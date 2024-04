Uno en Dos Capítulo 7 (Segundo Parte)

Uno en Dos La Charla

La Charla (2ª. Parte)

En la pantalla de una de las televisiones de mi estudio apareció el Presidente del Congreso entrando y enfilándose a su oficina después de saludar a unos diputados que le preguntaron que como era posible que prometiera esa cantidad de miembros siendo ellos ciento sesenta, que si creía que la mayoría lo iba a apoyar, entre en su mente y les dije que tendría una reunión con los jefes de bancada para ver cómo podíamos solucionar el problema en que me había metido, me quede en su mente para ver qué pasaba. En la puerta de la oficina estaban los jefes de bancada quienes ya estaban esperándolo, eran nueve y el diez, sacamos la llave de la oficina y entramos, en ella habían seis sillas y un sofá, después de sentarnos, el primero nos dijo que como era posible que, hubiese prometido que para el sábado iba a entregar un listado de sesenta y siete diputados siendo ciento sesenta los miembros de este, son la mayoría y no van a auto depurarse como lo prometiste, no fui yo quien prometió eso dije yo, en control de su mente, este era el diputado Godínez, quien había tomado la palabra, yo vi el sobre donde estaban las cartas con los nombres de quienes estaban allí, la abrí y saque la carta que contenía su renuncia y también incluido en esta estaba la parte que incluía su muerte política o suicidio político como le decía yo, le dije al diputado Godínez que la leyera y que si estaba de acuerdo que la firmase y si quería, le mandaría una copia al terminar esta plática, entre en la mente del diputado y di un tiempo prudencial y la firme y se la pase al presidente del congreso y ya en la mente de él, la puse en el sobre y saque la del diputado Juanes y repetimos lo de Godínez y así sucesivamente hasta llegar a Montes quien fue el último, claro que no fue fácil ya que ellos querían que se les diera la de ellos mientras el otro firmaba, pero se les dijo que era mejor de esa manera, uno a la vez, llame a la secretaria y le entregue las cartas y que le sacara cuatro copias a cada una y en una nota escribí que le mandase una copia de cada una de ellas al Presidente de la República y a sus contactos de la prensa y al tener las de los jefes de bancada y que las pusiera en un sobre individual con el nombre de cada uno y que las originales las guardase en la caja fuerte del archivo.

En este los únicos que tenían acceso era el presidente del congreso y ella, cada vez que se nombraba nuevo presidente del congreso que era cada año, el entrante cambiaba la clave para poder abrirla, la secretaria ya llevaba como quince años de desempeñar el mismo cargo, aparte de ser secretaria era abogado, era muy respetada ya que sabia más de política y manejo del congreso que el noventa por ciento de los diputados, quienes muchos solo llegaban a educación secundaria y otros ni eso. Mientras la secretaria regresaba todos estaban en estado de ansia esperando a la llegada de las copias de lo que habían firmado, unos callados, otros murmurando entre ellos. Regreso la secretaria con las copias y me las entrego, las vi y me quede con la mía y le entregue a cada uno la propia, les dije que se fueran a sus oficinas y que las leyesen detenidamente y que después de almuerzo que nos juntásemos aquí mismo ya que quería ver que acción tomaríamos después de haber leído detenidamente lo que habíamos firmado. Uno de ellos dijo que para que esperar tanto tiempo, que las abriéramos ya y que tomásemos las decisiones que habría que tomarse en ese momento, yo abrí la mía y la empecé a leer, en ese momento todos empezaron a leer las de cada uno de ellos y al terminar dijeron que ellos no habían firmado esa carta, y les dije que yo tampoco pero que allí estaba plasmado en blanco y negro lo que habíamos firmado y que trajeran las originales para destruirlas y que todo quedase como antes, llame a la secretaria y le dije que trajera las cartas que había puesto en la caja de seguridad, ella cumplió y las trajo y al entregármelas me dijo en vos baja que en la oficina de la Presidencia de la República ya había recibido la copia de cada una de ellas y que mañana los esperaba en su despacho a las diez de la mañana, algunos de ellos rompieron la original y la copia otros solo la guardaron, yo les dije, al inicio de esta reunión que no había sido yo quien había prometido la autodepuración del congreso y ahora ustedes nueve me están confirmando que no fueron ustedes los que firmaron esas cartas, lo mismo le pasa al Presidente y a los Ministros, hay algo o alguien que está manipulando nuestras mentes y no sabemos que nos puede pasar, esto ya sucedió años atrás y uno de los involucrados se iba a suicidar saltando del balcón presidencial en una reunión con unos extranjeros, veremos cómo salimos de esta ya que el Presidente de la República nos podría forzar a que cumplamos con los sesenta y siete diputados, que quien se haya metido en mi mente le prometió al pueblo. Cada uno de ustedes sabe a quienes les dieron plata para que pasásemos algunas leyes y quienes no recibieron un centavo, si me pueden dar un listado de ellos tal vez logremos nombrarlos a ellos el sábado que viene, y si logramos unos sesenta y siete o más estaríamos cumpliendo lo que informamos con el Presidente de la República. También hay que recordar que el pueblo está entusiasmado y el Presidente está con ellos, yo creo que lo que él está haciendo es lavándose la cara ante el pueblo y nos va a enterrar a nosotros, también hay que recordar que la empresa que nos va a auditar viene con mucho poder y el poco tiempo que nos queda para blindar lo que tenemos, ya que tendrán en su poder todo el apoyo de la SAT y la Contraloría General de Cuentas.

