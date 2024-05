El País Pinolero

Uno en Dos Capítulo 9 3

En el estudio de mi casa, eran las nueve y treinta del día martes, tome una foto del gobernante pinolero y entre en su mente, el estaba sentado en su despacho y estaba solo, levante el teléfono y contesto la operadora y le dije que llamara al secretario y este contesto y le dije que se hiciera acompañar de un asistente para que tomara notas, que también viniese el secretario de prensa, el ministro de relaciones exteriores, la prensa y la televisión, ya que quería que esto se supiese a nivel nacional e internacional, me costo bastante recopilar las fotos de los miembros del parlamento centroamericano, pero con ayuda de la oficina de auditoria y legal, que habíamos formado con mi socio, mi amigo el licenciado y el supuesto conglomerado de connacionales viviendo afuera del país, logramos tener un banco bastante extenso de los nombres y fotos de casi todos los miembros de los gobiernos de Centroamérica, tardaron como una hora y media, una charla, para discutir sobre el proyecto ferroviario que estaría atravesando su país prontamente, la secretaria pregunto si podía usar el teléfono que estaba en el escritorio, ya que ese pertenece a una línea directa que únicamente la pueden usar los miembros de este parlamento y es una línea privada, le dije que llamase a los gobernantes de los otros países miembros del parlamento, para así poder integrarse a una llamada comunal, ella lo hizo y fueron tres países los que se pudieron conectar y se quedaron en espera de esta comunicación con la línea abierta, lo hice de esa manera ya que yo solo puedo estar en la mente de otra persona, regrese a la mente del comandante y conteste la llamada y le dije al asistente que tomara nota de lo que iba a decir, me disculpe de los demás miembros que estaban en línea y después de saludarlos les dije que definitivamente estaba a favor de que el proyecto ferroviario siguiera su camino y que el colaboraría en lo que fuese necesario para la continuidad de este proyecto y que en una semana y un par de días mas, los estaría invitando a que viniesen al país, ya que el dará una charla a nivel internacional de su futuro, como presidente del país, se despidió y colgó.

El secretario pregunto que si de verdad estaba hablando en serio, el presidente le dijo que si, y que le enseñase lo que había tomado nota el asistente, este le llevo lo que había anotado, salí de su mente y me quede solamente acompañándolo en su mente, este al leer lo que había dicho en la conversación telefónica, le pregunto al secretario incrédulo de lo anotado, el le dijo que si era cierto y que lo habían escuchado varios países, el le dijo al secretario que no había sido el, que no sabia que le había pasado pero que el no autorizaba la pasada del ferrocarril en su pais y que llamaría al parlamento y cancelaría lo dicho, el secretario le dijo que buscarían una salida mas diplomática y no tan drástica. Entre de lleno en la mente del gobernante y abrí una gaveta del escritorio y luego la otra y en la tercera había una escuadra calibre cuarenticinco y la tome y le dije al secretario que filmara lo que iba a hacer, la monte y salió un cartucho por lo que me di cuenta que la mantenía cargada, me la puse en la boca y el asistente corrió a quitarme la escuadra pero muy tarde ya que cuando el llego, ya le estaba apuntando en la frente, se retracto y se volvió a sentar, el secretario siguió filmando, calmadamente saque la tolva de la escuadra dejando el tiro en la recamara, recogí el cartucho y lo incerte en la tolva y la volví a la gaveta de donde la había sacado, me volví a salir de la mente de este y quedándome como acompañante, observe que el gobernante le pregunto al secretario que, que le había pasado ya que se había repetido lo de la llamada con los miembros del parlamento, este se le acerco y le enseño lo que había filmado, el al verlo le dijo que lo borrase y les dijo a los dos que de esto ninguna palabra, el secretario y el asistente juraron que mantendrían la boca cerrada, el gobernante dijo que no sabia quien podría ser el que interviene su mente, pero que ya había escuchado que en Guatemala pasaba algo similar en las mentes de varios funcionarios, que estos habían firmado sus declaraciones, aceptando su culpa en varias de las fraudulentas negociaciones con los distintos proyectos inconclusos en la infraestructura del país. Todavía en la mente del gobernante, le dije al secretario que llamase al ministro del exterior y que lo acompañase su secretaria y también a la prensa y televisión del gobierno, este los llamo, tardaron como quince minutos, en ese tiempo le pregunte al secretario quien seguía filmando y a su asistente tomando notas, díganme la verdad, si hubiesen elecciones libres, votarian ustedes por mi o por quien estuviese en rivalidad mia, ellos dijeron que por mi, les dije que no lo creía, ya que el mundo que esta viendo los cambios de los países vecinos, han debilitado la credibilidad de este gobierno revolucionario, el cual gracias a que hemos mantenido a los pobres sin posibilidad de un futuro digno y dependientes de lo poco que les damos, ustedes por ser parte de este gobierno comen bien y tienen toda clase de regalías al igual que los del alto mando del ejercito y la policía, ya los quisiera ver si algún día el pueblo se levanta y nos mandan por un tubo, yo creo que empezare a ver como nos aseguramos algo en otro de los países del sur que todavía creen en la revolución y el socialismo.

