El tiempo pasa

Tarde o temprano perdemos la guerra contra el tiempo, nuestra juventud se nos escapa del cuerpo y la gravedad, fuerte y descarada, se toma todo aquello que cuidadosamente nos hemos esforzado por mantener, en su lugar ya no hay cremas, ni pomadas que borren las marcas de tantas risas, penas, trasnoches y enojos de nuestro semblante.

Tomamos vitaminas, colágenos, limón, jengibre, vinagre de manzana, miel, omega tres, y cuanta fórmula hechicera se nos atraviese. Comemos menos para llenarnos de hambre, sudamos cuando hace frío y tiritamos cuando hace calor y el sueño nos desvela.

Un día nos damos cuenta que no hay calzón cómodo, ni pantalón que ajuste, que no vemos sin gafas, y que las raíces de nuestras canas crecen sin piedad, o incluso no tenemos raíces porque el pelo se perdió, que nuestra cintura se va emparejando y nuestras rodillas se van redondeando, a veces con dolores que cuesta manejar, un día nos cansamos de imitar en el espejo a aquel joven o aquella joven que fuimos, nos miramos de frente sin luz cálida ni sombras y por fin aceptamos que hemos vivido más vida de la que nos queda y que bello ha sido haberlo vivido y sentirlo.

Haber dado tanto amor y haberlo recibido, adquirir la experiencia y aprender de la paciencia, que importa si ganó la gravedad y que perdimos la guerra contra las arrugas, que nos cansamos de hundir el estómago de sacar el pecho, lo que sí importa es la belleza ya sale del alma.

Si esa belleza es infinita y llena de amor y perdón, que importa si vamos para viejo o viejas, que los hay más jóvenes y bellos y bellas, lo que importa es que tenemos la vida y cada experiencia nos llena de sabiduría, que honor es haber sido y continuar siendo padres, madres, esposos, esposas, novios y novias, amantes, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, amigos, que aún nos queda mucho de amor por vivir y llega sin exigir.

Qué maravilla es esta etapa de ser como somos de amarnos todos, que lindo es seguir adelante con todo lo vivido y aprendido el tiempo vale más que el dinero, siempre puedes obtener más dinero, pero nunca puedes obtener más tiempo, cada hora que pasa ya no vuelve, el tiempo es el que es y se agota, lo peor de todo es malgastar un día y pensar que no ocurre nada.

Si ocurre algo y mucho tú decides a que dedicás tu tiempo tú decides si se lo inviertes en una cosa o en otra, lo importante es que tú decides El tiempo pasa.