El día Jueves entre en la mente del Presidente del Congreso, solamente acompañándole, me di cuenta que ya estaba el listado de los Diputados que no habían cedido a las ofertas de dinero por voto o por levantar la mano en las reuniones del Congreso, eran sesenta y nueve, dos más de lo que se necesitaba, me puse a pensar que esos sesenta y nueve jamás podrían ganar la mayoría en una votación, o haber pasado una iniciativa de ley ya que estaban contra casi cien de los que aceptaban plata, ya en la mente del Presidente del Congreso, llame a la secretaria y al llegar le dije que me sacara cuatro fotocopias de las cartas firmadas por los jefes de bancada y la del Presidente del congreso, también los nombres de los sesenta y nueve que nunca habían dejado sobornarse, esta lista me la había proporcionado ella misma como secretaria del Presidente del congreso, como contribución a la autodepuración del congreso ya que se había percatado que había una oportunidad de cambiar el rumbo que este gobierno y anteriores que se han dedicado a saquear las arcas nacionales y cada uno que entra es peor que el otro. Que una la mandara al bufete de mi amigo el Licenciado, le di la dirección, otra al Presidente de la República, otra a sus contactos de la prensa y la otra que guardara en la caja fuerte de la presidencia del congreso, luego se retiró y yo Salí de la mente del Presidente del Congreso, llame a mi amigo el Licenciado y le dije que le iban a mandar una lista de sesenta y nueve diputados que serán los que se quedarían en el Congreso y que filtrara esa lista a la prensa y los canales de televisión, el sábado tendríamos que anunciar los nombres de los seleccionados para dirigir el congreso. Habrá que ver cuánta gente llegara a la plaza central, según la prensa y los noticieros de televisión hablaban de varios cientos de personas entrevistadas que habían dicho que, si llegarían este sábado, muchos no creían que el congreso se auto depurase pero que para eso llegarían a el sábado cívico para ver qué tan cierto era lo que se le había prometido al pueblo. El viernes a las diez de la mañana, mentalmente estaba acompañando al Presidente de la República quien estaba acompañado del ministro de gobernación y el ministro de la Defensa cuando llegaron los diputados acompañando al Presidente del Congreso, entraron y hubo saludos y apretones de manos, después de sentarse todos, el Presidente de la República dijo, por las cartas que me han mandado me doy cuenta que también a ustedes como a nosotros, viendo a los Ministros, alguien entra en nuestras mentes y nos hace decir cosas que ni idea tenemos, más sin embargo esto ya sucedió en otro Gobierno y en este era uno de los integrantes de una empresa norteamericana, quien se iba a suicidar saltando de ese balcón, yo no quiero ser el segundo que se quiere suicidar, en ese momento entre en la mente del Diputado Godínez y nos levantamos y nos encaminamos al balcón, lo abrimos y caminamos los dos metros hasta llegar a la baranda, cuando sentimos que nos habían agarrado del cuello, y no permitieron que avanzáramos más, claro, no íbamos a saltar pues no quería lastimar al Diputado Godínez ni yo, pero lo que quería era infundir un poco de miedo en los demás, Sali de su mente cuando el Diputado se dio la vuelta y vio que lo tenían agarrado el Ministro de la Defensa y otro de sus colegas pregunto qué había pasado, entre en la mente del Presidente de la República, el Ministro le dijo que se iba a suicidar saltando del balcón como le había pasado al norteamericano en otra administración, el Diputado empezó a temblar y yo ya en la mente del Presidente llame a Camilo el bar tender y le dije que le trajera un coñac a Godínez y uno para mí, le dije a Camilo que si había presenciado lo que había pasado, el me contesto que no, pero por la cara de susto de todos ustedes me lo imagino, Camilo se volteó y pregunto que si alguien quería algo que se lo dijeran para que él los asistiera, todos pidieron un coñac, salí de la mente del Presidente y me quede acompañándolo para ver lo que decía, cuando Camilo entro con la tanda de bebidas, el diputado, lo primero que dijo fue que él había perdido parte de lo que estaba pasando y que él no había pedido nada de tomar, pero que se lo bebería ya que estaba bastante asustado, el presidente le dijo a Camilo que se quedara allí, entre en la mente del presidente les dije, de lo que si estoy seguro es que tratare de hacer lo correcto y devolver lo que no es mío, como ya lo dije en una ocasión y tratar de transar con la empresa auditora y el pueblo para ver si consigo clemencia de ellos, yo creo que tal vez en grupo lo podríamos lograr, se volteó y le dijo a Camilo que él estaba listo para un whisky con mineral y que preguntase a los demás lo que querían y que se trajera unas boquitas ya que con el estómago vacío no es bueno tomar.

