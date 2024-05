Francisco Jiménez se mantiene ebrio mientras asesinan a los ciudadanos

Nuevamente el gobierno de Bernardo Arévalo demuestra su ineficiencia, esta vez la polémica la provoca el Ministro de Gobernación Francisco Jiménez quien ya tiene antecedentes de mantenerse en estado de ebriedad y se excusa en su enfermedad conocida como diabetes.

Polémica por video que muestra al ministro de Gobernación presuntamente ebrio

Un video que muestra al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, presuntamente en estado de ebriedad ha generado una fuerte polémica y reacciones encontradas en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país. El video, captado por cámaras de TVGT en la zona 14, ha suscitado críticas hacia el ministro, acusándolo de falta de compromiso frente al aumento de la violencia.

#Seguridad | En medio de la crisis de seguridad que deja a cientos de familias en luto, el asesinato de Farruko Pop es un punto culminante. Cámaras de TVGT captaron al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ebrio y sin poder sostenerse en zona 14. Esto evidencia su escaso… pic.twitter.com/jTB7Px9eyb — TVGT Noticias (@TVGTNoticias) May 26, 2024

Críticas a la gestión de seguridad

El texto que acompaña el video afirma: «En medio de la crisis de seguridad que deja a cientos de familias en luto, el asesinato de Farruko Pop es un punto culminante. Cámaras de TVGT captaron al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ebrio y sin poder sostenerse en zona 14. Esto evidencia su escaso compromiso y su indiferencia ante el incremento de la violencia».

Respuesta del ministro Francisco Jiménez

Francisco Jiménez no tardó en responder a las acusaciones a través de sus redes sociales. En su defensa, publicó: «La desinformación se expone y muestra los objetivos comunes de quienes son capaces de todo. No fue ayer, fue hace 3 días. Si fui a cenar, no a beber. Uno se adjudica la autoría de persecución mientras el otro alimenta el odio y la división nacional. Apestan». El post fue acompañado de varias capturas de pantalla de cuentas que han comentado sobre el video.

La #Desinformación se expone y muestra los objetivos comunes de los y de las que son capaces de todo.



No fue ayer, fue hace 3 días. Si fui a cenar, no a beber.



Uno se adjudica la autoría de persecución mientras el otro alimenta el odio y la división nacional. Apestan. pic.twitter.com/bwk32WWALI — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) May 26, 2024

Continuación de la controversia

Momentos después, Jiménez publicó otro mensaje dirigido a sus críticos: «Lo que buscan con la desinformación hace que estos dos ahora sean amiguis, después que se odiaban a muerte». Esta segunda publicación también provocó diversas reacciones en redes sociales.

Antecedentes del ministro

Esta no es la primera vez que Francisco Jiménez enfrenta acusaciones similares. En una ocasión anterior, fue señalado de estar en estado de ebriedad, a lo que respondió que no estaba ebrio, sino descompensado.

La ciudadanía exige la renuncia de Francisco Jiménez

En redes sociales la reacción a la ineficiencia y borracheras del Ministro de Gobernación Francisco Jiménez no se hizo esperar y luego de 4 meses en el cargo y 0 logros los ciudadanos de Guatemala exigen la renuncia del ineficiente ministro.

El video del ministro Francisco Jiménez ha encendido el debate sobre la responsabilidad y el comportamiento de los funcionarios públicos en tiempos de crisis. Las redes sociales y los medios continúan siendo un campo de batalla para la opinión pública, mientras el país sigue enfrentando desafíos significativos en materia de seguridad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...