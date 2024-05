La indiferencia ante la contaminación del agua y la basura (Final)

Una Guatemala Diferente Es Posible

El mundo actualmente enfrenta grandes desafíos ambientales, por lo que es importante ir dando pequeños grandes pasos, que nos permitan poner en práctica en nuestra sociedad la obligación de la separación de basura, tarea aparentemente insignificante pero que conlleva consecuencias de gran alcance para la mejora de nuestro mundo, ¿Qué es la separación de basura y cómo funciona? La separación de basura es el proceso de categorización y clasificación de los materiales de desecho en diferentes grupos según sus propiedades y características, estos grupos incluyen materiales reciclables, desechos orgánicos y no reciclables.

Uno de los impactos ambientales más inmediatos y evidentes de la separación de basura es la reducción de los residuos en los vertederos, cuando separamos la basura reducimos la cantidad de desechos enviados a los basureros, los que a menudo son sobrellenados y mal gestionados; de igual manera, la separación de basura juega un papel vital en la conservación de los recursos naturales, cuando reciclamos papel, vidrio o plástico, ayudamos a proteger los bosques y reducimos el consumo de energía, pero más importante aún es que se deja de contaminar los mantos acuíferos, los ríos y lagos, lo que ayudaría a que todos tuviéramos agua potable en nuestra casa y no como sucede hoy en día, que muchos guatemaltecos no reciben agua potable de forma continua en sus hogares. Otro factor por considerar es que los desechos no reciclables son peligrosos, especialmente si no se eliminan de manera adecuada, por ejemplo, los plásticos en los hábitats naturales suponen una grave amenaza para la vida animal así como las baterías que se conocen como “pilas” que se desechan en la basura y que contienen materiales pesados como el mercurio, cadmio y otros que afectan la salud de las personas y animales, razón por la cual se deben desechar correctamente.

Si bien los beneficios ambientales son vitales para el planeta, también la separación de basura ofrece ventajas económicas a los empresarios y municipalidades, ya que el reciclaje y la reutilización de materiales mediante la separación de basura genera recursos económicos; la enseñanza a la población de la importancia de la separación de basura y su impacto ambiental es vital porque, al mantener un ambiente limpio, se reduce la probabilidad de que se produzcan plagas y se propaguen enfermedades; en la actualidad, muchos países han implementado regulaciones y políticas drásticas que exigen la separación de basura con la finalidad de mantener un medio ambiente más limpio.

En Guatemala existe el Acuerdo Gubernativo 164-2021 que contiene el Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, el cual regula que la basura debe ser clasificada desde la casa y entregada al camión recolector de basura, este es un buen principio, el problema es que existe resistencia de la misma población a la clasificación de la basura porque no existe conciencia del daño que se causa al entorno en el que vivimos, por ejemplo, la basura que se genera en la capital es depositada por los recolectores en el “Relleno Sanitario” y contamina el rio Las Vacas, el cual es afluente del Rio Motagua y toda esa basura va a parar al final al mar, ciclo que se repite en todo el territorio nacional contaminando ríos, lagos y mares.

El Reglamento mencionado en el párrafo anterior tiene dos fases, la primera que es la separación de la basura por los pobladores y la segunda que es la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes que corresponde a las municipalidades, estamos a nueve (9) meses de que finalice la prórroga de 18 meses que se le otorgó en el año 2023 a la Asociación Nacional de Municipalidades, (ANAM), para poder implementar el plan de gestión. Esperemos que ese plan de gestión ya este avanzando, o ¿Se atreverán a pedir otra prórroga?

GUATEMALA AL RESCATE.

GUATEMALA NECESITA A SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...