Uno de los Diputados le pregunto qué pasaría si usted no llega el sábado a la plaza y él le contesto que él estaba tratando de quedar bien con el pueblo y que definitivamente no querría estar solo a la hora de abrir las ventanas de ese balcón como lo hizo Godínez, este era el Diputado Juanes, entre en su mente y me encamine al balcón, el Ministro de la Defensa nos paró y yo salí de la mente de él y me pase a acompañar al Presidente, Juanes algo desorientado pregunto qué había pasado y el Ministro le dijo que iba camino al balcón para saltar y suicidarse, se asustó mucho el Diputado que le entro un medio temblor en la mano izquierda y se sentó y no chisto otra palabra, el Presidente pregunto si alguien más quería pelear con este ente que puede entrar en nuestra mentes, que lo haga ahora ya que el Ministro que también ha sido intervenido mentalmente, y quien ya salvo a Godínez y acaba de prevenir que usted saltara está con nosotros, no sé qué pasaría si este poder mental entra en alguna de nuestras mentes cuando estamos solos.

El presidente del congreso dijo que él estará presente el sábado y diré lo que este poder me haga decir ya que si me voy a la playa, de repente me ahogo o me ahoga este poder, estamos en las manos de él, lo más sano es lo que el Presidente de la República dijo, que lo mejor es que nos dediquemos vivir conforme a lo que tenemos y honestos con nuestros empleadores que son el pueblo, y esto lo teníamos que haber hecho desde el principio, o sea respetar la Constitución de la República y actuar honestamente con miras al bien vivir de quienes nos eligieron y este soy yo el que está hablando, no el ente que domina nuestras mentes, por lo que yo tratare de ver como transo con los auditores cuando me toque ser auditado, tratare de ver cómo me ayudan mi contador y los abogados de la firma para quien el trabaja, uno de los diputados dijo que el devolvería todo lo mal habido ya que si este ente está presente entre nosotros, como creo y por lo que hemos vivido hoy mismo, posiblemente ya sepa lo que estamos tratando de hacer y que a la hora de nuestro turno con auditoria, seamos nosotros mismos los que nos auto acusemos, recordemos que hay una carta que firmamos, en la cual ya no somos nada ya que nos suicidamos políticamente, siendo esa la razón que ya en el congreso ni siquiera podemos entrar y el Señor presidente tiene una copia de lo que cada uno de los que estamos acá firmamos y si no estoy equivocado, ya la prensa también tiene una copia también.

El presidente de la República dijo que él había visto esas cartas hoy en la mañana y que él no había mandado ninguna copia a la prensa, pero que el Presidente del Congreso llamara a su secretaria y que averiguara si ella había mandado algo a la prensa. El llamo a su secretaria y ella le contesto que sí, que siguiendo mis instrucciones las había mandado, Posiblemente en las noticias del medio día estarán informando nuestras cartas de muerte política firmadas por nosotros, con nuestras fotos, que problema en el que estamos y no se me ocurre como salir de él, a alguno de ustedes se le ocurre algo, pregunto el Presidente del Congreso, todos callados, hasta que otro de ellos dijo que como se había mencionado antes, transar con las empresas auditoras y tratar de medio lavarnos la cara ante el Pueblo para no salir tan afectados, todos tenemos la lista de quienes recibieron dinero, y cuál fue la cifra por lo que se ha transado durante estos tres años, yo creería que si cada uno de nosotros les hablamos a modo que devuelvan el dinero a cambio de su libertad o los que quieran pelear lo que consideren como propio que lo peleen, pero creo que tendrán las de perder, yo hare eso con quienes compartimos ese dinero que no era nuestro si no del pueblo, pero si estos auditores ven lo que cada uno de nosotros teníamos antes de entrar al congreso y lo que en casi tres años hemos acumulado, aunque este a nombre de cualquiera de nuestros familiares lo van a averiguar y será muy vergonzoso para ellos esa lista ya la tienen en sus manos los medios de comunicación.

