Relatividades Perspectivas

“Ai Ke Hapollar Ha Hisrael Porke Hez El Puevlo de Dioz»… Israel posee un desfile magnánimo de «mar + icono en inglés + abreviatura de España», son acusados de genocidios en Gaza (matan a inocentes, mujeres y niños)…

«Ai Ke Hapollar Ha Paleztina, Porke Dioz Ezta Kon Heyoz Realmente I No Kon Hizrael Ke Loz Hataca». Hammas (fin de referencias).

¿Acaso no perciben que un corral – potrero político no define valores y principios esenciales? ¿Acaso no logran percibir que todo cambia en el tiempo? (Israel, Palestina… Burkina – Faso, la selva más recóndita en la república del Congo, o el área que deseen tomar como referencia, no es la misma en cuanto a valores, principios, políticas y actitudes o acciones por parte de sus habitantes), ¿en serio consideran asertivo, aferrarse a descripciones en tiempos del pasado lejano para tomar posturas en el presente?

«Hez Ke Hizrael Hez Menzionado Hen La Vivlia Komo Hel Puevlo Helejido Por Dioz I Por Lo Tanto, Kien Hezte Hen Kontra (en el asunto que sea) Hezta Hen Kontra De Dioz».

Sin aferración hacia creencias: ¿quienes escribieron la biblia? Realmente la escribió el mismo Dios a través de personajes pro – Israel, porque esos personajes israelitas eran bondadosos – lógicos – asertivos… o la escribieron personajes pro – Israel para beneficio y glorificación hacia sí mismos, con la finalidad de obtener poder político (perdón: religioso (mediante creencias basadas en fe ciega (fe sin cuestionamiento, en lugar de fe plena: confiar con base a conclusiones producto de análisis?)). (leer redacción: «El manual sociopolítico llamado Biblia»).

Y antes de proseguir con esta redacción, invito cordialmente a las bestias con estructura física humana pero con niveles intelectuales infrahumanos quienes no logran más que caer en conflictos por trampa de extremos («Hezte Kritiko Ha Hizrael, Zignifika Zegun Mi Kapazidad Hintelektual, Ke Hez Pro – Paleztina») debido a que sus mentes no son capaces de percibir y tratar conceptos más allá de arreos masivos (le asignan relación hacia un personaje o concepto externo, a un tema y relación hacia otro personaje o concepto externo, al concepto «opuesto», y el amaestramiento para ser arreados se activa y no son capaces de separar contextos y menos si perciben que otros también sucumben a su amaestramiento: se torna asunto en manada y las bestias intelectualmente infrahumanas siempre sucumben a buscar valor propio mediante coincidencia social al no saber siquiera cómo buscar el valor propio real) a que vayan a la (no se me ocurre como no insultar a la materia fecal, al propiciar visitas tan indeseables y deplorables).

Lo lamentablemente cómico es que todo esto es asunto de intereses políticos – económicos – sociales: ¿realmente creen que los arrieros en Palestina son bondadosos – lógicos – asertivos?

¿Realmente creen que apoyando a los corrales – potreros políticos diseñados por arrieros están a favor del bien o del mal? Deberían analizar asuntos como: «Mi – Nueztro Harriero Dezidio Hezo, No Nozotroz. Heze Boto No Me Representa.» y «Hapollo – Hapollamoz La Dezizion De Mi – Nueztro Harriero. Noz Reprezenta!» para concluir que en cada corral – potrero existen distintas mentalidades en múltiples temáticas. Israel: con «mar + icono en inglés + abreviatura de España» y sadistas. ¿Palestina con terroristas sádicos y pidanle a Israel que le pregunte a Dios, ya que es «su elegido», que más.

Es todo esto, una burda estrategia geopolítica en la que tristemente, «personas» continúan cayendo. Existen personas bondadosas – lógicas – asertivas en virtualmente cada lugar. Es ilógico creer que el apoyo o rechazo hacia corrales – potreros políticos, se traduce en afinidad hacia bondad o maldad / asertividad – decadencia.

Sección agregada:

¿Por ahí decían que el temblor fue señal divina de rencor? acerca de la decisión de los arrieros en Guatemala. 1. Volvemos al tema de corrales – potreros políticos. 2. En Mexicali hubo 21 sismos. En Colombia también reportan sismos y que alguien diga para qué fueron las «señales» en todas las ocasiones en las que hubieron sismos u otros fenómenos en otros lugares o en esos mismos lugares.

Por ahí decían que el sismo en Guatemala era señal del fin del arreo político por parte de arrieros del movimiento semilla, pregunto: ¿si un arriero toma postura no a favor de Israel automáticamente es despojado de su puesto de arriero? ¿Acaso las fuerzas del bien y del mal son en alguna manera, idiotas y amaestradas para ser arreadas – sujetas hacia los arrieros, que responden cósmica o místicamente hacia arreos y hacia arrieros? («Hezo Lo Dize Hel Loko $%/%&/ Ke Hen Okazionez Menziona Zu Teorya De Valanze Konzeptual», dirán algunos. A Ellos, los invito a leer esa teoría en https://www.qdyrx.org/yaxcheinvisumumbrarum/ayx/ayx.php para que comprendan que solamente mentes – «personas» amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia los arrieros, están sujetas a arreos y a arrieros).

Para terminar: primero: eclipse: «Zera Zeñal Del Fin Del Mundo. Durara Trez Diaz I Kausara Perturvazionez Hezpiritualez I Exiztenzialez. Deveremoz Bibrar Hen Frekuenziaz Halta I Hen La Kinta Dimenzion» (ya se que incluyó esos temas (frecuencias y dimensiones en mi teoría, pero por alguna razón que ni siquiera mi teoría logra explicarme, me resulta la manera en la que los proyectan un tanto (quitando el término «un») carente de bases – fundamentos intelectuales). 2. Sismos que ocurren con frecuencia alta – recurrencia notable: y salen con esas proyecciones de emocionalidad carente de intelecto?

¿Alguien más siente que el tiempo fue distorsionado y nos encontramos en eras muy lejanas en el pasado? (el tiempo no ha sido distorsionado, como la posibilidad que estipulo en mi teoría. Tristemente, son los niveles intelectuales los que han sido no, distorsionados sino masacrados. Si me disculpan, me retiraré para ver si «alguien» ve a un avión pasar, para luego expresar con estupor: «Uhhh! pajarito mágico!» y luego, crear rituales para rendirle tributo).

Libre emisión del pensamiento.

