Podrá América Central salir del shock mundial sin rasguños

No todo es miel sobre hojuelas. No todo es gris como lo pintan. Nuestra vida está llena de horror y belleza. Mientras que Donald Trump precandidato republicano a las elecciones del próximo noviembre insinúa que los procesos penales que le han abierto en su país son algo que solamente se hace en las «repúblicas bananeras» (Guatemala y demás centroamericanos incluidos), y no debieran hacerse en un país elegante y refinado como Estados Unidos. Por otro lado, los organismos internacionales se maravillan de que en medio del caos, el control del narco sobre los Estados y la corrupción centroamericana, estos países tengan un desempeño económico positivo.

Aunque es una región marginal en el mundo. Que vivió en carne propia, sin oficio ni beneficio lo caliente de la guerra fría, aún hoy no es ajena a los grandes shocks de los conflictos geoestratégicos. Los analistas del FMI, recuerdan que la región ha sido una de las más volátiles del mundo[1]. En su momento fue escenario directo del conflicto USA-URSS, en la guerra fría. Las convulsiones civiles, políticas y militares dejaron una región con grandes heridas sociales casi imposibles de olvidar. Lo que es una barrera para encontrar soluciones de unidad del Estado para resolver problemas esenciales para el desarrollo.

La región es ejemplar por continuar viviendo luego de grandes conflictos de todo tipo. Ha superado el conflicto de confrontación armada con amplias víctimas en el sector civil. Logra convivir con graves problemas estructurales derivados de la permanencia de formas de producción de la colonia en forma de propiedad feudal. Sobrevive al hambre, el analfabetismo, la desnutrición y la desigualdad. En fin, es una región de un mundo mágico.

En medio de discrepancias, odios, confrontaciones y desavenencias las fuerzas ideológicas y sociales de la región tienen oportunidades para ejecutar reformas que pongan una vía de ladrillos amarillos hacia la unidad nacional, el progreso y la convivencia pacífica y fraternal de desiguales. La confrontación ya se intentó y solo dejó fracasos y pérdidas.

Contra corriente, Centroamérica se recuperó primero

Según los datos del FMI que estamos reseñando en medio de la pandemia, las confrontaciones militares en el mundo y el estancamiento del comercio internacional Centroamérica sorprende. El desempeño de la región es de los mejores de América. Aquí el FMI nos sorprende, pues se incluye en América Central a Panamá, lo cual es una realidad antiguamente velada, pero no se incluye a Belice lo que es raro. Pero más raro, es que para firmar el TLC con la región el gobierno de Estados Unidos exigió que los gobiernos de Centroamérica imaginaran que Dominicana no es parte de una isla del Caribe, sino que forma parte del istmo. El resultado es que el desempeño de las economías del CAPRD, está entre los mejores de América. Logró recuperarse exitosamente de los estragos de la pandemia y las crisis que la acompañaron.

Un año después de lo peor, en el 2021, solo el producto de Panamá no había superado los niveles registrados antes de la pandemia. De 26 países mostrados, solamente 11 se lograron recuperar, según el gráfico siguiente. De esos 11, 6 son de la CAPRD lo cual es buen logro. Nicaragua, Guatemala, Dominicana y Costa Rica estuvieron sobre el promedio. Por supuesto Panamá es un caso especial, cuenta con un activo tan importante, que rápidamente se recuperó en los siguientes 2 años.

Podrá América Central salir del shock mundial sin rasguños 6

La recuperación tan sólida cuenta con muchas respuestas. La región vive un exceso de liquidez que permite mantener el consumo de familias y gobiernos, este dinero en abundancia proviene de inversión extranjera neta que proviene del riesgo en otras regiones, de la rentabilidad de recursos naturales casi regalados. Aunque también se dan salarios más altos que el pasado reciente, excesos de déficit fiscal financiados con deudas, la peste de la corrupción, pensiones de lujo, privilegios y abundancia de burocracia, evasión de impuestos, lavado de dinero, mercadeo de droga, en fin un paraíso de abundancia y pobreza.