Uno de ellos le pregunto al Presidente que si él, para la semana entrante podría arreglar una reunión con algunos de los Auditores, a modo de que quienes estén interesados por llegar a un acuerdo con ellos pudiesen tratar de ver como no saldrían tan afectados y de devolver lo mal habido y hacer algunos convenios de pago a modo que los que ya habían malgastado parte de ese dinero lo pudiesen pagar, el Presidente contesto que sí y que el estaría presente ya que él también está involucrado, entre en la mente de él y les dije que ya estas empresas auditoras habían hecho contacto con varios países para examinar cantidades de dinero que hayan entrado a los bancos del sistema, provenientes de Guatemala de las fechas del catorce de enero de hace tres años, o sea desde que tomamos posesión, y al terminar con nosotros lo harán con el gobierno anterior y así hasta cuatro anteriores y dejaran montado el sistema de auditoría para que ellos al retirarse y si el gobierno estuviese interesado, podrían seguir chequeando gobierno por gobierno hasta donde existan registros en algún rincón del país. El presidente tomo el teléfono rojo, que se supone no estar intervenido y marco un número y hablo con el licenciado, mi amigo y le dijo le mandara a un par de Auditores el Martes a las nueve treinta, para charlar con varios diputados, que viniera preparados con grabadoras y una secretaria ya que el pondría otra, les pregunto a los asistentes si habían escuchado la conversación, a lo que ellos asintieron, uno de ellos dijo que si lo podrían hacer en otro lugar ya que este no lo sentía muy seguro y que fuese en el primer nivel de preferencia ya que así no dolería tanto saltar de una ventana, todos nos reímos, salí de su mente y lo primero que pregunto fue, cual es la risa, yo solo sé que perdí la memoria unos momentos, se le acerco el Secretario de Relaciones Públicas y le explico todo lo que había sucedido en esos momentos que él no recordaba. Todos hablando al respecto de que, si se pudiese cambiar de lugar, el presidente dijo que donde estemos el Ente estará, pero que en la antigua escuela de oficiales podían arreglar uno de los salones para tener la reunión allí. Salí de su mente y regrese a casa, ya siendo casi la hora de almuerzo, le conté a mi señora lo que había pasado y me dijo que, si quería salir a comer algo o prepararía algo ligero para yo poder descansar después de almuerzo, yo me sentía muy bien y ella me dijo que había visto un restaurante nuevo en las cercanías de la casa y que lo fuésemos a probar. Ya que ella es de las que le gusta apoyar a quienes traen negocios cerca de nuestra casa.

Llego el sábado y el parque lo habían arreglado como el sábado anterior, las pantallas gigantes, el sistema de audio funcionando bien con música a un nivel muy bajo, suficiente para que no interfiriera con los entornos y de los negocios alrededor de este parque, que se había llenado al doble del sábado anterior, era muy difícil calcular pero, en las pantallas de las empresas de televisión, tanto en los hogares como en los celulares se calculaba que si no ere el doble, estaba por llegar a doblarse con respecto al sábado pasado, estaban presentes, varios diputados con el Presidente del Congreso, el Ministro de Gobernación y el de Relaciones Públicas de la Presidencia, con sus respectivas secretarias, dieron las doce y treinta minutos, según la campana de la Iglesia de Catedral que esta al costado este del Palacio Nacional, entre en la mente del Presidente y dijimos, con una voz bastante calmada Buenos días pueblo de Guatemala y ellos contestaron buenos días Señor Presidente y la calma regreso a la plaza, con el mismo tono les dijimos que cumpliendo con lo prometido el Señor Presidente del congreso iba mencionar los nombres de los sesenta y nueve diputados que dirigirían el congreso, en el próximo lapso de uno a dos mes ya que habrán varios cambios por hacer ya que alrededor noventa y un diputados estarán renunciando voluntariamente, por lo que ya no habrá necesidad de otro plantón enfrente del congreso, siendo así como se trabajara con las demás dependencias de este Gobierno, para quienes han visto unos puentes recién empezados y ahora abandonados, el Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas viene en camino y él les rendirá cuentas y los procedimientos a seguir y con una fecha de entrega, con un error de una a dos semanas máximo. Yo ya había entrado en la mente del ministro de Comunicaciones y había averiguado hablando con los propietarios de las empresas constructoras cuanto le dieron a él y a los diputados para la aprobación del proyecto. Habíamos hablado también, que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército las terminaría.

