Relatividades Perspectivas

El fin de la era de las bestias intelectualmente infrahumanas (los últimos amaestrados para ser arreados – sumisos ante arrieros y sistema de arreos).

Que moldea a «personas» para que aun ahora, ante la obviedad de las intenciones de sistemas de arreos – política masiva, autoritaria e impositiva (amaestrar a manadas para arrearlas según los intereses de los arrieros)… ¿continúan chillando y suplicando sumisamente ante los arrieros, en lugar de pensar y accionar por sí mismas para lograr bienestar real?

Por que aún existen «personas» que cada dia lloriquean y suplican, sabiendo que a los arrieros no les importan sus lloriqueos y súplicas por parte de las manadas amaestradas para ser arreadas – sumisas ante los arrieros, sin buscar lograr resoluciones sino perpetuación de los lloriqueos y súplicas.

¿Cómo es posible que existan seres que afirman que el pueblo manda porque «elige» a los arrieros y paga los salarios de estos, pero ante situaciones o sucesos, se limiten a chillar sumisamente por las acciones por parte de los arrieros y, supliquen sumisamente que los arrieros solucionen todo (sabiendo que no lo harán)?

¿Cómo es posible que aún existan «mentes» que continúan amaestradas para creer que los arrieros y sistema de arreos (y sus acciones) deben ser obedecidos incuestionablemente?

Personalmente considero que: ¿o son estúpidos amaestrados para repetir en lugar de pensar? (leer: «sistema educativo como herramienta para adoctrinamiento«) y como no les han presentado mas opciones mediante estímulos emocionales (son bestias emocionales que responden a estímulos emocionales tales como co – incidencia social, «herencia cultural familiar» («pienso esto, porque eso me dijo mi familiar y el o ella piensa eso porque eso le dijo otro familiar»)) o se comportan sumisamente al punto de parecer deficientes mentales porque tienen negocios o pactos con arrieros, para fines comerciales o sociales o de otras índoles.

Si no, que otra explicación asignaron para:

«Este arriero o estos arrieros nos están $%/&%&/. Para «solucionar», voy a chillar y suplicar una y otra vez como bestia mentalmente infrahumana sometida por ese arriero o esos arrieros debido a mi incapacidad de pensar y accionar por mi mismo / necesidad de que me arreen porque soy demasiado estupido para notar que me amaestraron para ser una bestia obediente – sumisa hacia los arrieros y el sistema de arreos».

«Solamente los arrieros son capaces de resolver algo. Si la situación está mal, chillare y suplicare como la bestia intelectualmente infrahumana que soy, con la esperanza producto del amaestramiento que me impusieron, de que algún arriero solucione».

«Los arrieros son $&/%& y no les importa el bienestar o justicia. Mi «solución» es chillar y suplicarles; sabiendo que son $%&%&/ y no les importa el bienestar y la justicia entre otras cosas».

«Este arriero o estos arrieros nos están $%/&%&/. Me limitare a quejarme y a afirmar que estamos &/%&/, como idiota en lugar de pensar en soluciones y accionar para lograrlas, porque para eso me amaestraron en la escuela o colegio: que los arrieros dominan y las manadas soportan y se limitan a chillar – suplicar sumisamente hacia los arrieros, porque «así es el sistema»».

¿Cómo es posible que aun existan «personas» sin «dolores de cabeza con dibujitos» que las inste a analizar y a obtener conclusiones lógicas en lugar de acatar y aceptar sumisamente porque ni siquiera logran notar que eso les amaestraron para arrearlas?

El sistema educativo amaestra para repetir buscando valor propio mediante calificación y coincidencia social. Pero, aún está presente ese bulto grisáceo que tienen un metro arriba del %$%&/. No permitan que los hagan sentirse incapaces de pensar o accionar. El sistema produce seres con memoria para responder pruebas – exámenes, según lo que les amaestren. Lograr algo queda en la perspectiva de ser «posible solamente para aquellos que estan más allá de donde estamos nosotros» (recuerdan: «en la escuela o colegio: quien intenta pensar en lugar de repetir con exactitud, es catalogado como burro o como egocentrista, porque solamente personas referidas o autoras de material educativo, pueden pensar, los alumnos solo pueden repetir»).

Si no poseemos capacidades para lograr algo solamente utilizamos el bulto grisáceo que tenemos un metro arriba del %&/%&, para pensar, informarnos, concluir mediante lógica y para NOTAR QUE GRAN PARTE DE LOS ARRIEROS QUE «ELEGIMOS» (ENTRE OPCIONES IMPUESTAS POR OTROS ARRIEROS), SURGIERON DE ENTRE NOSOTROS Y GRAN PARTE DE ELLOS SON MÁS IGNORANTES, ESTÚPIDOS O INCAPACES / INÚTILES QUE NOSOTROS. ES ILÓGICO SER SUMISOS ANTE «PERSONAS» QUE ERAN DE ENTRE NOSOTROS PORQUE FUERON «ELECTAS» Y OBTUVIERON TÍTULOS DE ARRIEROS CUANDO SON IGUALES O PEORES EN CUANTO A NIVELES INTELECTUALES Y DE CONOCIMIENTO.

«Estos arrieros son una partida de imbéciles y / o $/%&/ pero el sistema me amaestro para creer que porque fueron «electos» en sistema de arreos, debo serle sumiso – arreado, cuando personas fuera del sistema de arreos son más capaces, inteligentes y conocedoras o incluso yo, podría lograr mejores resultados».

«Estos arrieros son imbéciles o $%/%&/. «Solucion»: esperar para «elegir» a otros arrieros mientras nos %/%&/ y suplicamos que cuando sean las «elecciones», la decadencia no haya arrasado todo hasta alcanzar puntos de no retorno».

«Existen personas bondadosas y capaces, inteligentes – conocedoras que se %$/&%/ con nosotros porque asi es el sistema de arreos» (en lugar de coordinar con esas personas para lograr soluciones reales y liberarse de la decadencia proveniente de arrieros y sistema de arreos). Leer redacciones: «política masiva«, «que sostiene a la política masiva, autoritaria e impositiva?» y «sistema de políticas inversas y sectorización tecnocrática».

Nota: perdon si escribi mas ambiguamente que de costumbre: me costó mucho, evitar insultos y terminología drástica.

Libre emisión del pensamiento.

