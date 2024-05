El País Pinolero (Segunda Parte)

Uno en Dos Capítulo 9 (2a. Parte) 3

El jueves desde temprano, en los periódicos internacionales, en los encabezados de la primera pagina se leía, ELECCIONES DEL PAÍS PINOLERO LAS MAS RAPIDAS DE LA HISTORIA DEL MUNDO en otras, RESPETARA EL COMANDANTE LOS RESULTADOS y otros encabezados dudando de los resultados de estas elecciones. El Parlamento Centroamericano haciendo uso de las tres aeronaves de la fuerza aérea Nicaragüense que podían mover pasajeros, ya estaban mandando sus representantes a los diversos departamentos, los cuales ya tenían los equipos de sonido y las pantallas gigantes, había mucho movimiento en los departamentos ya que la gente quería estar presente a la hora de las votaciones, las cuales serian de una manera oral como se hacia en los sábados cívicos de Guatemala, ya se notaba el orden entre la población, la policía presente, sin ninguna clase de armas.

Los vuelos internacionales con sus horarios normales, aparte de los vuelos de aeronaves privadas de procedencia extranjera, ya se observaba la apertura del país al mundo, todo esto televisado por las cadenas de televisión tanto nacionales como internacionales, yo estaba observándolo todo desde la oficina de mi casa con mi esposa a la par, ella me pregunto si después de el País Pinolero habría otro, yo le conteste que si todo resulta como planeado que tal ves si ya que en los países como el que estamos viendo son únicamente tres o cuatro las personas que los manejan, así que con una semana será mas que suficiente, no como en Guatemala que tuve que intervenir por semanas a los jefes de la burocracia estatal y departamental, también le dije que me sentía mucho mas seguro, ya que los rumores de que lo que estaba sucediendo era el resultado de inteligencia artificial, en el mundo ya no estarían buscando una persona, si no a un conglomerado internacional, que no estaría basado en un país tercermundista como Guatemala.

Entre en la mente del comandante solo observando, el seguía preguntando por todos lados el paradero de su esposa ya que no la podía encontrar y el general le había informado que ellos también la estaban buscando y que le informaría lo mas pronto posible de los resultados de la búsqueda. Eran las tres y media de la tarde, llegaron la señora candidata a la presidencia con su vicepresidente, unos minutos mas tarde monseñor, nos sentamos y charlamos un poco mientras salíamos al balcón los tres, ya que el general no estaría presente porque estaría tras la pista de la vicepresidente. Sonó el teléfono y conteste como comandante, me disculpe por hacer uso de el, después de varios minutos colgué y les informe que mi esposa había salido del país en un avión de las fuerzas armadas con destino a una isla que podría ser Cuba u otra que no tenga tratados de extradición y que se había llevado varios millones de dólares de las arcas nacionales, pero eso no intervendría con el programa que teníamos por delante, también en la oficina del comandante habían dos televisores, en los cuales uno estaba sintonizado con una cadena de noticias internacionales y el otro con el canal nacional, entre en la mente de el general, el iba sentado en el asiento del copiloto y la brújula con rumbo hacia la isla que ellos habían destinado, me fije en la cara del piloto y entre en su mente, había suficiente tiempo para cambiar la ruta hacia Cayo Hueso, lo cual ni la vicepresidente ni el general se percataron, en diez minutos teníamos el aeropuerto enfrente y llamamos a control aéreo del aeropuerto, nos identificamos y solicitamos una parada técnica ya que tenia una indicación de alta temperatura en uno de los motores y no quería tener problemas, todo esto en ingles, idioma que no comprendía ninguno de los pasajeros, nos autorizaron el aterrizaje ya que el avión mas cercano a nosotros estaba a diez millas atrás de nosotros, antes de aterrizar ya con la pista a media milla sali de la mente del piloto y me quede como acompañante ya que yo no estaba familiarizado con esa aeronave, el piloto desconcertado creyó que se había quedado dormido, mas sin embargo con suficiente tiempo para iniciar el proceso de aterrizaje, el cual resulto excelentemente ejecutado. Regrese a la mente del comandante como acompañante y él estaba platicando con monseñor, el cambio del comandante a lo que se estaba viviendo, era de un cien por ciento tirado a la democracia.