La capacidad de recuperación de Centroamérica también fue resultado de que el centro del sistema, el banco central y el ministerio de finanzas han mejorado su dominio de la doctrina económica y sus políticas han sido adecuadas para el control de la inflación y los déficits fiscales. Todavía están pendientes las políticas de industrialización, uso de las modernas tecnologías de informática aplicadas y generación de empleos modernos. Sin olvidar el deterioro en la calidad de la educación para las mayorías y la asistencia de salud.

El sector externo en lo económico es favorable. El principal socio comercial, Estados Unidos es un caos político y una incertidumbre sobre el futuro democrático, pero en la economía todo marcha bien. Por otro lado, la emergencia de Rusia y China generan competencia por ingresar a los mercados del istmo. Sin olvidar la influencia determinante de las remesas enviadas por los migrantes.

Siguen siendo de riesgo las condiciones climáticas y los inminentes desastres naturales, que son una realidad permanente en la región. Huracanes, terremotos, sequías, inundaciones son una realidad constante.

La guerra, doblan de nuevo las campanas

A sus innumerables problemas internos, la región aguarda por los resultados del conflicto de medio oriente, en medio de un Israel que por primera vez pasa de víctima a victimario, en el marco de una región volátil y millonaria en recursos energéticos y financieros. La guerra de Ucrania que nadie sabe el rumbo que tomará y como afectará a la región. Europa que se prepara, como todo inicio de siglo a una nueva guerra mundial. Estados Unidos muy cerca de la presidencia final de Trump. América del sur del río Bravo que no sabe que rumbo tomarán sus gobiernos electos sometidos a la presión de ideologías antiguas, pero con poder de convocatoria social o armada.

Los fuegos externos toman a una región con bajos niveles de liderazgo regionales. Si los gobiernos son de derecha se enfrentan a la resistencia en las calles y las tribunas. Sí son de izquierda se ven amenazadas por ese gran invento francés, el coup d’État, que los ejércitos de Latinoamérica han llevado a la perfección. En ese marco enfrentar una crisis profunda puede ser de alta incertidumbre. Los grupos de presión pueden hacer saltar la política monetaria generando elevadas inflaciones y deterioro del tipo de cambio. Acompañados de una baja movilidad en el manejo del gasto público, por lo elevado de la deuda externa. El siguiente gráfico nos muestra en que proporción están endeudados los gobiernos de la región.

Podrá América Central salir del shock mundial sin rasguños 7

Al no tener un claro proyecto de apertura como estrategia, los países dependen del margen de maniobra del gobierno para endeudarse, ese margen es cada vez más leve. Los países dependen del precio de los bienes agrícolas y materias primas son factores de riesgo. Los países dependen del precio internacional del petróleo, en alto riesgo por las amenazas de guerra en Europa y medio oriente. Mientras que las condiciones de financiamiento son más restrictivas debido al mantenimiento de altas tasas de interés mundiales e internas.

La tendencia en el crecimiento de los socios comerciales de la región es a la baja, por lo que el cuidado por la estabilidad social y política son esenciales en el caso de que las amenazas externas se agudicen.

Podrá América Central salir del shock mundial sin rasguños 8

Será una nueva oportunidad perdida

Los analistas tienen un raro consenso, los gobiernos de la región tienen la oportunidad de iniciar reformas estructurales para generar repúblicas democráticas. Se podrían hacer reformas en la propiedad de la tierra y el uso de mejores impuestos progresivos para “mejorar las condiciones sociales y revertir el deterioro de problemas preexistentes, como el desempleo, la pobreza y la desigualdad altas y persistentes, que han alimentado la migración.”

La situación de mujeres y jóvenes son un reto para la región. Veamos:

Podrá América Central salir del shock mundial sin rasguños 9

Conclusión

Fortalecer las repúblicas para convertirlas en instrumentos democráticos para la convivencia pacífica de todos los grupos sociales, proteger el medio ambiente, los bosques y las especies para que no se extingan, invertir en educación digital de calidad para todos, permitir acceso a la salud, el deporte y la distracción saludable para todos. Nuestro ideario son repúblicas en donde el derecho no genere desigualdad sino que permita el trabajo y la paz.

[1] Metodij Hadzi-Vaskov y Joyce Wong, comentaron el 5 de julio de 2022, https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/29/CF-Central-America-resilient-growth