Al llegar a quienes habíamos llamado, los saludé y les les dije que siendo martes, creía que tendríamos tiempo para prepararnos para una charla sincera con el pueblo, les dije a la prensa que si tenían acceso a alguna cadena internacional, quería que desde ya, la prensa internacional estuviese informada al igual que la televisión, de lo que tendríamos en mente para el día jueves de la semana entrante y usted señor ministro quiero que invite a quien usted crea necesario para la apertura de este gobierno, a la democracia, con mira para unas elecciones populares sin intervenciones gubernamentales de ninguna clase y que se respetaría la voluntad del pueblo, como no se ha hecho en las ultimas campañas electorales, muchas gracias y se los agradezco de corazón, algo no no he estado usando últimamente, le pregunte a los encargados de la prensa y la televisión si habían logrado mandar la información afuera del país, el de la televisión dijo que había logrado conectarse con Mexico y toda Centroamérica, el de la prensa dijo que por medio del teléfono había logrado algo similar pero que lo escrito tomaría el tiempo que se tarde el diario nacional para su impresión, no había pasado ni un minuto cuando sin tocar entro la vicepresidente y se dirigió al presidente acompañada de un general, salí de la mente del comandante y entre en la de ella y les dije que estaba de acuerdo con lo que se había programado para el jueves de la semana entrante, salí de su mente y me fije en la cara del general y entre en su mente y dije, el ejercito respalda las decisiones tomadas por la presidencia y respetara la integridad de los presentes y de el pueblo. En ese momento ordene a la secretaria que llamase al presidente de Guatemala, al contestar lo salude y le dije señor presidente estoy atravesando una situación similar a la suya, que me aconseja, salí de la mente del comandante en ese momento la vicepresidente le dijo al comandante que contestara el teléfono ya que le había pedido consejos al presidente de Guatemala quien ya había respondido por segunda vez, alo, le dijo al comandante, sin yo estar en su mente, solamente escuchando, comandante una opción es que usted llame al sacerdote encargado de la iglesia y le pregunte si lo puede venir a visitar, si el accede, que creo que lo hará, dígale que usted y su señora se quieren confesar, que se arrepiente de todo lo malo que ha hecho y que quiere democratizar al país y que la gente sea libre como una vez lo fue, y que por favor lo aconseje a cómo lograr ese cambio, que lo apoyase y que apareciese a la par suya el sábado cívico, para que la gente crea que va en serio y que el Domingo usted, su señora y su general, vayan a la iglesia, la segunda opción es que agarre, todo lo que pueda y abandone el país con su vicepresidente y el general.

A mí me toco arrepentirme y ya ve ahorita soy yo el que lo está aconsejando, sin que este poseído de quien sea, yo sin intervenir en nada, solo escuchando, esta persona que interviene en nuestras mentes nos va a hacer la vida imposible si no cambiamos o seguimos al pie de la letra lo que prometemos enfrente del pueblo y la prensa nacional e internacional, piénselo, y le dijo que si lo podía ayudar en algo más, el comandante le agradeció y colgó, Yo solo escuchando como acompañante en la mente de la vicepresidente, el general dijo que él no haría nada de eso, que le dieran todo lo que le pertenecía a él y se iría con esa plata a Cuba, Venezuela o a Costa Rica, la vicepresidente le pregunto qué cuanto creía el que le pertenecía, él le contesto que con cinco mil millones de dólares estaría satisfecho, y a ustedes no les va a quedar nada si permiten que pase lo que paso en Guatemala o el Salvador, dijo el general. Después de varios minutos la vicepresidente le dijo a su esposo, vas a permitir que nos suceda eso, tenemos al ejército de nuestro lado, nadie nos quitara lo que tenemos, él le contesto, el sábado tengo que hablarle a quienes lleguen a la plaza central y tendré que hablar algo que ni yo sé lo que voy a decir ya que será la persona que estará en mi mente y el domingo iré a la iglesia y el jueves entrante tengo que enfrentarme a la prensa internacional y a los diplomáticos que invitamos a que vinieran, no sabemos cuántos connacionales entraran a ver qué es lo que estaré prometiendo, aparte de que en las elecciones que serán el mismo jueves. estarán votando solo usando los pasaportes o licencias de manejar, no vamos a poder salir ganadores si no podemos manejar los resultados y yo ya declaré que nuestro sistema electoral no va a intervenir y que quienes manejarán las elecciones ese día serán los del parlamento Centroamericano. Yo sé que solo llevamos un día desde que esta pesadilla empezó, pero tendremos que planear si al igual que el general, nos vamos el jueves antes de las elecciones, o nos quedamos ya que el general, con mucha razón se va.