Ya el área destinada a los diplomáticos estaba completamente llena y la plaza abarrotada de gente, ellos esperando que saliéramos al balcón, a las cuatro en punto salimos y los diplomáticos incrédulos de ver a la candidata y su vicepresidente a la par mia y del cardenal, hubo un fuerte aplauso departe de los ciudadanos presentes como de los diplomáticos, los salude y les dije que antes de sentarnos haríamos una invocación a nuestro creador y que ya había llamado a los departamentos para que ellos también lo hicieran, monseñor tomo la palabra, fue una invocación corta pero muy conmovedora, por lo que se gano un aplauso, me dio el micrófono y haciendo uso de el, invite a que todos nos sentásemos aunque fuese en el suelo, ya que esto no seria tan largo porque tanto en los departamentos como aquí en la capital estaremos empezando en tres minutos, les dije que haríamos una prueba que se estaría llevando a cabo aquí y en los departamentos para que los presentes puedan comparar los registros de sonido que las pantallas reproducirán, estas se usaran para futuros sábados cívicos, le dije a los presentes que aplaudieran, gritaran lo mas fuerte posible al yo decir YA, listos y dije YA, los registros de sonido llegaron en el equipo y reflejado en la pantalla un noventa y cinco de volumen de sonido, esto lo están haciendo en todos los departamentos, por lo que empezaremos con la votación ahora, les dije se dan cuenta que no hay ningún miembro del ejercito presente, aparte de los que están al igual que en la ultima reunión del sábado cívico, como cortesía a los representantes de otros países y en caso que necesiten cualquier asistencia, sin armamento alguno, les quiero agradecer a los presentes el buen comportamiento que se ha tenido durante esta semana y espero que así sea en el futuro, prepárense pues en este momento se realizara la elección, los candidatos son la señora y su vicepresidente y su servidor, los que estén a favor de el binomio de la señora, al yo subir la mano ustedes los que estén a favor que lo demuestren con aplausos y ruido, un silencio lleno la plaza, pero al yo levantar la mano la maquina reflejo en las pantallas un ochenta y nueve, reflejo de los aplausos y chiflidos de los presentes, baje la mano y les dije que al yo levantar la mano hicieran lo mismo y que el candidato seria yo, otro silencio entre los presentes, observando todos a que yo levantase la mano, al levantarla hubo una indicación de veinte y tres de cien, baje la mano y me dirigí a la ganadora le di la mano, luego dije la capital opto por un cambio, así que quede registrado ante nosotros y el mundo que en la capital gano el binomio de la señora, estamos a la espera de los departamentos, en la pantalla apareció que en Matagalpa había ganado el binomio de la señora, quedaban todavía catorce por mandar la información de estos, esto todo registrado, supervisado por el Parlamento Centroamericano, el presidente de este organismo apresuradamente se subió al balcón donde nos encontrábamos, lo saludamos y al mismo tiempo nos informo que en Chinandega también había ganado el binomio, al igual que en Chontales, Granada, Leon, Masaya y así hasta el quinceavo todos a favor del cambio, el resultado fue unánime, me levante y le dije al representante y presidente del Parlamento Centroamericano que aceptaba mi derrota y quitándome la banda presidencial se la coloque a la señora y le dije que la juramentara como presidente del País Pinolero y con la mano sobre la Biblia y la Constitución, juro para trabajar en bien de la república Democrática Pinolera y sus ciudadanos, al terminar de hacerlo le dije a monseñor que la bendijese y a ella le dije que esperaba que nadie tuviese que intervenir para que ella ejerciese la presidencia, siempre en pro de el pueblo, y que enfrente de todos quedaba a sus ordenes y que yo no tendría que abandonar el país como lo ha hecho mi vicepresidente, varios atronadores aplausos, los deje a ellos para que dijesen algunas palabras y me baje a donde estaba el cuerpo diplomático, muchos me felicitaron y me decían que era increíble el cambio había tenido y dirigiéndome a los diplomáticos de Cuba y Venezuela y les dije que se preparasen, ya que también a ellos les llegaría su turno, con la prensa y las cadenas de televisión enfocándonos entre en la mente de el diplomático Venezolano y llame a uno de los entrevistadores y le dije al regresar a la sede donde se encuentra nuestra embajada llamare al presidente Maduro y le propondré que nosotros también necesitamos un cambio, ya que no hemos actuado en beneficio del pueblo, que hemos actuado únicamente para beneficio propio olvidándonos de las necesidades del pueblo, le pase el micrófono al representante de cuba y entre en su mente y dije, señor presidente yo se que tanto el presidente Maduro como usted están viendo lo que esta aconteciendo aquí en el país Pinolero y le recomiendo, enfrente de todo el mundo, que es tiempo de cambiar y trabajar para nuestro pueblo, ya basta de estar enriqueciéndonos y nuestro pueblo muriéndose de hambre y sali de su mente, todos los diplomáticos presentes, asustados y se miraban entre ellos con temor, ya que pensaban que de repente les tocaría a alguno de ellos hablar con su presidente, sin embargo lo deje hasta allí, todo esto lo estaba escuchando la presidente y el resto de los presentes y en todos los departamentos y el mundo. No me había percatado, que con las personas en quienes me he incorporado en sus mentes y cuerpos, ya no tengo que ver las fotos de ellos o estar frente a ellos, únicamente pienso en ellos y ya puedo intervenir en sus mentes y cuerpos, lo cual me facilita las intervenciones, este yo, donde este.

Desde que yo había sabido de los planes del general y la esposa del comandante, había llamado a la embajada del norte y les dije que en un avion de la fuerza aérea del País Pinolero despegaría el día de las elecciones, con una suma de dinero de alrededor de tres millones de dólares en efectivo, el cual fue robado de las arcas nacionales y unos documentos bancarios con un valor de alrededor de cuatro millones de dólares, les dije que el piloto no tenia nada que ver con ese vuelo ya que solo estaba siguiendo ordenes del general que acompaña a la vicepresidente y que aterrizarían en Cayo Hueso Florida y que van sin visa para ingresar, ya que estas se las habían revocado hacia varios años. Mientras tanto en el avión, el cual estaba detenido en la rampa internacional, ellos tenían pasaportes diplomáticos, por lo que estaban en la sala para diplomáticos, pero detenidos.

