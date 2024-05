Proteger el MICIVI de Alí Babá y los ladrones de cuello blanco (Parte 2)

Barataria

La señora Jazmín De la Vega, fue destituida ipso facto por el Presidente de la República, el señor Bernardo Arévalo, bajo la argumentación de que “no había seguido sus instrucciones y procedió a realizar pagos fuera de las instrucciones estrictas del gobernante”. El revuelo que causó esta decisión ha continuado hoy en día, desplazando a otras estúpidas decisiones del gobernante como el voto a favor de Palestina, la crisis (negada por ellos) con China sobre Taiwan. Los primeros en alegrarse y salir a aplaudir la decisión del gobernante fue la empresa CEBCO que recibió dinero del Estado para construir dos pasos a desnivel en Avenida Petapa y en Calzada Roosevelt, y se ha clavado el dinero, porque ahora quiere que se le anticipe más dinero para seguir el proyecto, porque si no no lo continúa. Otros han lamentado la salida de la ahora exministra. Unos, que siempre han estado robando, sobrevalorando obras y clavándose el dinero del Estado, han saltado de alegría, porque ven que “los negocios seguirán”, otros que no han obtenido obrar del actual gobierno pero que ya ahora tienen abierta la puerta “han saltado de alegría” porque al fin, después de cinco meses de angustia y que la señora De la Vega no les abría la puerta del despacho, ahora tendrán seguros contratos.

La señora De la Vega, al ser defenestrada por el señor Arévalo, no se quedó callada explicó en una conferencia de prensa su posición muy firme por cierto sobre las razones por las que se le destituyó. En el balance de las declaraciones lamentablemente el corrupto resulta ser el señor Bernardo Arévalo Presidente de la República y vil mentiroso y manipulador de la opinión pública y la ex ministra Jazmín de la Vega resulta ser honesta y honorable. Parece paradoja pero así resulta ser, porque la exministra De la Vega en su conferencia de prensa dijo algunas cosas que nos deberá hacer reflexionar y que a continuación señalo: 1) Que ella recorrió TODO el país, verificando in situ, todas las obras del Ministerio de Comunicaciones para determinar el avance físico de la obra (esto es cierto hubo alcaldes y Diputados que le acompañaron, así como la prensa). 2) Que, a partir de esa verificación, podría saber si el avance físico de la obra correspondía con el dinero entregado o no. 3) Que cada obra, naturalmente esta bajo el régimen de un contrato en donde se estimarán avance contra entregas de dinero y que de allí hay que partir para que la empresa continue y las obras se terminen. 4) Los pagos serán mensuales como dicen los contratos, no cuando le ronque la gana al presidente, porque la ley se debe cumplir (lo cual es cierto, principio constitucional de legalidad). 5. Si hay empresas que se clavaron el dinero sin avanzar en la obra como CEBCO y el paso a desnivel de Roosevelt y Petapa, deberán avanzar al monto recibido y no hacer aspavientos por la prensa ni ir con su amigo el corrupto Alcalde de la Ciudad para que le hable al oído al presidente. El Presidente en su conferencia de prensa, en forma resumida dice que los pagos deberán irse haciendo a cada empresa no a una sola según contratos. O sea no importa si una obra esté atrasada, si le toca pago deberá hacerse el pago, aunque la obra este atrasada y los que van cumpliendo con el avance deberán esperarse para continuar. O sea, cada cuatro meses se le va pagando a las empresas avancen o no y empresas como CEBCO hay que pagarle si o si, aunque el avance no sea el adecuado. Al ver y oír al señor Arévalo, solo me queda claro que no le importa la ley, el principio de legalidad ni el cumplimiento de los contratos sino que se les vaya pagando “parejo a todos” avancen o no en el proyecto y los que en realidad son constructores honestos que cumplen deberán esperar a que les paguen a los demás cuatro meses para volver a recibir, aunque los demás estén atrasados.

¿Qué argumentó el señor Arévalo para destituir a la Ministra desde Mexico? Sencillo, indicó que “no le hace caso, no obedece ciegamente”. La Ministra le replicó en conferencia de prensa que “ella no obedecería ordenes ilegales porque no solo se juega el puesto, sino que además transgrede la ley”. Otra cosa importante que hay que destacar es que la exministra Jazmin de la Vega es la ministra que más denuncias presentó: 46 en total y muchas de estas anomalías las hizo saber al Comisionado Santiago Palomo, y aquí la pregunta del millón ¿Cuántas denuncias presentó Palomo o el Procurador General de la Nación en contra de estos corruptos constructores? Ninguna. La queja de siempre es que el Ministerio Público es corrupto con la actual Fiscal General, pero se incurre en omisión de denuncia no hacerlo.