Le dijo al general, entre los aviones que tenemos hay alguno que nos lleve directo a la isla donde tenemos la mayor parte del dinero que hemos logrado ahorrar, según los compañeros con los que hemos estado negociando el paso de la droga, ellos nos depositan allí, y han mencionado que la isla no tiene tratados de extradición, así que podríamos estar seguros allí, el general le dijo que tenían dos aeronaves que lo podrían hacer, por lo que no habría problema, le dijo el comandante al general que si el avión necesitaba copiloto y este le contesto que por razones del seguro, que si, pero como esos no estaban asegurados que con el piloto es suficiente, le pregunto el comandante que si tenia un piloto que se quisiese retirar con su familia y con una muy buena cantidad de fondos en una cuenta para el y su familia, o si se regresa con el avión y con un millón entre la bolsa, hay cuatro pilotos que están habilitados para esas dos aeronaves, dijo el general, hay uno que seria el indicado ya que este regreso hace tres meses de recibir su habilitación para ese tipo de aeronaves y es soltero, bueno dijo el comandante, empecemos a planificar la salida y se retiraron el general y la vicepresidente, ella lo codeo y le dijo al general, lo dejamos solo aquí, ya lo había pensado le contesto el general, salí de la mente de la vicepresidente y ya en casa con mi esposa, le conté lo acontecido en el país pinolero, después de unos momentos me pregunto si creía yo que el comandante no se había dado cuenta de lo que pasaba entre el general y su esposa, yo le dije que tal vez el no, pero que varios de los miembros del gobierno, posiblemente si, pero siendo el general quien ya debía muchas cabezas, el jefe después del comandante, la gente no se arriesgaría a perder la vida, ya que el comandante, su esposa y el general eran gente de temer.

Nos juntamos con mi amigo el licenciado para almorzar donde los primos y le conté lo que había pasado en el país pinolero y el me dijo si yo creía que ese grupo de connacionales en el extranjero fuesen tan unidos y poderosos, para que nadie se haya percatado de su presencia en los países donde ellos residen y laboran, yo le dije que debieron de haber leído algún libro de la secta de los templarios ya que preferirán que los quemen vivos antes de revelar sus propósitos y a sus amigos, ya el fondo económico de ellos ha crecido grandemente, ya que hay muchas donaciones pequeñas en los bancos donde ellos operan, debido a las noticias a nivel de redes sociales, en las cuales hay tantos reportes de quienes residen en los países centro americanos que están viendo esos cambios radicales pero a su vez constructivos se mantienen reportando los adelantos en sus países. La mayor parte de la prensa y los noticieros de televisión se les ha prohibido comentar acerca de esa clase de publicaciones, al contrario, califican a los que han logrado la paz en sus países, de dictadores y violadores de los derechos humanos, mas sin embargo las poblaciones de estos los apoyan en su mayoría, veremos que pasa en el primer sábado cívico de el comandante.