Agentes de seguridad ya habían abordado la aeronave, encontrando lo que ya sabían que venia en dos maletas, aparte de su equipaje, bajaron esas dos maletas dejando el resto en el avión y se dirigieron a la sala donde estaban detenidos la ex vicepresidente del País Pinolero y su acompañante, el general, el Piloto adentro de el avión esperando que iba a pasar con el, como en unos veinte minutos y después que había ingresado un par de perros buscando residuos de droga y percatándose que el avión estaba libre de ella, le preguntaron acerca del motor con problemas de calentamiento, el respondió que no se había percatado de eso y que el se había dormido y que su destino no era este, que el no había echo contacto con control aéreo y que el solo se recordaba de tener la pista enfrente y aterrizar, después de unas llamadas por radio, le preguntaron si tenia suficiente combustible para regresar a su país de origen y el dijo que no, otras llamadas por radio y se acerco un camión de combustible a llenar los tanques, mientras eso sucedía, entro otro equipo de seguridad y bajaron las maletas y el resto del equipaje, uno de los de seguridad le pregunto que como se sentía estar poseído ya que ellos y el resto del mundo han estado siguiendo los eventos de las elecciones, tanto en Guatemala como en el País Pinolero, algo que tiene que ver con inteligencia artificial se apodera de las mentes de ciertos individuos, el le contesto que el solo sabe que llevaba otro destino y al despertarse solo le dio tiempo de aterrizar, terminaron de llenar el avión de combustible y le dijeron que si podía hablar con control terrestre y solicitar un plan de vuelo de regreso al País Pinolero y el le contesto que si, hágalo, este agente que hablaba español le dijo vaya con Dios amigo, espero que llegue tranquilo a su país.

Ya en casa, le dije a mi esposa que iba a hacer un receso de mis actividades en la política, ella me dijo que por cuanto tiempo a lo que le respondí que por una semana o mas, ella me contesto que si eso era lo que yo quería que lo hiciera, ya que a ella no le afectaba, porque yo dormía en casa todos los días y cenábamos y desayunábamos juntos, por lo que era como si fuese un trabajo normal, le di la razón y le dije que era por ella que lo estaba haciendo, ella me dijo que lo que yo estaba haciendo era mas importante, que una cena en cualquier restaurante, le dije que hoy saldríamos a celebrar, que no había razón alguna pero que en el camino nos inventariamos una razón, nos reímos y ella empezó a arreglarse y le pregunte que a donde quería ir y me dijo que tenia ganas de comida china, ya que no se había saboreado un buen plato de sopa mein y un chao mein de camarones. Al día siguiente, me desperté temprano y en primera plana del periódico que recibo, estaba la noticia que informaba, que habían puesto bajo arresto a la vicepresidente del País Pinolero y la acusan de lavado de dinero, al igual que el general que la acompañaba, se lo enseñe a mi esposa y ella me dijo que si de verdad quería descansar una semana, o prefería hacer lo mismo con el País Petrolero y la Isla Caribeña, ya que por lo que me contaste, era mas fácil trabajar con los gobiernos totalitarios ya que son pocos los que manejan al ejercito y por lo consiguiente al pueblo, le conteste que tenia razón y que no estaba cansado, y que me había dado cuenta que en el País Pinolero los soldados no estaban contentos, pero ahora que se les aumento el salario y las condiciones de vida habían mejorado, ya es un ejercito solidario con el pueblo y los coroneles y otros de alto rango, eran saludados por el pueblo y ya no vistos con odio, como pasaba antes de las elecciones. Entre en la mente del embajador de del País Petrolero, este iba en un vuelo para su país, iba solo y leyendo los comentarios que había dicho frente a la prensa y las cadenas de televisión internacional y se durmió, salí de su mente, el vuelo tendría que aterrizar en Panama para luego volar hacia el País Petrolero y tendría que cambiar de aerolínea, llame a la oficina del licenciado y le pedí que si me podía averiguar con alguno de los universitarios que trabajan con el conglomerado, como voluntarios, el horario de vuelo de la aerolínea copa que va en camino a Panama para luego volar hacia el País Petrolero, quería saber cuanto tiempo estaría en Panama, ya que la prensa que todo lo sabe, lo estaría esperando para hacerle algunas preguntas y yo quería estar en su mente como acompañante y tal vez ser yo quien contestaría las preguntas.

