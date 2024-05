Ideas para impulsar la protección animal

Agradeciendo primeramente a «Adopta Un Ángel Gt«

Tik tok: @adoptaunangelgt

Facebook: Adopta Un ÁNGEL Guatemala

Instagram: Adopta1angelGuate

Whatsapp oficial (solo mensajes): 5490 8401

quienes nos comparten sus relatos:

Creación:

Primero hice solo la página para ayudar a rescatistas independientes que necesitan dar en adopción a sus perritos para que sus casos tuvieran más difusión. Con el tiempo empezaron a llegar solicitudes de personas para rescatar, pues muchas entidades les decían que no podían. Empecé como rescatista independiente. Yo soy la fundadora Barbara Portillo y esta pagina la hice en el 2015. Poco a poco fui ganando seguidores hasta que se me unió Arantza Rivera: una mexicana 100% pro – Guatemala que en su casa tenía albergados más de 30 perritos y que en ese entonces sufría de cáncer. La idea de unir el refugio con la pagina fue para ayudarla, pero con el tiempo seguimos recibiendo mas perritos hasta que llegamos a casi 80, hasta el momento ancianos, con condiciones especiales, y mestizos que en ningún lugar recibieron y nosotros los rescatamos, pero que jamás han tenido la oportunidad de una familia. Entonces, ya quedó el albergue de «Adopta un ángel».

Hace dos años, implementamos los hogares temporales, que son casas particulares de seguidores que nos apoyan y nos prestan sus casas para que los perritos que no pueden recibir el albergue, tengan a donde ir. Actualmente tenemos 80 en el refugio y 15 temporales.

Financiamiento:

Iniciamos solo con nuestros medios pero poco a poco nos dimos cuenta que no podíamos solas pues tenemos familia que mantener, también. Así que decidimos empezar a pedir ayuda pues los casos fueron en aumento. Actualmente tenemos las cuentas del albergue y la de los temporales.

Rescate:

Nosotros atendemos los casos que sean urgentes. No operamos terceros (de otras entidades). Operamos nuestros propios casos y vemos por ellos hasta que se rehabiliten y logren un hogar.

Siempre nos avisan en algunos casos. Si estamos cerca y con posibilidades vamos por ellos. Otros nos buscan de asociaciones del interior para que se les apoye y en muchísimas veces, personas particulares que reportan.

Adopciones:

Las adopciones son únicamente por medio de la página, pues por nuestros trabajos y familia no nos damos abasto para ir a ferias o participar en campañas. Todo se sube a la página.

Cantidad de perros en el refugio:

Actualmente, hay más de 80 y 15 hogares temporales, aunque hemos llegado a más de 100 cuando se reciben perritas preñadas. Por ser casa particular de una administradora, y por seguridad, no se permiten visitas pero siempre se suben videos de los perritos y si tienen duda pueden escribir y con gusto aclararemos dudas.

Coordinación administrativa con otras entidades:

Tenemos albergues del interior (como en Xelajú) y de la capital. Personas particulares que nos ayudan.

Necesidad de aportes:

Actualmente necesitamos donaciones de concentrado cachorro, ancianos y adultos; latas de comida e insumos de limpieza. Y si está en sus posibilidades pero no pueden hacerlo físicamente, económicamente desde Q.1.00 a las cuentas que se publican (todas con el logo de la fundación).

Ideas para impulsar la protección animal

También se necesitan pastillas antipulgas y collares.

Temas – ejemplos a impulsar:

1. Nos buscan las personas que ya no pueden tener a sus perritos, para que los apoyemos en la adopción.

Me resulta muy importante, esa acción pues evita que «personas» simplemente abandonen a sus mascotas, dejándolas a su suerte en ambientes no propicios para ellos (en los que pueden ser atropellados o sufrir hambruna). En muchos lugares, «personas» que poseen mascotas «a medias»: las dejan circular libremente en calles y si retornan al finalizar el día continúan siendo de ellas y si no retornan se limitan a lamentarse. En el caso en que las «personas» ya no quieren a sus mascotas simple, vil y deplorablemente las obvian para que éstas busquen otras fuentes de seguridad, alimentación y resguardo del clima.

2. Hogares temporales:

Personalmente, considero este concepto, al leerlo en chat como que no es solamente una actividad más que admirable, sino como un sueño que muchos hemos imaginado pero que siempre consideramos poco plausible (porque muy pocas personas están dispuestas a albergar temporalmente a un perro o animal en general, aunque sea para evitarle sufrimiento y / o muerte. Es comprensible que muchos teman otorgar acceso a animales desconocidos y potencialmente agresivos o portadores de enfermedades. Pero he aquí un tema que llamó mi atención desde el inicio del contacto con «Adopta un ángel»: ellos envían automáticamente el mensaje de que las adopciones no son gratuitas debido a que quienes adoptan deben pagar precio de vacunas, castración y un donativo para continuar labores lo cual desanima a algunos pero es esencial para garantizar que quienes adoptan serán bondadosos – asertivos – lógicos con los animales adoptados. Además, es gratificante saber que en el albergue los cuidan – protegen, en lugar de mantenerlos en condiciones no muy apropiadas. Menciono este tema en este punto, porque también garantiza a hogares temporales, que los animales que debían albergar, poseen vacunación y otros cuidados. Eso es esencial para impulsar confianza y disponibilidad para ofrecer hogar temporal.

En este punto, mencionar que también es apropiado evitar que personas mal – interpretan a los hogares temporales como hogares perpetuos – adopciones efectuadas. Es importante recalcar que un hogar temporal es un rescate, no una adopción. Sería acertado que quienes acudan a hogares temporales, en lugar de asumir adopciones, decidan ofrecer también, hogares temporales o buscar otros hogares temporales, en casos en que los animales no sean adoptados en tiempo estipulado.

3. En este punto, pretende mencionar el tema de cuidados – protección, el cual ya incluía en el punto anterior. Igualmente, lo resalto nuevamente por significar importancia para el bienestar de los animales en cuestión.