Me contó que mucho de lo que estaba corrupto en el gobierno, estaba desapareciendo, especialmente en las clases medias de los ministerios, ya que se había dado un incremento substancial en sus salarios a todos ellos, haciéndoseles ver que al eliminar la corrupción alcanzaba para muchas mejoras en sus puestos de trabajo y que para vivir bien no es necesario robar o ser corrupto, mas que mantenerse correctamente y desempeñar su trabajo honesta y amablemente, que ya habiendo saneado las finanzas del estado había alcanzado para hacer guarderías bien equipadas para mantener a los niños de los laborantes, con una dieta diseñada para un crecimiento excelente aparte que quienes laboran en estas son bilingües ya que a los niños solo en ingles se les habla. Varias embajadas han donado literatura, cuadernos de trabajo y se han involucrado en un proyecto que fue diseñado por los universitarios que siguen trabajando adhonorem con nosotros, a modo que a estos niños conforme a su crecimiento salgan a un sistema educativo el cual ya fue saneado y esta a la par de varios colegios privados, también me contó que lo han visitado varios embajadores para que les cuente algo acerca de la fundación, lo único que les digo es que yo fui contratado y había firmado este contrato para ayudar al país que fue lo único por lo cual continuamos con mi empresa cumpliendo con ese contrato. Aquí estamos mejorando lo que paso en el país del norte en, donde la educación publica esta por los suelos, al igual que la moral y el modo de vida de la juventud, en una minoría, pero creciendo a pasos agigantados. Lo felicite y le dije que se lo haría saber al socio de la fundación y que informara al los que contribuyen loablemente para que esto haya cambiado al país, nos despedimos y quedamos de ver como se iba a desarrollar el primer sábado cívico del comandante y que nos juntásemos a cenar el sábado después de la presentación del comandante, a lo cual yo le dije que lo hiciéramos con las esposas y quedamos que así seria.

Tuve que intervenir un par de días en la mente de los tres que manejan al país, aquí fue mas fácil que en Guatemala ya que aquí ellos son los que mandan, no hay nadie mas, el viernes ya tenían montada una pantalla gigante al costado del balcón donde iban a estar ellos tres y unos toldos para cubrir el área donde iban a estar el cuerpo diplomático y los visitantes, el resto de la gente con sombrillas para cubrirse del sol, ya se había instalado también un equipo de sonido, para este día viernes ya se había registrado el ingreso de mas de cien conciudadanos por vía aérea y alrededor de doscientos por via terrestre por las fronteras de el Salvador, Honduras y Costa Rica, ya no se podían echar para atrás, ya que la prensa internacional como nacional, al igual que el cuerpo diplomático ya habían confirmado su participación, el sábado a las nueve de la mañana ya estaban instalando las sillas bajo los toldos que estaban ya armados, todo esto siguiendo un programa, que yo estando en la mente del comandante había diseñado y también aprobado por la vicepresidente y el general, ellos ya no se oponían ni discutían entre ellos acerca de la visita del cuerpo diplomático y los connacionales que arribaron al país, después de que el comandante les enseño el video, cuando se había colocado la pistola en la boca. Este sábado cívico, se había programado el evento al igual que en Guatemala, a las doce treinta, ya la gente había iniciado a llegar a las cercanías de donde estaban los toldos con las sillas para los visitantes extranjeros, alrededor de esos toldos habían soldados sin armas, algo raro para los nacionales que se seguían juntando en frente del balcón donde el gobierno dictara las políticas a seguir en un cercano futuro, varios de los extranjeros empezaron a llegar, yo viendo el acontecimiento en las pantallas del estudio de mi casa con mi señora a la par, también viendo como el numero de connacionales llegaban al evento, le dije, en unos momentos veremos como la gente reaccionara después de oír al comandante mencionar la democratización del país.