Me llamo el licenciado informándome que esa aerolínea estaría aterrizando en Panama a las ocho con treinta minutos y saldría con destino al País Petrolero a las nueve con quince minutos, pensé que en el camino de la puerta donde el entra a la terminal, a la otra donde tiene que abordar, la otra aeronave, tal vez algún reportero le haria algunas preguntas. Eran las ocho con treinticinco y entre en su mente, solo como acompañante y cabal estaba poniéndose de pie, ya que el viajaba en primera clase y son de los que desembarcan primero, vio hacia el frente y se percato que la aerolínea que el buscaba estaba en el corredor de la derecha y la puerta para embarcar era la primera por lo que no tenia por que apresurarse, cabal entre los que venían caminando opuestamente a el, cortésmente lo encaro un periodista y después de invitarlo a un café, el cual declino el embajador, entre en su mente y le dije mejor lo invito yo a usted y me encamine a una cafetería y le dije que se sentara y yo también me senté, pedí los dos cafés y le dije que tenia diez minutos pues no quería llegar tarde a la primera llamada de la aerolínea para abordar el grupo uno, el cual es el de primera clase, tomándome un sorbo de café, después de haberle agregado crema y azúcar le dije que ya sabia lo que iba a preguntar y la respuesta era muy sencilla, si le voy a recomendar al señor presidente que sigamos la moda de las elecciones practicas como las de Guatemala y el País Pinolero, ya que el pueblo sin ninguna clase de temor y con la seguridad, que estaríamos bajo las reglas de honestidad y hacia el respeto de los resultados de las elecciones, en las que estarán invitados los diplomáticos de los países que quieran asistir y el pueblo Petrolero, que, al igual que en los países centroamericanos también estaríamos abriendo las fronteras para que pueda venir a ser parte de este rápido y eficiente sistema de votaciones, quienes con cualquier tipo de identificación podrán participar, ya que habrán chequeos de identificación, no a todos los participantes, ya que seria muy lento para el resto de la población, se chequeara la identidad de cualquier participante a escogencia de los diplomáticos y cuerpo consular de quienes nos acompañaran, me levante y deje una propina y me despedí, el reportero no tubo mas chance de preguntar nada mas, en ese momento estaban llamando al grupo uno y yo salí de su mente pero me quede acompañándolo, cuando el ya estaba entre los del grupo, listos para abordar el avión, asustado ya que como le había sucedido anteriormente, según el se había dormido y no se recordaba de haber tomado café recientemente ya que en el vuelo hacia acá se había dormido mas sin embargo el aroma y el sabor a café todavía estaba con el.

Busque fotos del presidente caribeño y no encontré, así que accedí a internet y en dos minutos ya tenia la foto y parte de su historia, lei un poco y me concentre en la foto de el y entre en su mente como observador, el estaba con dos generales en el aeropuerto esperando que llegase el vuelo que venia del País Pinolero, pues su embajador venia en el, uno de los generales dijo que como se le ocurriría a Jose decir en publico y enfrente de todo el mundo, lo que nos iba a venir a recomendar o sea lo que paso en los dos países centroamericanos, para que nosotros lo tomásemos como modelo, Jose el embajador, era de los de la vieja casta, pero por su labor lo habían premiado y vuelto a la diplomacia, el presidente dijo que habrá que preguntarle a el, ya que si esta inteligencia artificial se apodera de tu o mi mente a saber que es lo que podamos decir o que pueda pasar, el general dijo que en su mente no habría la posibilidad de que alguien interviniese, ya que el era creyente en Dios, e iba a la iglesia todos los domingos, el presidente dijo, que el también hacia lo mismo, en ese arribó la otra tanda de uno de los mejores rones que todavía tenían en la isla en proceso de extinción, ya que esta había quebrado después de ellos tomar el poder y la habían expropiado para que el estado la manejarse mejor, entre en la mente de el y ya como presidente, dije que si hiciéramos cuentas de a cuanta gente hemos ayudado y la comparamos con la gente que hemos mandado a salir de la isla en botes y balsas, sabiendo de la poca posibilidad de sobrevivencia hacia futuros inciertos, creería que las idas a misa los domingos se quedarían cortas ya que la cantidad de sobrevivientes a sido menor, el general le dijo que si era el o estaba poseído, otro de los generales dijo que el presidente estaba poseído y que mejor lo ponemos en reclusión o esta fiesta se nos va a terminar, me fije en la mente del otro general y entre en su mente y le pregunte al presidente si se recordaba lo que había dicho, el contesto que había perdido la memoria por un lapso de tiempo y pregunto sobre lo que había acontecido, le dije lo sucedido y los mire a los dos y les dije que yo ya no era el general Cancinos ahora era el Cancinos poseído, ya que como ven, lo estoy, y si estoy de acuerdo con lo que Jose ha estado diciendo en las entrevistas o sea que aquí también como en Centroamérica, la fiesta se termina, el general que había hablado de la reclusión o desaparición del presidente se levanto y el presidente le ordeno que se sentara y que escuchara y que se pusieran de acuerdo para ver como saldrían de este atolladero ya que fuimos nosotros quienes lo creamos, teniendo al general Rivera enfrente, logre ver el apellido en la casaca de este y entre en la mente del general Rivera y les dije que por favor alguno de ellos filmara lo que yo hiba a decir, el presidente y IA Cancinos lo hicieron y empecé diciendo, todo lo dicho en este salón se quedara en este salón, por lo que sugiero que a Jose lo pongamos como presidente y nosotros pasemos a situación de retiro y que si estoy de acuerdo a la democratización de Cuba, Salí de su mente y me quede como acompañante, el pregunto que si se había dormido o que, ya que no recordaba lo acontecido, tanto Cancinos como el presidente, le enseñaron los videos, los vio tres veces y lo creyó y dijo que tendrían que ver con el resto del alto mando ya que ellos creerían que es una traición a la revolución, sin embargo ya habían escuchado rumores de el descontento en las tropas, ya que no tienen futuro y han visto como los soldados que se retiran sea ya por edad o por cualquier otra razón paran en el malecón pidiendo limosnas para sobrevivir ya que trabajo, no hay en la isla, luego dijo que habría que hacer una junta del alto mando y esperar que inteligencia artificial este presente e intervenga, para que no crean que vamos a salir corriendo como le paso a la vicepresidente del País Pinolero, otra cosa dijo, a donde nos podríamos ir, dinero hay suficiente para poder vivir lo que nos resta de vida muy bien, los diez que somos con nuestras familias, lo podemos hacer como lo trataron de hacer los pinoleros o tomamos una de las aeronaves de aerocubana y nos vamos todos juntos, habría que empezar a buscar un lugar sin tratados de extradición, como la isla donde se nos deposita por dejar pasar ciertas naves, en la cual viven muchos de los funcionarios acusados de corrupción de todos los países del mundo.

