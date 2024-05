El inicio de sistemas distintos, propiciado por seres bondadosos

Relatividades Perspectivas

Chile:

Votaciones por parte de arrieros, acerca de la tradición para liberar impulsos de maldad mediante cobardía y crueldad respaldada por título de patriotismo e incluso: «identidad» ¿Que clase de porquería necesita utilizar conceptos y prácticas comunes – colectivas para definir su identidad? ¿Que clase de basura considera que la definicion de su identidad a traves de tortura – maltrato hacia un ser inocente, acorralado e indefenso es positiva?.

¿Cuales son las motivaciones para los seres, en cuanto a disfrutar percibir el sufrimiento infligido hacia un ser que no lo merece? ¿Qué motiva a un &/%& a apoyar el acorralamiento de un ser sin maldad, para que otros seres lo dañen?

Acaso, ¿aún es el amaestramiento más fuerte que la lógica – asertividad? ¿acaso es la tradición – imposiciones colectivas para idiotas que buscan sentir valor propio mediante coincidencia social al no lograr encontrar valor propio real es aún más poderosa que la bondad – lógica – asertividad?

Ya he tratado estos temas en muchas ocasiones, así que no los repetiré – integraré en esta, al igual que temas como selección, erradicación – limpieza y otros y tristemente, no falta el pobre estupido que asigna títulos de arreos emocionales políticos, para «disimular» su incapacidad intelectual y lamentablemente, su incapacidad espiritual – esencial para concluir con base en bondad – lógica – asertividad:

Quienes pretenden eliminar rodeos, son comunistas o socialistas. Pretenden imponernos comunismo o socialismo. Y este tema es el único que reintegrare: … $%/%&/, ya en serio: en realidad, ¿aún no logran percibir lo imbéciles que se muestran al asignar títulos de arreos emocionales políticos a todo tema, problemática, situación o asunto? Si alguien es capaz de iluminarnos en cuanto a qué relación poseen los arreos emocionales políticos con temas como el placer de percibir el maltrato hacia animales – seres inocentes (y las motivaciones para ello: ¿acorralar a un ser indefenso para ser agredido en lugar de liberar sus frustraciones y problemas existenciales pensando y accionando o peleando físicamente contra otros seres deplorables? Acaso no es cobardía y esencia nefasta, utilizar a otros seres para solamente liberar negatividad sin siquiera poseer empatía para comprender el sufrimiento y temor que experimentan estos seres? ¿Acaso no es cobardía y maldad, liberar sentimientos y emociones negativas mediante el maltrato hacia seres inocentes en lugar de situarse uno mismo en un rodeo existencial en el que afrontemos las negatividades que nos oprimen? ¿Que sentiríamos si alguien mas nos acorrala para que otros nos maltraten para liberar sus frustraciones y emociones y sentimientos negativos, en lugar de afrontarlos? ¿Que culpa tendremos nosotros de que ellos no posean el valor y determinación para enfrentar sus problemáticas y asuntos? ¿Qué merecimientos proyectamos para que se desquiten con nosotros y nuestro sufrimiento para lograr su complacencia? ¿Que les hemos causado, para que sea justo que expidan o liberen sus negatividades mediante nosotros y nuestra agonía?

Lo positivo es que ya muchos seres tomaron iniciativas para pensar y accionar por sí mismos. Presionan a los arrieros políticos y piensan y accionan en maneras paralelas. La bondad – lógica – asertividad se alza ante lo establecido.

«Es que eso es tradición nacional. Es patriotismo e identidad nacional». «En mi área, no lo es», «Para mí y para muchos otros, no es así». Los sistemas de arreos políticos – sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva han muerto y ya fueron sepultados por la bondad – lógica – asertividad.

«No solo la «derecha», yo también», «no es solamente en la (insertar título de arreo emocional político), también hay muchos de la (insertar título de arreo emocional político)».

Los seres bondadosos – lógicos – asertivos logran dominio sobre la decadencia. Ya han obtenido victorias y las batallas ganadas aumentan en número. Y no importa ya, lo que los arrieros políticos deciden y dictan: la bondad – lógica – asertividad finalmente se impone y resulta victoriosa en más de una manera.

Felicito a una activista, defensora o «alma valiosa» para resumir no mencionó su nombre porque ya saben que todo en lo que me perciben involucrado, termina en mis clásicos conflictos alegres, bonitos y sobretodo estimulantes y reconfortantes para la mente, para el espíritu y para el alma pero no son siempre buenos para todos; además, nunca he preguntado su nombre real porque ya saben que la comprensión y práctica de protocolos sociales, simple y sencillamente, no se proyecta en mi esencia, por instar a otros a accionar e involucrarse. No permitir que lo establecido logre recuperar dominio para generar más decadencia.

Colombia: según se, arrieros políticos votaran acerca de corridas de toros esta redacción aplica para este caso, también.

Insto a seres bondadosos – lógicos – asertivos a no perder la esperanza: la bondad – lógica – asertividad finalmente logra victorias y las batallas serán cada vez más drásticas y complejas, pero ya existen muchos seres dispuestos a luchar por lo que debe ser defendido y alzado.

Libre emisión del pensamiento.