Claro yo ya tenía papeles firmados por el ministro en los cuales mencionaba al jefe de la comisión de construcción y las cantidades a cada uno de los que levanto la mano para su aprobación. Y eso pasa en todas las comisiones de salud, educación y el resto de comisiones en el congreso, era la de nunca acabar, sin embargo ya se había empezado y habría que terminar, en ese momento se escuchó el rotor de un helicóptero de la Fuerza Aérea rompiendo el viento con sus rígidas aspas o rotores, con el Ministro de Comunicaciones abordo, les dije a los presentes que tuviesen paciencia ya que el bajara por el elevador y les explicara los procedimientos y las fechas para su culminación, entre las personas que andaban con su cámara una llamo al centro de comunicaciones e inmediatamente se contactaron conmigo y les dije que abrieran la comunicación y que activaran las pantallas, era uno de los dueños de un restaurante en las inmediaciones de la plaza, agradeciéndome que con esa idea de invitar al pueblo a la plaza o el parque Central como antiguamente lo conocimos, ella y los dueños de los bares y restaurantes en el área habían incrementado sus negocios hasta un treinta por ciento más de lo que estaban generando antes de estos sábados cívicos, antes que bajase el Ministro de Comunicaciones entre en la mente del Presidente del Congreso me pare y tome el micrófono y les dije a los presentes que la lista se había tenido que ampliar, en ese momento empezó un murmullo entre la gente rápidamente les dije que por sus méritos y por su honradez habían sido agregados a esta lista la cual constara de sesenta y nueve diputados, los presentes ya estaban de acuerdo y cesaron los murmullos, empecé a llamarlos uno por uno hasta llegar al número final, todos los presentes aplaudieron y chiflaron y estuvieron de acuerdo aplaudiendo, en ese momento me senté y entre en la mente del recién llegado Ministro, no me senté y fui directamente al frente con el micrófono en mano y les dije que habíamos fallado mucho en la entregas de obras y carreteras pero que en contubernio con el congreso pasado habíamos tomado mucha ventaja de los dineros del Pueblo, pero eso será retribuido a las arcas nacionales con la mayor brevedad posible ya que nos dejamos llevar inconscientemente por lo que nos venían a ofrecer de los países ricos, el cambio será inmediato ya que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército terminara las obras, mañana domingo estaremos haciendo un reconocimiento de lo inconcluso de estos, serán ellos los que dirán las fechas por terminar, muchos de los presentes le gritaban ladrón y lo maltrataban salí de la mente de él y entre en la mente del Presidente y les dije que calmadamente podemos llegar a soluciones que le dieran un poco de tiempo para ver los cambios sustanciales con este nuevo Congreso y les dije que los restaurantes ya están preparando las viandas para degustar en este segundo sábado cívico pusimos la música y muchos ya sabían a qué restaurante dirigirse otros deambulaban por el área, pero ya le había mandado una nota a la secretaria de Relaciones de la presidencia en la cual solicitaba que en las pantallas pusieran los menús y las direcciones de los restaurantes en el área y antes de todos retirarnos a la oficina de la presidencia vimos los menús de los restaurantes en las pantallas.

Ya en la oficina, los presentes acordaron que la próxima reunión será en la antigua Escuela de Oficiales a las once y que de nueve a once estarán firmando las cartas de renuncia noventa y un Diputados, las listas que habían proporcionado los jefes de bancada con los nombres y las cantidades que había recibido cada uno de los diputados, jefes de bancada y los ministros y el presidente, después de leer lo que habían pronunciado al pueblo quedaron de acuerdo en hacer lo que habían prometido, ellos creían que si viniese gente del interior del país este parque sería insuficiente y que lo que mejor sería era que cada departamento tuviese su sábado cívico y que preparasen una cita con todos los Gobernadores del país para el próximo Jueves para que nos reuniésemos. Salí de la mente de él y regresé a casa. Llame al licenciado mi amigo y me dijo que lo había visto todo por la televisión y que con sus colaboradores habían mandado a comprar chicharrones y cervezas para ver este increíble espectáculo y me dijo que lo había visitado un joven que lo conocía a usted y me conto que él le había servido de guía en un viaje que usted hizo y que iba a estar presente ayudando a mi equipo, el martes a las diez, en el edificio de la antigua Escuela de Oficiales del Ejército en la zona diez, le pregunte si había dejado una tarjeta de presentación que coincide con la dirección y teléfonos de su oficina, me quede pensando un par de segundos y me recordé de la ayuda de seres celestiales o extraterrestres que nos han ayudado desde nuestros inicios, le conteste que no lo esperaba tan pronto pero que si nos iba a ayudar, ha de haber pasado por la oficina y le dieron las tarjetas que teníamos impresas para él, el licenciado me dijo que este individuo generaba una tranquilidad a todos los que estaban a su alrededor, yo le contesté que como guía era excelente también, me comento que había sentido un cambio, en el personal de su oficina, como más tranquilos y sonrientes, eso si nadie lo vio entrar a mi oficina hasta que yo dije pase, después de un par de toques en la puerta.