Al igual que en la Isla Caribeña, solo que varias horas mas tarde en el País Petrolero, el avión en el que se transportaba el embajador, estaría aterrizando en una hora, yo en casa le dije a mi señora que preparase unos sándwiches o que preparase algo liviano ya que no sabríamos cuanto tiempo dilatoria lo del gobierno petrolero. Llame al licenciado y me contesto diciéndome que del gobierno Pinolero ya lo habían contactado y que querían ver como estábamos trabajando los procedimientos y las finanzas del estado, les dije que tendríamos que platicar con el consorcio del norte para ver como podrían ellos canalizar fondos para el inicio de la operación, a lo que me respondieron que de eso no nos preocuparan ya que el expresidente y comandante había abierto las arcas nacionales al nuevo gobierno y había solicitado el regreso de los fondos depositados en el extranjero a la banca nacional, me comentaron que con lo que recuperaron podrían exonerar de impuestos a todo el país por unos seis años, claro que no lo van a hacer me comento y nos reímos los dos luego le conté, que los del consorcio del norte le habían comentado a mi socio, que prontamente estarían trabajando en La Isla Caribeña y el País Petrolero, que lo que los embajadores de ambos países pronunciaron en la toma de posesión de la presidente Pinolera, como ambos escuchamos, cuando en la toma de posesión lo dijeron ambos embajadores, estarían siendo revisado por ambos gobiernos en esta semana, el licenciado me pregunto, como harán para comunicarse con los gobiernos, los del consorcio del norte, no se pero es efectivo le dije, parece, según el embajador de Caribeño, que es algo relacionado con Inteligencia Artificial pero quien la maneja hice la pregunta, y por que empezar en Guatemala y no en una potencia como Rusia o China, dijo el licenciado, recuérdese le comente, que de aquí han salido varios inventos y especialmente uno, el cual un joven hizo una aplicación que creo que se llama captcha o algo así y se lo vendió a Google o una de esas super empresas por varios millones de dólares, de repente se juntaron con algunos otros científicos y serán ellos los que gobernaran el mundo, lo bueno es que van a favor de los pueblos dándoles libertad y democracia, por lo que hemos visto y no una tirania peor que la que tenían, los resultados saltan a la vista, Guatemala en los pocos años que llevamos, ha progresado como nunca y ahora el País Pinolero va siguiendo la huella, espero que se logre algo en El País Petrolero y La Isla Caribeña, recuérdese que esos países son gobernados por un grupo pequeño, lo cual es mas fácil que en los países desarrollados donde existe mucha burocracia, en estos países gobernados por tiranos la burocracia no existe, pero cuentan con la diciplina del ejercito, de otra manera no estarían como están, la clave es el ejercito de cada país, le dije y lo invite a almorzar el día de mañana para platicar sobre esos dos países.

