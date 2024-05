Vocación de Libertad

En la Prensa Digital con fecha 29 de abril del 2024 aparece el titular de su editorial “¿Primavera Democrática o Vientos de Dictadura? De allí, he preferido tomar Vientos de Dictadura como titular de este artículo porque creo que la gente que escribe con la inclaudicable verdad de no renunciar nunca a un centímetro de su vida en libertad, hemos de buscar ser categóricos, anticipativos y por supuesto asertivos en todo lo que vale externar una opinión en la que vemos nuevamente a un nuevo gobierno amenazar con sus actitudes e ideas externadas por quienes dirigen la gestión pública, la vida y libertad de suyo inalienables y nunca concesión de régimen político alguno.

Dice el editorial de Diario Digital: “Ayer (28 de abril), policías armados con toda la parafernalia antimotines, importunaron a pacíficos manifestantes que se atrevieron a denunciar varios aspectos del régimen actual, especialmente la grotesca injerencia de la OEA en aspectos muy internos, como la elección de magistrados, y la imposición de la Agenda 2030, incluyendo el intento del oficialismo por legislar una ley de vacunación que parece salida de una novela distópica y pretende incluir en el protocolo de vacunas infantiles a la droga experimental que se usó durante la llamada «pandemia» de coronavirus y cuyos efectos devastadores ya fueron reconocidos hasta por las farmacéuticas que se enriquecieron escandalosamente vendiendo el fármaco experimental.”

Soplan vientos fuertes de esta ruta tan tentadora por fácil y culturalmente vivida ya por los guatemaltecos a grados tales que hay generaciones que aun sueñan con los tiempos de su dictador preferido: Don Jorge Ubico. Sobre todo, vemos como en el contexto de la política mundial por un lado con China como su más conspicuo símbolo de una realidad que no se puede negar: se puede vivir, ser exitoso y crecer económicamente en un modelo económico que propende al capitalismo, pero que se encuadra en las directrices de una modelo político unipartidario, nada democrático y claramente dictatorial y autoritario.

Este modelo, el de China, ha sido y seguirá siendo exitoso en tanto pueda seguir sacando de la pobreza a miles de millones de ciudadanos en una nación en donde las libertades han estado cercenadas al grado tal que es el Gobierno Central, administrado por el partido comunista, único partido legalmente establecido, quien define el número de hijos/as que se pueden dar entre las familias chinas y ha sido tan inteligentes que después de darse cuenta que la política de un hijo por pareja les llevaría a problemas muy serios de envejecimiento como los de la actual Europa, que han autorizado ya, hasta tres hijos por familia.

Rusia, con Vladímir Vladímirovich Putin, líder de facto del partido político Rusia Unida. Actualmente es el presidente de la Federación de Rusia, cargo que ocupa desde 2012, y anteriormente desde 2000 hasta 2008. También fue presidente del Gobierno de 1999 a 2000, y nuevamente de 2008 a 2012. Actualmente ya tiene construido el andamiaje para continuar en el poder, haciendo elecciones, hasta el 2036. Fuente Wikipedia

En las vecindades de América Latina, y fronterizas con Guatemala, por ejemplo, el modelo autocrático del Presidente más aclamado por sus logros para las grandes mayorías de la población en su pequeño país: El Salvador. El Presidente Nayib Bukele esta demostrando como aun dentro de practicas de un modelo democratico con aplicaciones menos ortodoxas, logra ya alcanzar, sin perder el valor de su popularidad interna, la exisetncia de un regimen de un partido unico con el que manteniendo el poder legislativo y controlando muy de cerca del poder judicial, podrá según lo tiene previsto, avanzar a poner a su país entre los países mas desarrollados de la región. Llama la atención y debe ser la preocupación del eterno e histórico socio de El Salvador que ha tenido en USA, ver como un enfoque geopolítico mas libre, en el caso de la relación con China, ha sido uno de los bastiones de trabajo que le han dado herramientas para el hasta ahora éxito del modelo no ortodoxo de democracia que se aplica por Bukele.

Después, próximos aun, en el entorno Latinoamericano, perduran modelos autoritarios como el de Cuba, aun con el fuerte bloqueo de USA durante ya más de 60 años de existencia. Nicaragua con un régimen claramente dictatorial y siempre familiar y en el que se cuenta desde ahora con las líneas de sucesión familiar siendo parte de la gestión y asociaciones con China, Rusia e Irán. Venezuela por supuesto con su característica particular de ser una nación cuyo recurso natural, el Petróleo, le ha permitido vivir sorteando los bloqueos, regaños, llamadas de atención y sanciones de diferente tipo aplicadas por USA, pero, aun así, Maduro como Presidente, mantiene y parece poder mantener el control de este país Latinoamericano. Relaciones abiertas con el mundo Árabe, China, Rusia y la India.

No menos conspicuo ha sido la incursión de la Derecha con Javier Milei a la cabeza en un ensayo con una fuerte dosis de verticalismo autoritario al que por supuesto le falta correr la prueba del tiempo necesario para atisbar sus potencialidades reales de que se pueda tener éxito.

En todo caso, para los guatemaltecos, lo relevante de este rápido repaso de retos al modelo democrático, republicano y constitucional de nuestros tiempos, es que, no resulta extraño que los vestigios de la inercia de los tiempos y la geopolítica mundial, sumados a la inercia propia de una cultura nacional autoritaria históricamente en todos sus estamentos – familia, iglesia, educación formal, empresa, organizaciones políticas, instituciones de justicia etc. etc. – se muestre como posible y además atractivo de ejercer, sobre todo cuando se tiene una agenda de transformaciones culturales que se desea para cambiar el país. La agenda 2030 con su ideología de genero está ya en marcha para Guatemala. ¿Lo vamos a permitir?