Definitivamente ya habían mandado ayuda de arriba, eran las tres y media de la tarde y le dije a mi señora que iba a la oficina por un rato y le dije que tal vez saldríamos a cenar, que le confirmaría ya que no sabía que planes traía el visitante me dijo que, si íbamos donde los sobrinos, le dije que sí y me fui a la oficina. Salude a los de contabilidad y al mensajero que están en el mismo nivel y me dijeron que había un joven esperándome en la sala tomándose un café, nos vimos y con una sonrisa angelical y unos dientes perfectos, algo de lo que no me había percatado de haber estado con él en el cielo, me dijo que San Pedro le había dicho que bajase para ayudarme un par de semanas ya que había visto lo que habíamos logrado en tan poco tiempo, pero con esto de los noventa y un diputados, lo podríamos hacer en dos sesiones, de acuerdo le dije y le pregunte si quería conocer mi oficina y me dijo que ya la conocía desde hace rato y me dijo que el modelo en miniatura de la máquina del tren que tu papa dejo y tú la trajiste a la oficina, esta descarrilada, yo sé que Ana, la que hace la limpieza no es muy cuidadosa, pero recuerda que tu padre siempre la tenía encarrilada, me fui a mi oficina y levante uno de los vidrios de la caja en la que se encuentra y la encarrile, él estaba ya adentro de mi oficina, nos sentamos y me dijo que la ciudad estaba muy bonita pero los alrededores como en todas, existen muchas deficiencias, que con lo que estás haciendo va a ayudar mucho y que volverá a ser lo que tus padres y el resto de los ciudadanos, se recordaban con respecto a ella, que la llamaban, una tacita de plata y de los otros países vecinos cuando sus ciudadanos venían a celebrar algún negocio o solo venían de viaje les gustaba mucho por su limpieza y ordenamiento de calles ya que todas las avenidas eran de norte a sur, las pares hacia el norte y las impares hacia el sur al igual que las calles las impares hacia el este y las pares hacia el oeste, al igual que la numeración de las casas, tantos metros de la esquina y también los números impares hacia el este de la calle y los pares al oeste, esto no lo tienen todavía muchos países en el mundo. Vio la cantidad de libros que tenía y me pregunto qué cuantos había leído, le conteste que eran de un mi amigo y que su familia no les interesaron y que los había sacado de una bodega en donde se había filtrado el agua y los había traído a la oficina ya que tenía espacio de sobra aquí, me respondió que si no creería que estarían mejor en un asilo de ancianos o en una cárcel de las que tenés en mente construir, no había más remedio que estar de acuerdo con él y llame al mensajero y le dije que averiguara de asilos para ancianos o casas de retiro y que si había alguien interesado, que los empezara a regalar, lo volteé a ver y se sonrió y solo me dijo hay varios que les falta ropa y tú tenés dos closets llenos y todavía usás el del closet de la muchacha que no tenés, no crees que le deberías decir al mensajero que cuando termine con los libros que habrá ropa para repartir, ya ves que para noche buena, tus hijos y otros te van a regalar camisas y pantalones, yo le contesté que ya había pensado en eso y él me dijo que mi señora con quien cenaremos en donde los primos esta noche, ya te lo ha repetido varias veces, lo hare al terminar este proyecto le dije, te lo creo me dijo, ya que si es serio en lo que te metiste pero en menos de una semana tendremos las dos sesiones con los diputados y tendremos lo de los noventa y un diputados resuelto, contando con los nueve jefes de bancada son cien, si tenían un gobierno bastante corrupto, pero hay peores y hay mejores, tu lograras estar entre los mejores de tu mundo.

La organización de naciones unidas no va a estar muy de acuerdo con el sistema que estarás implantando aquí en tu país, al igual que un tu vecino del norte, más sin embargo lo lograras y siempre estaremos a la par tuya. Subieron a despedirse los colaboradores de la empresa y les dije que bajaríamos juntos a modo de ellos poner las alarmas, nos subimos al carro y llame a mi señora y le dije que preparase el cuarto de visitas ya alguien estaría con nosotros un par de semanas. Él me dijo que no causase problemas ya que yo estaré viajando todos los días en mucho menos tiempo que tus haces de aquí al semáforo en el que tendrás que parar, yo aplique los frenos ya que este no era de los semáforos que te muestran el tiempo en verde que queda para llegar a rojo. Llegamos a la casa y me dijo que mi hijo estaba en la ciudad y que no tiene nada planeado para esta noche y que estaba por llamarte para ir a cenar, sería bueno que compartiésemos con ellos esta cena, así lo hicimos, iba a llamar a su casa cuando el teléfono timbro y era mi hijo invitándonos para ir a cenar, solo lo vi y nos reímos le dije que tenía un invitado a lo que respondió que no habría problema, quedamos para una cena temprana. Llegamos al restaurante y ya mi hijo y su esposa estaban sentados en la mesa y los otros puestos ya con sus copas de vino servidas, yo no creí que él se la iba a tomar pero después de presentarles a mi amigo y sentarnos a la mesa, tomo su copa y brindamos, dándole la bienvenida, le pregunte que se le apetecía comer, vio el menú y le dijo al mesero que atendiera a las damas y que después le trajese un bistec café de parís término medio, mi señora y mi nuera pidieron lo mismo y yo también me apunte con lo mismo, mi hijo pidió un mar y tierra, él come bastante más que el resto de la familia, mi amigo me dijo que el vino estaba muy bueno y felicito a mi hijo por tan buena elección, nos terminamos la copa y el pidió otra botella para degustar nuestros alimentos y que la próxima reunión el traerá el vino para que prueben el vino de la casa de mi padre.

Cenamos muy alegremente y después nos fuimos a nuestras casas, en camino a casa me dijo que si lo podía pasar al hotel Holiday Inn ya que él tenía reservaciones para esa noche, que él estaría pendiente para la reunión con el primer grupo de diputados y que el estaría presente, lo pase dejando y nos fuimos a casa, mi señora me dijo que nunca se había sentido tan bien como en la mesa en el restaurante, que su cena había tenido mejor sabor que las anteriores, lo mismo me había pasado a mí pero no había querido hacer ningún comentario, antes de llegar a casa mi hijo llamo y me pregunto si había Chef nuevo en el restaurante ya que él y su señora habían disfrutado la cena, pero que el sabor había sido como nunca, que le preguntarían al primo al respecto.