Dieron las doce con treinta y arribaron el comandante acompañado por la vicepresidente y el general y también el sacerdote de la catedral, los diplomáticos se habían puesto de pie, en ese momento entre en la mente del comandante quien estaba también de pie al igual que el resto de quienes lo acompañaban y dije conciudadanos antes de sentarnos quisiera que monseñor nos guíe y que con su ayuda, se nos ilumine para tomar las decisiones correctas para la reconstrucción de nuestra patria, monseñor tomo la palabra, empezó con una oración en la cual le daba gracias a nuestro creador por haber iluminado al comandante y la vicepresidente, para poder haber tomado la decisión de una democratización para nuestro país y que con la ayuda del ejercito aquí representado por el general, se hará un cambio radical de nuestro modo de vida con una libertad jamás vista desde que llegaron al poder. Tome la palabra y agradeciéndole a monseñor por su intervención le pregunte a los presentes, creyeron ustedes que este cambio lo verían en sus vidas, algo timoratos muchos contestaron No, repetí la pregunta y les dije que lo dijesen mas recio ya que casi no se había escuchado, que no tuviesen pena ya que como ven no hay presencia del ejercito, que los únicos miembros de nuestro ejercito que están presentes lo hacemos como cortesía para nuestros visitantes y como muestra de nuestra buena fe y como se pueden dar cuenta y me gustaría que las cámaras de televisión los enfoquen para que quienes no los puedan observar, están desarmados, esto es parte del cambio que ustedes estarán presenciando, el ejercito se mantendrá en sus cuarteles y la policía estará presente en las calles únicamente para la seguridad de ustedes, lo único que les pido es que respeten las leyes de comportamiento para con sus semejantes y lo que establece nuestra constitución, lo que estamos proponiendo es una nueva era de libertad a todo nivel, también quiero recordarles que dije libertad y no libertinaje, regresando a la pregunta creían ustedes que verían un cambio como este, esta ves hasta los diplomáticos se pararon y todos en conjunto atronadoramente gritaron que NO, se sentaron los diplomáticos que se habían puesto de pie, se noto que los únicos que no se habían puesto de pie fueron los representantes de Cuba y Venezuela, todo esto captado por las cámaras y la prensa nacional e internacional, tome la palabra y anuncie que el congreso que tenemos será disuelto y que para el próximo jueves que ustedes votaran para un nuevo gobierno, esto lo harán con su pasaporte o cualquier documento de identificación, quiero que desde ya escojan a tres personas que representaran a su departamento en el congreso, el día siguiente de las elecciones se les dará posesión a las tres personas que ustedes hayan electo, si no logran conseguir a esas personas recuerden que nuestro departamento de inteligencia es bastante extenso y los escogeré yo, también quiero que sepan que este nuevo gobierno ya es parte del parlamento centroamericano y estará permitiendo que la vía férrea que nos comunicara con Mexico y Panama estará atravesando nuestro país, este proyecto estará creando mano de obra para quienes deseen trabajar, estaremos bajando los impuestos de importación y de exportación para toda clase de productos de cualquier parte del mundo, les recuerdo que este fue nuestro primer sábado cívico, en el próximo, si quien quede de presidente quiere continuar con estos encuentros, los cuales recomiendo y si ustedes que están presentes así lo quieren les pido que griten SI y los que no quieran, que griten NO, cuando yo les diga, el equipo de sonido indicara quien fue el ganador, me pare y dije a la concurrencia, quienes SI y cuando gritaron Si, la maquina registro un setenta y se reflejo en la pantalla gigante, cuando pregunte que quienes no quieran que griten NO, la maquina registro tres lo cual fue reflejado en la pantalla gigante, al ver ese resultado todos los presentes empezaron a aplaudir, en ese momento les dije que tanto mi esposa como el general agradecíamos su asistencia y si quedo de presidente nos veremos el próximo sábado y si no gano las elecciones, que serán supervisadas por el parlamento centroamericano y no por nuestro colegio electoral, estaré aquí como parte del pueblo, muchas gracias a los medios de comunicación por tan amplia cobertura y al cuerpo diplomático que nos honro con su presencia y a monseñor y especialmente al pueblo aquí presente, les recuerdo que los restaurantes de los alrededores de esta plaza los están esperando, cualquier ayuda que necesiten acudan al ministro de gobernación y el, en compañía del ejercito los asistirán a modo que ustedes puedan, por medio de las radios comunitarias y el canal nacional de radio y televisión, estarán divulgando los nombres y fotos, de quienes serán sus representantes, tanto en el congreso como su gobernador, tienen tres días para mandar la información ya que el miércoles por la tarde, los representantes del parlamento centroamericano y los diplomáticos y la prensa y televisión que nos quieran acompañar, estaremos acá para discutir sobre este programa y los nombres de los candidatos nombrados por sus departamentos. Salí de su mente y ya en en el estudio de mi casa, mi señora se levanto y me aplaudió, le recordé que en la noche iríamos a cenar donde los primos con mi amigo el licenciado y su esposa.

