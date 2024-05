Inicio de la restauración

Relatividades Perspectivas

Campañas para sembrar árboles y plantas. Campañas para protección animal. Auge de valores y principios ante el hartazgo hacia la decadencia. Alzamiento del intelecto para formar balance con espiritualidad.

¿Habrán iniciado ya, las eras de bienestar y bondad?

La selección ya fue culminada en un 90 %. Los arrieros intentan efectuar erradicación – limpieza según sus intereses propios (quienes les sean útiles y sumisos, serían salvos), pero la lógica – asertividad logro ventaja ante el arma – estratégica – herramienta que los arrieros emplean: sistemas socio – politico – economicos decadentes (trampa de extremos «opuestos», efecto péndulo, amaestramiento para arreos y sumisiones). El intelecto – lógica – asertividad, finalmente logra victorias sobre la emocionalidad – complacencia – decadencia. Los seres que proyectan bondad – lógica – asertividad – bienestar serán salvos mediante coordinación tecnocrática. Los seres que proyectan maldad – decadencia – complacencia serán erradicados no por seres bondadosos – lógicos – asertivos sino por su propia esencia como ya lo hemos mencionado en el pasado.

La estrategia para el comercio (sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva) murieron y ya fueron sepultados. Tan solo quedan remanentes de seres que pretenden resucitarlos (de los cuales, siempre me pregunto si realmente aplican en sí mismos, lo que pretenden imponer en otros mediante amaestramiento de arreo y sumisión hacia los arrieros:)

¿Ya se convirtieron en lo que sus arrieros dictan? ¿ya poseen la mentalidad del arreo emocional «opuesto»? ¿ya se convirtieron en maricas y marimachas porque eso dicta la agenda 2,030 a través de arrieros intermedios? ¿ya son rateros sistémicos en nivel de manadas y no de arrieros (socialistas o comunistas)?

Como siempre chillan decorosa y sumisamente ante cualquier potencial dictamen por parte de sus arrieros (¡¡¡QUIEREN IMPONERNOS ESTO!!!, ¡¡¡NOS VAN A IMPLANTAR AGENDAS!!!, «QUIEREN INTRODUCIR MENTALIDADES E IDEOLOGÍAS», «QUIEREN QUE PENSEMOS ESO!!!», «PRETENDEN ADOCTRINARLOS ASÍ!!!», «QUIEREN QUE ACCIONEMOS EN ESAS MANERAS», ¡¡¡LA ÚNICA VÍA POSIBLE ES A TRAVÉS DEL SISTEMA NO EXISTE OTRA OPCIÓN!!!). Si me preguntan (ya se que nadie lo hara, pero es mi redacción, así que): no es que sean estúpidos y arreados en ese nivel tan brutal: son simplemente mercenarios en sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva que buscan sostener a esos sistemas y dirigirlos a favor de sus intereses. Y al percibir que la dirección de esos sistemas no es a favor de sus intereses, al no poder condenar a dichos sistemas por arrear a las manadas poco pensantes hacia otros intereses, optan por atacar a los arrieros y politicas, ideologias y más con la esperanza de lograr recuperar la dirección de los arreos, hacia rumbos favorables para sus intereses.

En otra terminología: procuran que las imposiciones en sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva posean finalidades que ellos desean. Y jamás permitirán – aceptaran la desaparición de los arreos y de los beneficios que estos les ofrecen desde las manadas sumisas, amaestradas y arreadas: financiamientos mediante tributaciones impuestas, dependencias por ignorancia, estupidez y consecuente sumisión.

«Empresarios» que en realidad aprovechan los sistemas de arreos en los que los financiamientos son perpetuos aunque los tributantes no reciban algo a cambio. Mercantilistas que se refugian en pactos con arrieros para asegurar proyectos, éxito «empresarial» y «victorias» sobre sus competidores.

Los seres pensantes han optado por poseer iniciativas propias. Piensan y accionan por sí mismos ante la desilusión y pérdida de esperanza en cuanto a que algún día, los arrieros arreen procurando auge y bienestar. Finalmente han comprendido que el sistema es accionado por intereses económicos o políticos y no por bienestar y lógica – asertividad (algunos por análisis, otros por percibir batallas entre arrieros en las que los arrieros deciden mientras las manadas suplican que las decisiones sean dirigidas hacia la bondad – asertividad. O por el hartazgo hacia el amaestramiento que los impulsaba a suplicar que los arrieros tomen conciencia y procuren solucionar temáticas y problemas. Y el hartazgo hacia la esperanza de que los arrieros logren victorias sobre otros arrieros para «dirigir» sus destinos (el destino de las manadas) hacia el bien).

Repito: en realidad no es que sean tan imbeciles – amaestrados para ser arreados – sumisos hacia los arrieros. Son mercantilistas, comerciantes no directamente en ambientes comerciales, sino también en ambientes de arreos – sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva.

Es tiempo para que los seres pensantes logren sistemas distintos y paralelos a los sistemas decadentes o reemplazantes.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...