Es cuestionable siempre como un Presidente se resiste a destituir a una ministra de Ambiente y Recursos Naturales que utiliza vehículos del Estado para que su hija, una influencer, viaje protegida por personal de su ministerio utilizando malamente los bienes del Estado y además le mienta a la población argumentando el clima de inseguridad del país y el señor Arevalo solamente salga a darle consejos vía Twitter y que el mismo es refrendado por el honorable Comisionado Contra la Corrupción diciendo que no va a denunciar a la ministra ni investigarla sino que va a consignar en un Código de Etica que no se usen recursos del Estado lo cual no es un aspecto ético, es un delito según la ley que amerita una denuncia, lo cual tampoco sucedió. Al contrario, pero con la ministra mejor calificada de su gabinete, que ha viajado para verificar la obra publica (para que no den pajas) y con conocimiento de avance de las obras decide denunciar a constructores y también presionar a otros como CEBCO que deben continuar la obra porque para obligarse con el Estado se tiene que tener cierta capacidad económica para no detener la obra porque el Estado paga cada avance y, entonces ellos no pueden clavarse todo el dinero y esperar que el Estado les vuelva a dar para continuar la obra porque así, una obra que esta programada para un año duraría hasta tres años. Se le destituye desde Mexico y se le quiere hacer ver que es una persona insubordinada pero no porque desobedezca la ley, sino porque no acata ordenes manifiestamente ilegales porque la ley es la ley y si el mismísimo señor presidente le requiere violar la ley obviamente no se debe hacer y además se le hace ver como que es corrupta cuando en realidad el que parece ser el corrupto en esta trama es el mismo Bernardo Arévalo.

Como lo escribí anteriormente, en el dilema, quien resulta ser un sinvergüenza aparentemente es el señor Arevalo quien no quiere que sus ministros respeten la ley, sino que quiere que le obedezcan ciegamente, aunque eso signifique quebrantar la ley. Asimismo, la ministra planteó denuncias ¿Qué dice el Comisionado anticorrupción de esto? En fin, hay un dilema que deja claro una cosa: Si el señor Arévalo, Presidente de la República, de verdad esta en contra de la corrupción (cosa que yo en lo personal dudo), su nombramiento del nuevo ministro (un neófito en administración pública y cero conocimiento del MICIVI) va a hacer un ministerio eficiente y los resultados los vamos a ver en corto plazo, porque las obras avanzan. Eso siginificaría que el día de mañana CEBCO continue la construcción de los pasos a desnivel sobre la Calzada Roosevelt y la Avenida Petapa sin recibir dinero del Estado, porque el Estado ya le ha dado dinero suficiente y el avance de la obra no esta acorde a estos montos de dinero. Pero, anticipándome a la realidad, esto no va a pasar. Seguramente el nuevo Ministro Comunicaciones, va a correr a anticiparle el dinero a CEBCO en detrimento de otros constructores que sí van cumpliendo con sus contratos y cuyo avance está acorde a la programación pero que van a esperar cuatro meses para que les vuelvan a pagar. Así van a ser las cosas.

Al final de cuentas, este gobierno esta perdiendo legitimidad y apoyo popular con decisiones como la de destituir a una ministra en una nebulosa que no sabemos en realidad quien es el corrupto y quien es el honorable y honrado, en el balance, la señora De la Vega fue defenestrada y ya esta fuera del ministerio señalada no tanto por corrupción, sino por no obedecer una orden manifiestamente ilegal que imponía una estructura y orden de pagos que no cumplen con los contratos. Ahora, queda el presidente Arévalo y el nuevo ministro del MICIVI, por lo que si de anticorrupción se habla, de aquí al final del año verificaríamos un MICIVI incorruptible porque de otra manera, como al parecer así sucedió insisto, el corrupto resultará ser inevitablemente el señor Bernardo Arévalo. En la situación político-social de Guatemala, resulta muy pero muy lamentable no ser optimista, la forma, el modo y la razón por la cual se realiza la primera destitución de una ministra del gabinete del presidente, la señora Jazmín De la Vega, parece ser un acto mas corrupto y vergonzoso del presidente, el tiempo lo va a decir, pero lo cierto es que, si el día de mañana la corrupción sigue en el MICIVI, o el actual ministro nombrado, por cierto financista y prestamista del Partido Semilla con US $. 44,000.00, entonces esperaríamos que el presidente Arevalo, así de ágil rápido como fue con una ministra que NO ROBO, sino que no le hizo caso a un programa de pagos fundado en incumplimiento de contratos y que no se vaya pagando a los constructores según avances, sino una programación avance o no de pagos para todos, sin verificar la obra publica elaborado por el ministro de Finanzas, que no sale de su despacho y el presidente que anda viajando por el mundo, en detrimento de la verificación realizada por la exministra De la Vega, pero como vale más el consejo del ministro de Finanzas Mencos sobre ¿Cómo pagar? En lugar de respetar las competencias de los ministros entonces al señor Arévalo no le gustó que no se la hiciera caso y allí la destitución nombrando un ministro dócil, inclinado a hacer caso, aun con ilegales ordenes, porque seguramente el nuevo ministro del MICIVI, tiene otros intereses que, en adelante se verán, ojala no sea otro ministro como el nefasto ministro Benito, que acumulaba millones de quetzales en efectivo producto del saqueo que del Estado hicieron.