Los noticieros nacionales e internacionales anunciando el milagro del país pinolero, otro milagro en Centro America. Nos juntamos con mi amigo y su esposa a las siete en punto y después de saludarnos nos sentamos, yo ya había hablado con mi sobrino para que en la mesa que nos asignaran tuviera una botella de un buen vino blanco, nos sirvieron y mi amigo, lo primero que dijo fue, como es posible que ese grupo de connacionales tengan tanto poder para que con un par de llamadas hayan logrado cambiarle la mente a esa cantidad de personas, ya solo falta que lleguen al país petrolero y todos nos reímos, yo solo le dje, habrá que esperar para ver que pasa con el comandante y su país pinolero, me dijo que todos los del conglomerado de la compañía seguían incrédulos de lo que esta pasando, pero que todos muy contentos, de lo que se había logrado en Guatemala, el país progresando como nunca y la gente logrando colocar a sus hijos en las escuelas donde se les proporciona un buen desayuno antes de empezar las clases, las madres de los estudiantes colaborando en las cocinas de cada establecimiento y supervisando la educación de sus hijos, yo le dije que si no quería elaborar un programa para que lo siguieran en el país pinolero, el me dijo lo mas que puedo hacer es sacarle copia a lo que hicimos aquí y mandárselos al los connacionales del norte para su aprobación, luego presentársela al nuevo gobierno pinolero, ya que vendrán varios ciudadanos quienes habían tenido que salir al exilio, con muy buenas intenciones para arreglar su país y será a ellos a quienes les estaríamos entregando el programa que estamos siguiendo aquí en Guatemala, terminamos la cena y pasaron unos postres nuevos que mi sobrino quería que los probásemos para ver si los incluía al menú, de los cuatro que paso, dos se los recomendamos, pagamos y le dije al Lic. que me llamase cuando tuviese el programa para mandarlo al norte y nos despedimos.

El lunes por la mañana entre en la mente del general, solo acompañándolo, ya estaba hablando con el piloto que los llevaría a la isla, el jueves alrededor de las tres de la tarde, antes de que el comandante se estuviese encaminando a la plaza, para la reunión con la prensa y los invitados, ya la relación con su esposa, se había empezado a deteriorar, el pueblo demostraba un rechazo a todo lo que ella anunciaba en publico, ya era muy poca la gente que asistía a donde ella estaba, los que estaban por allí le aplaudían por compromiso, ya que ella siempre se hacia acompañar de varios militares armados, el general le pregunto al piloto que cuando había sido la ultima vez que habían volado ese avión, el le contesto que se volaba una ves por semana, al igual que los otros ya que es lo recomendado por el fabricante, le pregunto el general que si quería solo irlos a dejar a la isla o si se quería regresar y con un millón de dólares, el le contesto que con esa cantidad el viviría muy bien en Nicaragua y seguiría su carrera militar, le contesto el general que como el quisiese, le dijo también el general que quería que volase el avión el miércoles por la tarde y que lo deje lleno de combustible por si salen el jueves por la mañana, a sus ordenes mi general respondió el capitán y se retiro. La prensa nacional había escrito sin ninguna censura del gobierno, esto no había pasado en muchos años, se había presentado en el canal de televisión, la candidata a la presidencia, ella había tenido que salir al exilio pero ya estaba en el país, cuando la entrevistaron dijo que se sentía segura, ya que así lo había mandado el comandante, que el ejercito estaría en sus cuarteles y la policía estaría velando por la seguridad de los ciudadanos y por lo que se había estado perfilando desde el sábado que lo pronuncio en publico, en los tres días que llevo de estar aquí y juntarme con mis compañeros que fueron liberados de las prisiones, no hemos tenido ningún problema, y ya estamos en platicas con quienes conformaremos el nuevo gobierno, solo nos faltan un par de departamentos para nombrar a los gobernadores de estos, al medio día estaremos presentando nuestra planilla con los nombres de los gobernadores y los tres representantes para el congreso, el sistema que se utilizo en el sábado cívico aquí en la capital, será el mismo que se utilizará en cada departamento, esto se logro gracias a la apertura que el comandante autorizo a la prensa y la televisión a nivel mundial, antes de despedirse de las cámaras y la prensa la candidata agradeció al comandante por la decisión y el cambio de política recién tomada.

