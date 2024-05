Gobierno de presidente Biden ha invadido el Congreso de la República de Guatemala

Logos

Podemos conjeturar, con verosimilitud, que hay intromisión del gobierno del presidente de Estados Unidos de América, Joe Biden, en el ejercicio del poder legislativo, judicial y ejecutivo del Estado de Guatemala. Empero, pueden ocurrir sucesos que incrementan esa verosimilitud. Por ejemplo, ha ocurrido un suceso que incrementa la verosimilitud de la conjetura de que hay intromisión de ese gobierno en el Congreso de la República, que es el organismo que ejerce el poder legislativo del Estado.

Ese suceso consiste en una carta que firman varios miembros de la Casa de Representantes, del Congreso de Estados Unidos de América. Ellos son Warren Davidson, María Elvira Salazar, Andy Ogles, Keith Self, Scott Perry, Carlos A. Gimenez, Christopher H. Smith, Andy Harris, Debbie Lesko, Andy Biggs y Brian Mast. La carta fue enviada el pasado 7 de mayo a Antony Blinken, Secretario del Departamento de Estado, y a Samantha Power, Directora de la Agencia Internacional para el Desarrollo.

En la carta, esos miembros de la Casa de Representantes comunican a Blinken y Power que tienen información según la cual ese departamento y esa agencia influyen indebidamente en asuntos legislativos del Congreso de la República de Guatemala. Luego exponen tres consideraciones, las cuales expreso en mis propios términos, para destacar su spirit.

Primera. Esa influencia indebida socaba el ejercicio democrático del poder legislativo de Guatemala.

Segunda. Ni funcionarios del Departamento de Estado ni de la Agencia Internacional para el Desarrollo tienen legítima autoridad para obligar a una reforma ideológica que atenta contra la Constitución Política de Guatemala o contra valores profundamente arraigados que conciernen a la familia y la vida.

Tercera. Los diputados al Congreso de la República no deben ser amenazados con sanciones, para que acaten el mandato de ese departamento o de esa agencia, de votar o no votar por una determinada ley. Las sanciones impuestas a los diputados que no acatan el mandato violan el principio de democracia y el de soberanía.

Esos mismos miembros de la Casa de Representantes exigen a Blinken y a Power suministrar información sobre cuatro cuestiones, en un tiempo que finaliza el próximo 30 de mayo. Expreso también esas cuestiones en mis propios términos, para destacar su spirit.

Primera. ¿Funcionarios del Departamento de Estado han amenazado a los diputados al Congreso de la República, para que voten en favor de las propuestas legislativas del presidente Arévalo?

Segunda. ¿El Departamento de Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo han creado organizaciones privadas no lucrativas con el fin de implementar una reforma ideológica, antes de que se decreten las leyes que deberían implementarla?

Tercera. ¿Funcionarios de ese departamento y de esa agencia han celebrado sesiones con diputados al Congreso de la República, para apoyar la aprobación de leyes? Si es así, ¿cuáles son esas leyes?

Cuarta. ¿El embajador ha invitado a diputados al Congreso de la República, a la sede de la embajada o a su casa, con el fin de discutir sobre asuntos legislativos? Si es así, ¿quiénes son esos diputados y cuáles han sido los asuntos discutidos?

Esas consideraciones y esas cuestiones sugieren que la intromisión del gobierno del presidente Biden en asuntos legislativos de Guatemala equivale a invadir el Congreso de la República. También sugieren que, de hecho, Blinken y Power, y Tobin Bradley, embajador de Estados Unidos en Guatemala, son diputados al Congreso de la República, el cual, entonces, realmente tiene, no 160, sino 163 diputados. Empero, ellos no son meramente diputados; pues tienen el poder de ejercer coacción sobre los otros diputados, con el fin de que voten o no voten por una determinada ley.

Conjeturo que los diputados Blinken, Power y Bradley tienen interés en que sean aprobadas leyes que contribuyan a la seguridad nacional de Estados Unidos de América. Empero, también tienen interés en que sean aprobadas leyes que complazcan al programa ideológico del gobierno del presidente Biden. Aludo a leyes que, por ejemplo, confieran, a la mujer, más poder legal de abortar; que reduzcan la autoridad de los padres de familia y aumenten la autoridad del Estado sobre la educación sexual de los hijos; que ordenen o permitan enseñar, al niño, que el sexo es un mutable constructo social, y prohíban que los padres obstruyan o impidan la decisión del niño, de mutarlo; y que otorguen privilegios a los miembros de la festiva comunidad de la iridiscente diversidad sexual.

Los mismos diputados guatemaltecos aceptan que los diputados extranjeros Blinken, Power y Bradley puedan ordenar la aprobación o no aprobación de determinada ley; y están dispuestos a acudir a la sede de la embajada de Estados Unidos de América, o a la casa del embajador, para deliberar o discutir sobre las leyes que deben ser o no ser aprobadas. Permiten pues, el sometimiento del poder legislativo del Estado de Guatemala, al gobierno de Estados Unidos de América. Algunos diputados hasta solicitan al embajador, amenazar o intimidar a los diputados que se rehúsan a votar en favor de la ley que ellos proponen y que él, el embajador, acepta. Es explicable, entonces, que la carta de los miembros de la Casa de Representantes no haya suscitado, en el Congreso de la República, alguna preocupación por la intervención extranjera en el ejercicio del poder legislativo del Estado de Guatemala, o algún interés por investigar esa intervención.

El gobierno de Estados Unidos de América ha invadido el Congreso de la República, no precisamente para procurar el bien de los guatemaltecos, sino para que Guatemala sea un instrumento que sirva a su propósito de seguridad nacional; y para lograrlo pretende imponerle un régimen legal, económico, político y social. Guatemala, entonces, debe ser aquello que el gobierno de Estados Unidos de América pretende que sea.

Debemos reconocer esa invasión, y denunciarla, y resistirla, y combatirla legalmente, y por lo menos reducirla. Un recurso primordial e inmediato para tal reducción consistiría en invitar a la misión de la Agencia para el Desarrollo Internacional, a abandonar nuestro país.

Post scriptum. Los autores de la carta han contribuido a denunciar la intromisión del gobierno de los Estados Unidos de América en asuntos legislativos de Guatemala. Es una valiosa contribución. Empero, ellos no emplean el término intromisión, sino el término influencia; y “llaman la atención” de Blinken y Power sobre información detallada del “misuse of the Administration’s influence in the legislative matters of the Guatemalan Congress”, es decir, “mal uso de la influencia del gobierno en asuntos legislativos del Congreso guatemalteco.” Suponen, ingenuamente, que debería haber un “buen uso de la influencia”. Empero, no debería haber ninguna pretensión de influencia.

Libre emisión del pensamiento.

