La indiferencia ante la contaminación del agua y la basura

Una Guatemala Diferente Es Posible

Guatemala, enfrenta 2 graves problemas que contaminan el ambiente y dañan la salud de la población, la falta de tratamiento de la basura y el agua contaminada, estos son 2 de los problemas mas graves que los vemos en los rincones mas alejados de nuestro país, en la entrada o salida de los 340 municipios nos encontramos con vertederos de basura municipales o ilegales, de igual forma y sin excepción, todos los ríos están contaminados, así como esta contaminado el servicio de agua que las municipalidades venden y distribuyen a los hogares, con excepción de algunas municipalidades, desde luego las mínimas.

Es inentendible como en pleno siglo XXI, las municipalidades o las diferentes mancomunidades del país, no hayan siquiera pensado en la instalación de una planta de tratamiento de la basura, estas plantas traen grandes beneficios a la sociedad, primero porque disminuyen el volumen de basura que llega a los rellenos sanitarios o a vertederos a cielo abierto, de igual forma estas plantas ayudan a reducir la contaminación a ríos, lagos, mares, mantos acuíferos, etc. en otras palabras, a diversos cuerpos de agua; así mismo, se evita la propagación de plagas y enfermedades que afectan a la población, a los cultivos, a la crianza de animales de patio o de granja y de igual forma se disminuye la emisiones de gases de efecto invernadero, lo que beneficia e impacta positivamente en la salud pública y el medio ambiente. De igual manera, económicamente hablando, se benefician las municipalidades al implementar plantas de tratamiento de basura en sus respectivas jurisdicciones porque se crean empleos de forma directa e indirecta, se reducen los gastos del manejo final de la basura en rellenos sanitarios, se recupera el medio ambiente, se generan recursos económicos, y con esto, se mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

El Ministerio de salud Pública apercibió a 18 municipalidades por contaminación del agua potable con heces fecales, de los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez, este tipo de bacterias producen una serie múltiple de enfermedades que en algún momento pueden convertirse en una epidemia de no controlarse, yo estoy seguro que si el Ministerio de salud, hiciera una investigación en los 340 municipios, la contaminación del agua potable seria alarmante, considero que ese seria un trabajo que los guatemaltecos aplaudiríamos, la pregunta es ¿Qué esperan para hacerlo?

Lo interesante es que los alcaldes y su consejos municipales no quieren darse cuenta que al poner en riesgo la salud de los habitantes que reciben el servicio de agua sin potabilizarla, y al no manejar debidamente la basura, pueden incurrir en responsabilidad penal de acuerdo a la ley, el Ministerio Público, de oficio debería iniciar un proceso investigativo en estos 18 municipios en que los análisis de agua que realizó el Ministerio de Salud Pública el cual determinó que el vital líquido contenía heces fecales. La obligación de las autoridades municipales es sanear el agua con productos químicos que la potabilicen, obligación que no han cumplido, por lo que vender un servicio esencial contaminado, a sabiendas que no se potabiliza, debe ser objeto de una investigación por parte del Ministerio Público y de un proceso penal porque se atenta en contra de la salud de la población.

GUATEMALA AL RESCATE.

GUATEMALA NECESITA A SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...