Ya era hora que el avión aterrizara en el País Petrolero solo me comí un sándwich y tome unos sorbos de una michelada, esta es una mezcla de cerveza con jugo de tomate que se compra en los supermercados y contiene un menor grado de alcohol luego me fije en la foto del presidente Petrolero, que también es comandante y entre en su mente, el estaba en su despacho con el ministro de relaciones exteriores y un par de generales mas, callados todos, esperando el arribo del embajador, señores, les dije, como vamos a a combatir esa Inteligencia Artificial que invade nuestros cerebros y controla nuestros movimientos y habla a travez nuestro, será que es algo que alguien introduce en nuestros alimentos o bebidas pregunte, uno de los generales que nos acompañaba, dijo que los caribeños estaban pensando abandonar la isla pues habían escuchado que los comandos bajos del ejercito se estaban juntando, pero de treinta de ellos, no se les había informado de quienes eran y ellos los del alto mando eran diez y los que están mas pegados a las tropas son ellos, estando en la mente de el comandante le dije, como esta nuestro ejercito, cuando fue la ultima vez que les subimos el sueldo a nuestros oficiales y a la tropa, le pregunte al general, el se sonrojo y dijo, en los años que llevo que son quince, jamás que yo recuerde, podría ser esa la razón por la que los integrantes del gobierno caribeño están pensando en salir de la isla, le pregunte al general quien me contesto diciéndome que el que daba las ordenes de aumentos era el comandante y presidente, me fije en la cara del ministro y saliéndome de la mente del presidente entre en su mente y dije señor presidente yo creo que a usted le afecto algo, ya que no creo que usted pueda repetir lo que dijo, el presidente no sabia lo que había pasado, al igual que yo, ahora en este momento, no soy yo, estoy poseído y ahora quiero que tomen un video con sus teléfonos celulares y tomen un video del general actuando, salí de la mente del ministro y entre en la mente del general, me pare y camine hacia el ministro le puse la mano en el hombro y le dije que si quería bailar conmigo, di media vuelta y me fui a sentar y me quede acompañándolo en su mente, que paso pregunto el general al ver al presidente y el ministro sonriendo, el presidente le dijo que se acercaran él y el ministro para que viera lo que paso, después de verse en el video, el general dijo señores estamos a merced de esta inteligencia o este super poder, luego dijo que el general Cancinos y otros siete del alto mando, contando al presidente y vicepresidente, tomaran de las arcas nacionales lo que puedan y se marcharan de la isla dejando como presidente al embajador que venia del País Pinolero, aquí en nuestro país podríamos hacer algo similar y dejar como presidente interino a nuestro ministro de relaciones exteriores y de vicepresidente al embajador, hasta que hayan elecciones y podríamos dejar una fecha en un tiempo prudencial para que estas se lleven a cabo y como en el País Pinolero abrir las fronteras para que todos los exiliados puedan regresar y los prisioneros políticos puedan salir y conformar sus partidos, que les parece la idea, el presidente dijo, será que no tenemos el poder para enfrentar esta situación, a lo que el ministro contesto señor presidente que hubiese pasado, si este poder en lugar de sacarme a bailar le hubiese ordenado al general que me pegase un tiro en la cabeza, un silencio sepulcral reino, hasta que fue interrumpido por el sonido de alguien en la puerta, adelante dijo el presidente y entro el embajador acompañado de un general y un capitán, lo primero que dijo el embajador, dirigiéndose al presidente, fue, señor presidente, disculpe no fui yo quien dio esas declaraciones, no se que me esta pasado, pero lo mismo que me paso en el País Pinolero, me sucedió también en el aeropuerto de Panama lo único que recuerdo es que vi a un reportero y luego me recuerdo de estar en el grupo de abordaje y con un sabor a café como si hubiese degustado un par de tazas, hasta ahorita todo normal, no tenga pena Ramirez lo mismo nos acaba de pasar a nosotros dijo el presidente, luego dirigiéndose al capitán le pregunto, cuando fue la ultima vez que se le subió es sueldo capitán, como esta establecido mi comandante, cada dos años y a la tropa pregunto el comandante, a ellos cada cinco años, el presidente solo dijo, a donde se fue el dinero, pues según tengo entendido a la tropa no se le ha dado un incremento en su sueldo, bueno ya es muy tarde para ver como se manejo el dinero de la tropa, le agradeció al capitán y le dijo que se podía retirar y dirigiéndose al embajador le dijo, ya que usted había visto y seguido de cerca lo del País Pinolero que siguiéramos el mismo patrón de las elecciones en ese país, y en una semana prepárense la conferencia de prensa que daré yo, el ministro le dijo el País Petrolero era un país mas grande que el Pinolero y se necesitara mas tiempo, yo le hablare al coronel Rodriguez y le dire que se ponga a su disposición y usted con el embajador, ya que el siguió de cerca lo de los pinoleros que lo arreglen, quedando los dos generales, el ministro, el embajador y el presidente, me fije en la cara del general que no había dicho una palabra y entre en su mente y les dije bueno patojos como nos la vamos a barajar, yo me voy, ya que si el presidente mañana da una conferencia de prensa y jura que va democratizar el País Petrolero y si el no lo hace lo hare yo, o el general que me acompaña o a quien designe este poder y aunque eliminemos a quien sospechemos que va a dar esa declaración, siempre habrá otro que la dará, yo creo que lo mejor que podemos hacer, es abandonar el barco antes que se hunda, sali de su mente y me quede solo como acompañante, el pregunto, que dije, que había que abandonar el barco, le contesto el presidente y añadió que el daría la conferencia de prensa y viendo a los generales o la da cualquiera de ustedes, podríamos elaborar un plan, haciendo creer que ustedes me sacan de la presidencia y yo me asilo en una embajada de uno de los países de la revolución bolivariana y ustedes se quedan a cargo de el país o imitamos lo que quiso hacer el comandante de Pinolero, el general Ramirez dijo que lo mejor y mas fácil seria hacer lo que los caribeños tienen en mente y dirigiéndose al ministro de relaciones exteriores, usted se haría cargo de la presidencia mientras se elige un nuevo gobierno, el ministro le contesto que si, ya que eso evitaría una revolución en el país le contesto y el pueblo no tendría mucho en contra mía, ya que no soy mas que una persona que representa los intereses del pueblo, mas que todo en el extranjero, pero que tendríamos que estar todos juntos ante el pueblo, el día de la conferencia de prensa y tener en mente una fecha, con suficiente tiempo para que los que se vayan no tengan problemas para salir del país y como nadie sabría del plan, todos los mandos medios del ejercito estarían operando como si ustedes todavía estuviesen aquí, dijo el general, los que hemos manejado el país, después del comandante que en paz descanse, hemos sido los siete de siempre, mas el coronel Rodriguez, quien es al que la tropa respeta y le teme, habría que preguntarle, claro, el pueblo no lo aceptaría y dirigiéndose al ministro le pregunto, que cree usted ministro, el contesto que al coronel lo tildan de ser un carnicero, tanto aquí como en el extranjero, no creo que seria buena idea que se quedase aquí, ya que el capitán Perez, quien acaba de salir de aca y los que están con el, son los que están abajo del coronel Rodriguez y serian los que lo meterían preso, ya que el coronel no tendría ningún respaldo de parte de ustedes y el pueblo diría que con el, al mando el gobierno seguiría igual, por lo que yo recomendaría, por su seguridad que también el se sumara al grupo de ustedes, yo se que el tiene el respaldo de la tropa, pero sin ustedes aquí seria una invitación a que el pueblo pida su cabeza y el capitán Perez y su promoción no son admiradores del coronel.