El jueves ya estaban todos los gobernadores de los departamentos en el Palacio Nacional ya se había arreglado el salón de protocolo para que todos cupiesen, entre en la mente del Presidente y les di la bienvenida, nos saludamos y ya Camilo había arreglado un bar con vinos, whiskey y todo lo que había en el bar del Palacio, también varias viandas de toda clase de quesos, galletas, pates de cerdo y ganso y otras cosas, les dije que iba a ser corta la plática, que si querían, en lo que yo les explicaba o les proponía lo que les convendría hacer, que se podrían servir lo que quisiesen de tomar y comer, varios se fueron a servir sus bebidas y se regresaron a sentar para escuchar el mensaje. Les dije que había un listado con el nombre de cada diputado, alcalde, concejales y otros que han estado recibiendo cantidades fuertes de dinero a cambio de favorecer a ciertas empresas para la construcción de obras que se iniciaron y que nunca las terminaron, ese listado está en manos de las empresas que nos están auditando, a los ministros, diputados y a mí, varios de los diputados que renunciarán próximamente son de sus departamentos y ellos salvando su reputación para que sus nombres no aparezcan en las noticias, han tranzado y han dado los nombres de quienes recibían dinero, así que les recomiendo hacer lo que ustedes ya se han enterado por medio de la prensa, que estamos haciendo aquí en la capital, recuérdense de aquel dicho que reza, Cuando veas a tu vecino las barbas rasurar pon las tuyas a remojar. Se logro que los noventa y pico de diputados transaran con los auditores y como se había platicado, también firmaron sus cartas de muerte política, hubo seis que habían abandonado el país aparte de varios alcaldes y dos que tres gobernadores, el sábado siguiente a las doce con treinta el Presidente de la Republica estaba presente en el mismo lugar en que los sábados cívicos se llevaban a cabo, entre en su mente y salude a los presentes, que ya habían sobrepasado la mayoría de los espacios de la plaza central, muchos que ya no cabían o no les gustaba estar parados, se habían ido directo a los bares y restaurantes para ver cómo se desarrollaba el evento sabatino por medio de las pantallas que cada uno de ellos tenían, pensaban que era más cómodo y tenían razón ya que a la hora que lloviese, ya estarían bajo techo degustando de alguna bebida con sus respectivas viandas que las acompañan, después de saludarlos y toda la plaza contestar, les dije que el consorcio de ciudadanos que estaban afuera del país, habían mandado una carta en la cual sabían del proyecto de unir el océano pacifico con el atlántico por medio de una doble vía férrea, con una supercarretera, todo esto con el propósito de que la carga proveniente de Asia y otros continentes pudieran hacer uso de este canal seco, que podría aliviar los problemas de los buques que ya no pueden pasar por el canal de Panamá, y que en el país del norte el gobierno estaba muy interesado ya que este proyecto generaría bastante mano de obra, aminorando así la cantidad de ilegales que entran en su país causando problemas en este.

Nunca se había escuchado el estruendo de aplausos chiflidos de aprobación, claro era mucho más gente presente que cualquier otro sábado cívico, también les dije que para ayudar a la gente que tiene que limpiar al terminar la Charla, hable con la cervecerías y los productores de bebidas gaseosas con la intención de que a quienes trajeran sus pachones, se les pudieran llenar a precios especiales, con la condición que al terminar la charla los precios serian como se venden en los bares y restaurantes, también les dije que esperaba que el comportamiento de los cerveceros se mantuvieran como se ha mantenido el orden hasta ahora, que así como estamos corrigiendo a los políticos y los corruptos también así lo haríamos con quienes no se comporten debidamente. También les conté de la carta que firmaron los diputados que no lograron mantenerse en el congreso la cual era una carta de renuncia del congreso y su muerte política, lo cual significaba que no podrían participar en la política del país de por vida, también se nombró a los diputados y alcaldes que habían abandonado el país, que lo habían logrado antes de haber mandado las cartas con el nombre de cada uno de ellos a los países vecinos, también les informe que se estaba por decidir qué entidad seria auditada como el congreso y que el próximo sábado ya tendríamos el nombre, que esto era para evitar que se prepararan o que abandonaran el país quienes están a cargo de ellas. El conglomerado ha estado archivando todo lo que han logrado y millones de quetzales han entrado a las arcas nacionales, esto producto de la devolución de lo que habían robado los diputados faltaba todavía la de los ministros y de muchos funcionarios de esos ministerios, los auditores del conglomerado estimaban que posiblemente estábamos hablando de billones de quetzales contando lo de el desfalco de la empresa Brasileira, Odebrech, y las ventas del petróleo nacional nunca registradas, la minería y otros negocios a nivel internacional, ya habían recibido reportes de la banca internacional con las fotos y nombres de depositantes guatemaltecos de fuertes cantidades de dinero en dólares desde la fecha del catorce de enero del 2021 y unos meses antes, parece que antes que este gobierno tomara posesión ya habían depósitos a nombre de amigos y familiares de los funcionarios públicos y estas transacciones serian congeladas o ese dinero lo tenían que sacar quien abrió la cuenta acompañado de un auditor del conglomerado quien en ese momento como representante del gobierno, esta persona ya investigada y comprobado que de ninguna manera podía ser el dueño de ese dinero, lo entregaría al auditor para ser devuelto al país. El Licenciado me confeso que jamás se imaginaria, lo que el país podría ser sin esa masiva corrupción y desfalcos de este y los gobiernos anteriores. Ya almorzando juntos me dijo que creía, que si el Presidente devolvía todo lo que se había robado, pedía perdón al pueblo, y seguía actuando como lo está haciendo ahora que posiblemente la gente lo consideraría para que siguiera dirigiendo el país, se rieron pero siempre pensando que talvez podría suceder, sin embargo la constitución no lo permite, salimos del restaurante y él se fue a su oficina y yo a mi casa.