Entre en la mente del comandante, únicamente acompañándolo, estaba con el general y su esposa, ella recriminándolo acerca de lo que estaba sucediendo, el general intervino y le dijo que ella y el lo habían avalado en su momento y no fueron ellos, pero ya estaba escrito y sonado por todo el mundo lo que estaba pasando, el comandante pregunto si alguno de ellos podía comunicarse con quien entra en nuestras mentes, que le solicitase una intervención, entre en la mente de la vicepresidente y dije que al igual que anteriormente se tomaran un video de cada uno de los tres al mismo tiempo, para compararlo al final de esta intervención, el comandante y el general lo hicieron al igual que ella y ella dijo el juego se termino compañeros lo hicimos muy mal, entre en la mente del general y dije, si la avaricia no se hubiese apoderado de nosotros y si no hubiese existido la intervención de los del norte y los europeos no lo hubiésemos podido lograr, aparte de los carteles con quienes nos codeamos y nos ayudamos, entre en la mente del comandante y dije miremos los videos, luego salí de su mente y me quede solo observando, los tres intercambiaron celulares y después de unos minutos dijo el comandante, esta en nuestras mentes todo el tiempo, yo creo que lo que esta pasando es como un castigo por lo que hicimos, yo creo que lo mejor que podría pasar es que nos vayamos de aquí y que el país empiece de nuevo, ya tenemos suficiente dinero para vivir el resto de nuestras vidas como reyes, solo cumplamos con lo que prometí y nos vamos todos. Miércoles a las dos de la tarde, antes de presentarse a la plaza entre en la mente del comandante y ordene al secretario que se comunicase con el general y que le dijese que se presentase aquí conmigo, en cuatro minutos ya estaba entrando a la oficina, entre los tres no existía el protocolo de tocar en la puerta, le dije que mandara al ministro de relaciones internas de la presidencia y que invitase a los candidatos a la presidencia para una platica, antes de que empezaran a llegar los invitados, el me dijo que no había otro candidato mas que ella y que ella estaba quedándose en una casa de unos familiares y que le diría al secretario de inteligencia, que llamara a la casa y que se la comunicaran, en cinco minutos ella contesto y le dije que me gustaría platicar con ella y que si quería venir a la casa presidencial para platicar un rato antes de que vinieran, que mandaría un vehículo para que la recogiesen y que en el vendría monseñor ya que me gustaría que el estuviese presente en la platica, después de un par de minutos de silencio dijo que pasaran por ella en diez minutos ya que tendría que cambiarse de ropa, pasaran en media hora ya que habrá que pasar a recoger a monseñor y colgué, que llamen a monseñor y le pregunten si puede y si no, que mande uno de los cardenales que ya regresaron de exilio, monseñor contesto y dijo que estaba listo para que lo recogiesen, en cuarenta minutos estaban entrando en la oficina, yo en la mente del general me levante y los fui a recibir, amablemente les tendí la mano para recibirlos, después de saludarnos entré en la mente del comandante y me pare y también camine hacia donde estaban y estrechamos manos y los invite a sentarse, el general se sentó donde había estado y yo me quede parado, lo primero que dije fue que para nosotros era un gusto que estuvieran acompañándonos, que con monseñor de nuestro lado el pueblo se sentía con mas confianza que unas semanas atrás, espero que usted se sienta al igual que el pueblo, ella se miraba muy bien como que si el exilio le había caído muy bien, le dije, que seria las elecciones mas rápidas y honestas que jamás se habían registrado en la historia del mundo, como sabrá no hay otro candidato para la presidencia aparte de nosotros dos, por lo que creo que usted lleva las de ganar ya que el recuento lo estarán supervisando los representantes del Parlamento Centroamericano sin ninguna intervención de parte de mi gobierno y el pueblo ya se siente con mas libertad de escoger lo que ellos crean que será mejor para nuestro país, le pregunte si ya tenia el listado de su gabinete de gobierno, ella me contesto que si y sacando de su bolsa un documento sencillo de dos hojas me lo presento, le pregunte que si tenia copia de este y me contesto que si y me dijo que me quedara con el ya que habían varias, le agradecí y le pregunte si podríamos sacar varias copias para distribuirlas a los invitados y me dijo que no habría ningún problema, la vi y les dije, todas estas personas jamás se hubieran imaginado que serian parte de la historia del cambio de rumbo que este país tomara, de todas maneras si yo gano, seguiremos la política de democratización que propuse con anterioridad y todos los presos políticos no serán perseguidos y los exiliados tampoco tendrán que buscar otro lugar para expresar sus opiniones libremente, ella se paro y me dijo, mi comandante mis respetos a usted, lo mismo hizo con el general y volteándose me dijo y también a su esposa.