El presidente le dijo al general que llamara al coronel Rodriguez, mientras el general Gonzales llamaba al coronel, el presidente llamo al secretario y le dijo que mandara al bartender con todo lo que el sabe que les gusta a los generales y a el, después de dos bebidas el coronel arribo y con un saludo militar saludo a los generales y al presidente y luego le tendió la mano al ministro y al embajador, el presidente le dijo al bartender le sirviera algo al coronel, este le sirvió un escocés con poco hielo y agua, que era lo que al coronel le gustaba y se retiro, el presidente le dijo, coronel Rodriguez, yo se que usted esta enterado de lo que ha estado pasando en los últimos años en los países centroamericanos, bueno, esta pasando en estos momentos aquí y en la Isla Caribeña en este momento, inteligencia artificial o alguien, entra en nuestras mentes y toma posesión de nosotros, ahorita esta aquí entre nosotros, no se ha manifestado, pero nos esta obligando a dejar el país y el gobierno quedaría a manos de el ministro y el embajador, mientras se elija un nuevo gobierno, con elecciones libres en las cuales no tendríamos injerencia nosotros ya que seria un equipo de representantes de los países centroamericanos con apoyo de otros organismos internacionales quienes dictaran las reglas a seguir, como se hizo en esos países, quienes estamos presentes hemos decidido abandonar el país con nuestras familias para exilarnos a alguno de los países con régimen bolivariano o a la isla donde tenemos depositados los fondos que hemos adquirido desde que tomamos el poder, es suficiente para que quienes salgamos, podamos vivir muy cómodamente, como viven todos los funcionarios de regímenes, que han sido depuestos, por la libertad y la democracia, el dinero será dividido en partes iguales de quienes nos vayamos, cual es su opinión, el coronel Rodriguez dijo que el se quedaba ya que el ejercito lo respaldaría en todo momento, el presidente le pregunto que cuando le habían incrementado el sueldo a la tropa, el coronel dijo que hacia dos años el presidente llamo al secretario y este entro a la sala y con saludo militar, saludó a todos los presentes, el presidente le pregunto que cuando había el recibido el un aumento de sueldo, este dirigiendo la vista al coronel no dijo nada, hasta que el coronel le dijo, sargento le ordeno que conteste la pregunta del presidente, este tímidamente dijo que desde que la revolución bolivariana se había echo cargo del país, únicamente los de grado de capitán o sargento mayor, eran los únicos que recibían los aumentos, el presidente le pregunto al coronel Rodriguez que si el sabia algo al respecto de eso, el coronel se sonrojo y dijo que no, que ese no era su departamento, a lo que el presidente le dijo, coronel, cuantos oficiales hay de rango de capitán o de sargento mayor tenemos en nuestra fuerzas armadas, el coronel le contesto que lo tendría que averiguar ya que el solo mira lo que es el ejercito pero habrá que averiguar, el presidente le dijo coronel ya es muy tarde, pero yo creo que la tropa y los mandos de abajo de capitanes seria como el ochenta y cinco por ciento o mas, por lo que no creo que usted sin que esta cúpula que lo respalde, dilate mucho tiempo, recuérdese que tanto acá como afuera del país, se refieren de su persona como el carnicero, discúlpeme pero solo se lo estoy poniendo como los que viajan como representantes de este gobierno, así lo cuentan, por lo que creo que ni los mandos bajos del ejercito ni el pueblo lo apoyen, en ese momento me fije en la cara del coronel y entre en su mente y dije por favor tomen un video de lo que voy a hacer, di un tiempo prudencial, un silencio en el salón y repeti lo del País Pinolero, desenfunde la escuadra que portaba y me cercioré que tuviese un tiro en la recamara y me la puse en la boca, los generales también habían desenfundado sus escuadras y casi apuntándole al coronel, sin embargo al darse cuenta de lo que estaba haciendo el coronel, las guardaron, saque la escuadra de la boca y la guarde, y pregunte que paso, parece que me dormí un rato, salí de su mente y el ministro se levanto y le enseño el video, luego el presidente lo llamo y le dijo que viese lo que había echo, lo mismo hizo el otro general, el coronel casi se desmaya, el silencio reinaba en la habitación, el coronel hablo y dijo que se unia al equipo de los que se iban a ir, ya que sus dos hijos estudiaban afuera y el y su esposa se apuntaban en la lista y dijo también que el capitán Perez y su promoción, ya tenia sospechas pero que no creía que tuviera el valor de enfrentarme, bueno a golpe dado no hay quite y ellos son mas, ya que los de mi promoción ya se retiraron y no tienen ya nada que hacer en el ejercito, como lo vamos a hacer, el presidente le explico lo que iba a acontecer y que le diera todo el apoyo para terminar esto del cambio de gobierno en una semana y que quienes se iban a ir salieran el día después de juramentar al ministro como nuevo presidente y al embajador como vicepresidente, ya que quienes estarán regresando del exilio, traerán su propias nominas de quienes serán los que estarán conformando el nuevo gobierno.

