En tanto el AGUA, ese vital líquido sin el cual no existiría la vida como la conocemos se le define como eso: un líquido incoloro, inodoro e insípido y en esas condiciones sustenta la vida sobre el planeta tierra, es paradójico que nuestro actual Presidente de la República pueda caber entre estos tres conceptos debido a su gestión actual desde el 14 de enero del 2024 cuando atropelladamente asumió banda presidencial y como lo expresarían ciudadanos chapines de nuestro folclore, hasta hoy, ni huele ni hiede.

Dos aspectos han sido particulares y por los cuales, si se ha dejado notar, poco afortunadamente, pero por lo menos la prensa nacional y quizá más la internacional, ha tenido la bondad de dedicarle espacio a sus viajes y a la inquietante confrontación que se ha permitido mantener con la ahora valiente y guerrera para muchos, gran jefa del Ministerio Publico.

La anosmia – no oler – ni heder, se ha trasladado a la función ejecutiva de todo su gabinete de cuasi gobierno y por supuesto contrasta no solo con las expectativas generadas ante el inesperado triunfo, sino ante las crecientes y aceleradas necesidades de transformaciones profundas, estructurales y de no retorno que la población necesita para poder alcanzar mínimos de decencia en oportunidades de vida, tanto desde la perspectiva presente y más aun de futuro.

Es mi impresión, como probablemente la de muchos ciudadanos que votamos por el actual Presidente en la segunda vuelta, que tempranamente nos estamos arrepintiendo y en mi caso, rogando la comprensión de todos aquellos hombres y mujeres que sufren por la ya evidente incompetencia del ciudadano Presidente. Incompetencia que luce extenderse al gabinete escogido y que de una forma solo explicable por esta incapacidad – por ignorancia o indolencia – puesto que tuvo varios años previos y seis meses de transición de mandato, para haber escogido personas idóneas para encarar el país en las condiciones que cualquier persona con cinco dedos de frente – dicho del abuelito para denotar un poco de inteligencia – sabe y sabía que el país vive.

El ciudadano Arévalo fue diputado durante también cuatro años anteriores y de similar forma se destacó por ser inodoro, incoloro e insípido: practica que evidentemente se ha hecho recurrente y peligrosamente insinuante de un nivel de incapacidad que ya debe preocuparnos, puesto que cada día que perdemos en tener las ideas, tomar decisiones y encausar su ejecución significan vidas o muertes de hombres y mujeres, tan guatemaltecos y dignos hijos de Dios como cualquiera de nosotros. Responsablemente no podemos – al menos quienes asumimos conciencia de ello – seguir jugando con la gestión del Estado y despilfarrando cifras multimillonarias para sostener un elefante blanco.

Por supuesto y en justicia, hemos de reconocer que la problemática actual del país no ha sido provocada por la gestión de gobierno actual, sino que viene derivada de decisiones que hemos venido tomando en el sistema democrático, republicano y constitucional que hemos escogido como modelo de vida para todos. Venimos fracasando de forma cada vez más irresponsable, inconsecuente y con un alto precio: Vidas de miles ya acaecidas y vida de millones que seguimos condenando por la precariedad de los servicios del Estado.

No sin pena y vergüenza a la vez que con asombro y profunda preocupación por nuestro futuro, vemos como los poderes facticos que siguen ocupando espacios en la vida nacional y que responden al crimen organizado, también conectado internacionalmente, van poco a poco dejando en libertad a muchos de los delincuentes, otrora presidentes, vicepresidentes, ministros, vice ministros, secretarios y/o directores de estructuras orgánicas del Estado que en su momento fueron sujetos a la justicia, pero que hoy, con las instituciones de justicia cooptadas por el crimen organizado, van logrando avanzar en recuperar su libertad y en alguna medida, hasta recuperar los bienes incautados.

Colegas ciudadanos guatemaltecos, no podemos, no debemos, no hay justificación alguna para seguir dejando pasar la laxa, irresponsable e inconsecuente actitud y actuar de nuestros gobernantes. Menos aun cuando, tiempo, dinero y talento son desperdiciados en circos mediáticos que amplificados por coreógrafos y netcenteros de turno, buscan hacernos creer que todo va bien y que la necia actitud personalista de instituciones como la Presidencia de la República y el Ministerio Publico, no nos hace daño.

Por otra parte, resulta tan fácil tomar algunas decisiones e implementar algunas soluciones aun dentro de los tiempos de la democracia, que vale la pena ponerle atención a la estrofa de un poema chapín: los guatemaltecos estamos tan jodidos, pero tan jodidos, que una sonrisa nos basta.

Señor Presidente, por favor, póngase a trabajar. Su fracaso, será nuestro fracaso y su éxito, será también el nuestro, pero póngase a trabajar.

