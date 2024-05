Ventana Cultural

Tal vez, en el momento en que esto se escribe, no entendamos el porqué este mes se llama mayo y, la mayoría de países dedican un día especial para las madres. La verdad, yo si me lo he preguntado y, puede ser que, mientras esto se vaya plasmando, juntos encontremos una respuesta.

Vamos a plantearnos la pregunta ¿por qué este mes se llama mayo? ¿Qué hacía tan especial a este mes que conmemoramos al ser que nos trajo al mundo? Vámonos a los recovecos de la historia. Específicamente, al imperio que rige a la civilización occidental: el imperio romano. Gracias al latín, en el español tenemos muchas palabras que tienen ese origen como los días de la semana o los meses del año. Así: Enero es dedicado al dios Jano, el dios de las puertas y de doble cara. Febrero a las februas y festividades de las lupercalias. Marzo al dios Marte. Abril, la apertura en la primavera donde se abre la tierra y vuelve a florecer. Mayo, que es el mes que nos ocupa, a la diosa Maya, esposa de Vulcano, diosa de la fertilidad, la castidad y la abundancia. Junio, dedicado a la diosa Juno esposa de Júpiter, Julio por el primer emperador Julio César, agosto por el segundo emperador César Augustus. De allí tenemos septiembre, séptimo mes del año; octubre, octavo; noviembre, noveno; diciembre, décimo.

Como se mencionó, mayo estuvo dedicado a la diosa Maya, esposa de Vulcano e hija de Fauno. Aunque hay algunos estudiosos que postulan que -en realidad- el nombre “mayo” hace referencia a la palabra “majorum”, que significa “mayores” o “anciano”. De acuerdo con esta hipótesis, el mes de mayo se convertiría en el momento en el que los romanos homenajearían a sus mayores, entre ellos, estaban las madres y las abuelas.

Mayo proviene de Maia, y, esta, a su vez, viene de la raíz griega “ma” que quiere decir nodriza, que se llegó a relacionar con madre. Por ende, este mes era dedicado a todas las diosas antes de ser consagrado a la Virgen María. El historiador griego Plutarco expone este mes de esta manera: “mayo es consagrado a Maia o Vesta, nuestra madre tierra, nuestra nodriza y sustentadora, personificadas”.

El término madre tiene la letra M que, en las antiguas culturas representa las olas del mar, y este, es el gran dador de vida, ya que sin agua no podemos vivir, ya que es un líquido vital.

Aunque siempre se ha tenido la sensación del movimiento de los astros, y como estos rigen nuestras vidas. Todas las grandes culturas han manejado los calendarios, independientemente si fueran pueblos agrícolas o no. A través de ellos, determina los cambios de estación, los equinoccios y los solsticios, los tiempos para sembrar y cosechar, períodos para los rituales religiosos, las guerras, los momentos de paz, etc.

Por supuesto, hay países que no celebran el día de la madre en el mes de mayo, sino, en otras fechas relacionadas con la Virgen María, ya sea su nacimiento, la asunción o su concepción. Pero, astronómicamente hablando, religiosamente hablando y por naturaleza, mayo siempre va a ser dedicado a la madre, como ser dador de vida. No solo el traer hijos al mundo de forma biológica, sino, también dan vida en la formación y educación.

La madre es maestra, dadora de vida, luz y faro, aunque no todas las mujeres tienen ese tino, ese instinto de enseñar, el instinto materno, tienen hijos porque la naturaleza se los manda, pero hay otras que, o no pueden tener hijos o nunca los tuvieron, pero tienen el instinto materno, el instinto de enseñar, formar y guiar, la necesidad de proteger, cuidar y alimentar, la capacidad de nutrir.

Feliz día de las madres. No importa el día que lo conmemoren, no solo el mes es de ustedes, tenemos 365 días para honrar y celebrar este maravilloso don que la naturaleza nos brinda.