Yo creo que serán dos los que participaran, si no es que se juntan los que creo que participaran en las elecciones, desde ya hay que abrir las fronteras, para que regresen todos los que quieran regresar y coronel quisiera que usted garantice esto que le estoy ordenando, todavía tiene el respaldo de los generales y yo, también no quisiera que tomase ninguna acción que pueda intervenir con nuestra salida, sali de su mente y regrese a casa, le conté a mi señora lo acontecido y ella me dijo que como no había empezado esto antes ya que seria un mejor mundo o por lo menos una mejor Latinoamérica, solo me sonreí y le pregunte si tenia algo para almorzar o si pedíamos algo a cualquier lugar o salíamos a almorzar, ella me dijo que saliéramos y que buscásemos un restaurante de comida mexicana, salimos y en el camino sonó mi celular y me percate que era mi amigo el licenciado, le dije que lo llamaría después de almuerzo, me dijo que solo era para decirle que se estaba gestando una rebelión por parte del ejercito en el País Petrolero, le dije que al terminar lo llamaría y me despedí.

Llegamos al restaurante y nos sentamos y el mesero nos paso el menú, se lo devolví y le dije que mi señora quería unas enchiladas con salsa verde con poco arroz y frijol y yo quería una sopa de tortilla grande y que lo acompañaríamos con un par de cervezas modelo una clara y una obscura y un par de tarros, el me dijo que si queríamos nos podría traer la cervezas ya mezcladas ya que tienen en la barra cerveza clara y también obscura, le dije que dos mixtas y se retiro, al rato vino con las dos mixtas bien frías, y empezamos a degustarlas, mi señora me pregunto que si el licenciado había oído algo al respecto de la Isla Caribeña o del País Petrolero y le dije que si, y que por lo visto el embajador o el ministro ya habrían filtrado algo a los que estaban en el exilio ya que habían rumores de una rebelión por parte del ejercito, nos trajeron los alimentos y solo pedí un poco más de limón y que en los mismos tarros nos repitieran las cervezas mixtas, el mesero pregunto si no queríamos tarros fríos y le conteste que estos ya habían agarrado el sabor, se sonrió y nos fue a traer las dos mixtas y empezamos a comer, mi sopa estaba muy buena y las enchiladas verdes de mi señora al igual, terminamos y pedí la cuenta, la pagamos y regresamos a casa, mi señora me dijo que se iba a recostar un rato y yo le dije que hablaría con el licenciado y me iría a la oficina un rato.

Llame al licenciado y después de saludarlo, le pregunte que como se había enterado de ese rumor y me contesto que uno de los estudiantes que están colaborando con nosotros, es pinolero y su padre trabaja en la diplomacia y es el embajador en el País Petrolero y es muy allegado al agregado militar en ese país y este es amigo de el capitán Perez y le contó que desde hace un par de semanas hay mucho descontento en las filas del ejercito, ya que desde que murió el comandante Rivas solo los oficiales del alto mando y sargentos mayores recibían aumentos y la tropa y el resto de los oficiales de medios bajos que eran como el ochenta por ciento o mas, de quienes son parte de las fuerzas armadas no se les ha aumentado un bolívar y esto viene de alrededor de veinte años, por lo que se rumoraba esa rebelión, debido al descontento de esa parte de las fuerzas armadas, claro esto lo ha mantenido en secreto y que muchos de los soldados que viajan a la Isla Caribeña en los tanqueros de combustibles, muchas veces, dan ayuda a los soldados retirados de ese país, ya que dicen que no les alcanza para el diario sustento y estos les ayudan a amarrar los tanqueros por unos pesos, estos al regresar a su país, se platican entre ellos y se dan cuenta que a ellos también les pasa lo mismo, ya que se dan cuenta que un soldado de los que no llegan a los altos mandos, al retirarse no reciben nada, también se han dado cuenta no solo en el ejercito existe el descontento ya que en la población hay un odio hacia el gobierno, le dije al licenciado tenían mucha razón y que esperaríamos un desenlace en las próximas semanas, lo que si es cierto es que la organización del norte, dijo que se van, los que conforman los gobiernos caribeños, como los petroleros.

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...