Llame al secretario y le dije que sacara cuantas copias fueran necesarias para quienes nos acompañaran, que pregunte a relaciones exteriores ya que ellos tienen el numero de visitantes, entre en la mente del general y dije que los miembros del ejercito que estarán presentes, estarán sin armas, monseñor comento al respecto de los comentarios del pueblo y que desde roma ya lo habían llamado y le habían preguntado al respecto del sermon que había dado para ese cambio tan radical del gobierno y que les había contestado que yo no era el responsable, que los jefes de gobierno habían tomado esa decisión, entre en la mente del comandante y les ofrecí algo de tomar, vino o un refresco, ellos optaron por un refresco, llame al secretario y le dije que me trajese unas sodas, agua pura y una botella de vino rojo, le pregunte a la señora si quería decir algo, que no tuviese pena que ya estábamos viviendo en una democracia, ella dijo, que al igual que monseñor ella también agradecía a nuestro creador por haberlos iluminado, que creía en milagros pero no de esta magnitud y se rieron todos, que nos agradecía de todo corazón por haber abierto las puertas a esta democracia, que tan necesaria era para nuestro país, que había estado siguiendo muy de cerca la situación de Guatemala, la cual con un cambio tan radical el país estaba viviendo una democracia y un progreso como en tiempos de un par de presidentes honrados y que definitivamente ella creía que era una intervención del cielo, amen, dije y nos reímos un poco, llego el secretario con las bebidas y tomamos un refresco, el sabia que yo mezclaba el vino con una seven up, por lo que procedió a prepararlo, la señora dijo que a ella le gustaban las sangrías, que es casi lo mismo solo que en lugar de seven se usa jugo de naranja y un par de aditamentos mas, lo cual la hace mas cara, yo le dije que esta era una sangria de pobres y nos reímos, les conte que ya había rumores acerca de lo que pasa con este ente que interviene las mentes de muchos de nosotros, se dice que es lo que se desarrollo con el nombre de inteligencia artificial y fue lo que le paso al gobierno de Guatemala y el nuestro, según en una de las charlas que dio el presidente de Guatemala, que había un grupo de connacionales de nuestros países que se juntaron y lograron un conglomerado, el cual es el que financió la formación de una empresa legal y de auditores, los cuales con ayuda de varios estudiantes que ya están en sus últimos años de sus carreras, se unieron para desarrollar un programa de trabajo a todo nivel, que comprende la auditoria de todo el presupuesto de la nación y planes de programas para evitar la malversación de estos fondos, cualquier ciudadano puede entrar con su computadora a una pagina en la cual esta el presupuesto de cada ministerio, hasta el ultimo centavo, fue mucho mas engorroso en ese país ya que aparte de triplicarnos en habitantes, también así a lo que la burocracia gubernamental se refiere, me imagino que ustedes ya saben como operaba el gobierno anteriormente, le recomiendo señora que platique con esa empresa si usted me gana en las elecciones, yo ahorita no soy el comandante que ustedes conocen, yo soy quien interviene en la mente de quien se considere que no es apto para su cargo, este es el segundo país donde intervenimos, monseñor, tampoco soy el diablo y mucho menos un santo, pero si hay necesidad, nos hincamos y oramos.

Señora, nos permitiría, solo para una demostración, que entráramos en su mente por unos segundos pregunte, ella dijo, no temo nada ya que no debo nada, le dije, tomen sus celulares y graben lo que la señora hará, todos pusieron sus celulares en modo de filmar, les pregunte si estaban listos, ellos respondieron que si, en ese momento entre en la mente de la señora y ya como ella me levante y me acerque al comandante quien no sabia lo que había transcurrido en ese lapso de tiempo y tome vaso de la sangría y me lo lleve al lugar de donde me había levantado y me termine la sangría del comandante, salí de su mente y entre en la mente del comandante y les pregunte que que les había parecido la intervención de la señora, asustados, no tanto como ella pero de todas maneras habían presenciado algo jamás visto, la señora miraba el celular y volvía a repetir el video, luego dijo que si era ella y que definitivamente trataría de ser el mejor presidente que ha tenido este país si logro ganar estas elecciones relámpago, que tienen al mundo entero a la expectativa y pregunto, si en caso hubiese necesidad de salir de alguna duda o un acompañamiento a quien me podría dirigir, si usted gana, esta empresa se pondrá en contacto con usted a modo de ponerse a sus ordenes, nos despedimos y les dije que los esperaba el día de mañana a las tres de la tarde para que juntos saliéramos al balcón y presenciar por medio de los noticieros y la televisión nacional los resultados de estas.

Continuará…

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...