Llego el sábado cívico y dando las doce con treinta y sonando la campana de la Catedral, desde mi casa enfrente de las televisiones, entre en la mente del Presidente y salude a los presentes quienes estaban al igual que el sábado anterior, ya no cabían más y la mayoría y gran cantidad de ellos ya no llegaban a la plaza pues habían descubierto que para cuando llegase el final de la Charla, ya no tenían que apresurarse para llegar a alguno de los restaurantes, a la mayoría le gustaba estar entre el tumulto, era como estar presente en un evento deportivo, en vivo y a todo color con los amigos a la par y un porcentaje alto de los presentes ya con su termo lleno de cerveza a un precio menor, increíblemente nadie se comportaba de manera ofensiva para con sus vecinos, después de informarle a los presentes de como íbamos avanzando con la devolución de los fondos que la mayoría de los diputados y algunos alcaldes que voluntariamente habían tranzado con la compañía de auditoría, se les presento en las pantallas las cifras de dinero que había entrado a las arcas de la nación, una alegría reinaba en toda la plaza, aplausos y gritos de adelante Presidente. También les informe que el siguiente plantón seria enfrente del tribunal supremo electoral, ya que se había permitido que un partido político ingresara a la ronda presidencial fraudulentamente, claro habría que probarlo en el juzgado correspondiente, pero yo como parte del pueblo y como presidente de la nación, quiero que me lo esclarezcan a mí y a ustedes y si no nos satisface, habrá que pedir una autodepuración de los miembros de la junta directiva, así que quienes estén libres el jueves entrante a las diez que me acompañen a un plantón en el tribunal supremo, o si ellos por escrito y para aclararle al pueblo su proceder nos lo hacen por medio de la prensa escrita y los medios sociales, estaremos el próximo jueves a las diez de la mañana en dicho lugar, y seremos nosotros quienes les diremos como vamos a querer que se conformen los partidos para el futuro, así que si entre ustedes hay un par de abogados constitucionalistas o si hay alguno que conozca a alguno de ellos que elaboren algo para el miércoles ya que eso nos podría ayudar cambiar el sistema de la conformación de los partidos políticos, ya que lo que yo propongo es que el número de afiliados sea de cien mil para arriba, que no se va a necesitar de aportes económicos para ellos ya que la televisión y la radio del estado les dará el espacio necesario para su presentación de sus programas de gobierno, que tendrán que hacerlos también por medio de la prensa, con fechas de cumplimento sin exceder dos semanas de la fecha programada para la inauguración de estas, o de lo contrario serán los responsables de defraudación a la nación y al fisco, por lo que se les aplicaran las sanciones acorde a la ley, toda esta promesa de cumplimiento y sus gastos serán por obligación presentados a la prensa y los medios sociales a modo que todos los presentes y los que estén interesados de ver el manejo de la cosa pública y nuestros connacionales que se encuentran afuera de la nación, puedan tener acceso desde donde estén, para ver cómo se maneja el erario, al igual que puedan ver como sus alcaldes, electos por sus familiares, que ustedes mantienen con el sudor de su trabajo, por medio de sus remesas usan o abusan de ellas.

También para participar en la política no es necesario ser de un partido, si alguno de ustedes lo quiere hacer está libre de ello solo tendrá que juntar cien mil amigos y para adelante con fe, estando seguros de que entre esos cien mil amigos no tengan su número de identificación en otro partido u organización, salí de su mente y seguí viendo como el presidente regresaba al interior del palacio, para ver en la televisión en reprise lo que había dicho, también los ministros y varios de los diputados del nuevo congreso, quienes lo felicitaron y le dijeron que se juntarían con algunos de este, que también son constitucionalistas y que pasarían las leyes que fueran necesarias para lo que se le estaba ofreciendo al pueblo, ya que han estado sesionando y organizándose, ya la semana entrante le podrían informar al pueblo por medio de la nueva directiva del congreso.

Continuará…

Le invitamos a leer o escuchar:

