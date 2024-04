Amenazas de guerra nuclear y el fin de la hegemonía gringa

Crisis y amenazas de guerra

Desde que el mundo capitalista se impuso en todo el mundo, como la lógica para generar producción y consumo masivos, destrucción del ambiente y concentración de la riqueza, viene acompañado de crisis periódicas, que son dirimidas por medio de recesiones inducidas por manipulación de tipos de cambio, tasas de interés, pagos de la deuda externa y quiebra generalizada de empresas. Estas crisis son el método natural del sistema para retornar a la estabilidad y reiniciar el ciclo, que por ley natural terminará en una nueva crisis.

Finalmente se cumple el teorema de Chejov, si muestras un arma en algún momento tendrá que utilizarse en la realidad. La crisis iniciada en 2007-2009, es de gran profundidad, ha continuado hacia recuperarse, pero no lo logra, el sistema necesita un shock para recuperarse o morir.

Todo el mundo esta a la espera de que los conflictos en Ucrania y la conquista y colonización de Gaza no culminen en el uso regional de armas atómicas. ¿Existe la probabilidad de una guerra nuclear en el mundo?, como hay armas nucleares, según Chejov, algún día tendrán que usarse. No sé si me gustaría ver que pasaría o mejor que no pase en 100 años.

Hay crisis económica o no en Centroamérica

Según el FMI, la acumulación del crecimiento post-crisis covid es positiva únicamente en el caso de Estados Unidos y algunos países de ingresos medio. Mientras que en países como China y Europa se ralentiza el crecimiento y genera choques entre grupos de la sociedad.

Fuente: FMI, Pronósticos de abril, 2024.

Kristalina Georgieva, directora del FMI, nos informa de algunas tendencias, Estados Unidos es el único que presenta una recuperación fuerte en medio del pesimismo. La flamante directora señala que para los países emergentes la situación es relativamente grave.

Aunque al notar los indicadores de Centroamérica, más bien es una región con desempeño positivo. En el marco de una posición política estable en medio del caos. Guatemala y Costa Rica podrían ser tomados como ejemplo de países con democracias fuertes del momento actual. En ambos países el presidente quiere realizar algunas reformas que devuelvan la confianza de la ciudadanía y chocan contra la elevada independencia y confrontación con los poderes legislativo y judicial que se han propuesto poner barreras a la gestión del poder ejecutivo. Mientras que, con claras diferencias de apoyo popular, Nicaragua y El Salvador cuentan con una extraña armonía entre los tres poderes de esos Estados. Bukele y Ortega muestran un poder avasallador con la complacencia absoluta de los otros poderes.

Como por arte de magia, en esta región, completamente extraña en su composición, el crecimiento se mantiene sólido, impulsado por el crecimiento interno del consumo, sobra el dinero por endeudamiento, lavado y creciente déficit fiscal.

Vemos Panamá crece más rápido que el resto, pero Costa Rica, Nicaragua y Guatemala tienen buen desempeño. Aquí aparece lo extraño de este grupo. Nadie sabe a quién se le ocurrió que Dominicana no es un país caribeño sino que se encuentra en el istmo, bueno si sabemos fue la negociación del famoso TLC 2008; y tampoco se puede explicar por qué queda fuera Belice, que si ustedes ven un mapa de la región, la mitad de México y Belice si son Centroamérica.

Tenemos un pequeño alivio. La inflación en el mundo cede rápidamente. Devolviendo poder adquisitivo a los países. Eso genera la posibilidad que monedas más sólidas puedan enfrentar un mundo más caótico.

Muy optimista la directora del Fondo, considera que podríamos dirigirnos a unos años vente tibios. Es decir, una década lenta y decepcionante, no una década de guerras entre potencias y de quiebra del sistema del capitalismo financiero. En una crisis de lenta recuperación productiva y baja en la caída de la inflación, las autoridades de los Estados pueden tomar decisiones mejores o peores. Mejores sin se atreven a realizar cambios estructurales para fortalecer los Estados o peores si se lavan las manos y endeudan a sus países, no controlan el gasto público y la deuda hunde a los países.

Los países que sobrevivan serán aquellos que en lo económico sostengan el control de la inflación; mantengan un superávit primario, pagando toda su estructura de burocracia y privilegios pagada únicamente con impuestos y no con deuda; generen economías competitivas apoyando la pequeña y mediana empresa y se comprometan con preservar la vida de bosques y el 100% de las pocas especies de animales salvajes que aún quedan.

En lo político que preserven la democracia con gastos en educación y salud y calidad para todos; que se preserve el derecho al voto y que se combata la corrupción y el narco.

La atrofia de los políticos y su sed de sangre, el endeudamiento continúa, veamos el siguiente gráfico.

Naturalmente, en los momentos difíciles los políticos tratarán medidas de escándalo. Como evitar la relativa independencia del banco central, una de las pocas instancias con credibilidad ante el público.

Que tan cerca está la guerra

Que pasará sí Trump gana la presidencia en Estados Unidos. Qué pasará si gana el candidato de un partido emergente. Qué pasará si Estados Unidos pierde su demagógica figura de líder de la democracia mundial. Qué pasará si nos quedamos sin un líder que le de consistencia a nuestra vida política, ya sea que amemos u odiemos al líder. Viviremos en el vacío.

¿Qué pasará si Estados Unidos entrega armas más poderosas a Ucrania e Israel? Rusia se daría por vencida o utilizaría su poder nuclear. De perder Rusia, Ucrania y la OTAN se darían por satisfechos o irían por conquistar el territorio ruso y conquistar Siberia. Israel después de eliminar al pueblo palestino o irá, acompañado de la OTAN por Líbano, territorios de Siria, Jordania y Egipto para consolidar un Estado poderoso en medio oriente.

Lo único que sabemos es que sí las bombas caen y destruyen los pozos petroleros de varios países de medio oriente, y destruyen millones de seres humanos, todo el sistema económico mundial elevará sus costos al infinito y el mundo entrará en el caos de mayor terror jamás sentido. Ojalá encontremos una salida pacífica y nos salvemos todos.

