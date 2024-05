Relatividades Perspectivas

Las batallas finales se aproximan ante el avance de la dominación drástica y de la ya sepultada política masiva, autoritaria e impositiva.

Los seres bondadosos – lógicos y los seres decadentes, ya fueron revelados ante la inminente urgencia debido al avance de las decadencias.

Los últimos intentos por parte de seres bondadosos – lógicos, para lograr auge y bienestar a través de sistemas decadentes ya muertos y sepultados, significaron la perdición de dichos sistemas en el olvido.

Seres bondadosos – lógicos, ahora demuestran iniciativas y acciones propias, además de estrategias y mentalidades activas. Como lo he dicho en redacciones acerca de la dominación drástica: los seres decadentes pretenden salvarse a sí mismos y pretenden resucitar a sistemas colapsados. Debido al avance mediante la incentivación económica y política, los seres decadentes alzaron su número pero la conciencia – bondad y la lógica – asertividad, también lo han reducido.

Como lo dije en algunas redacciones: parecía que solamente era necesario alcanzar un punto de inflección, un estado de agonía, para que los seres bondadosos – lógicos se alzaran para luchar por lo que merece ser salvo y protegido. Tan solo hacía falta perder el temor de perder algo por haber perdido ya todo y no tener algo más que perder. Los seres bondadosos – lógicos aún temen perder algo u ofrecer todo, pero las actitudes por parte de seres decadentes y su intención de resucitar a sistemas carentes de lógica – asertividad, para finalidades egocéntricas, emocionales y / o decadentes despertarán a la valentía y al impulso por mejorar un mundo muriente.

Los seres decadentes presentan mayor temor que los seres bondadosos – lógicos ante una existencia en estado crítico debido a la dominación por parte de seres decadentes. Los seres decadentes intentan rescatar lo que ya está perdido y no tienen algo que ganar, en sus mentes adoctrinadas y limitadas por la carencia de ética y bondad – asertividad. Los seres bondadosos – lógicos no tienen ya, mucho que perder pero si tienen mucho que ganar. Lo decadente se destruye a sí mismo y es destruido por otros, mediante su propia esencia. La libertad para seres bondadosos – lógicos, inicio.

En eras en las que lo que acontece significaba solamente un sueño, denominaba a esta era en la perspectiva infinita de la esperanza: «la era de los espíritus de las sombras», puesto que somos aquellos que somos nada – todo / todo – nada… todo – nada / nada – todo… aquellos que nunca – siempre / siempre – nunca… siempre – nunca / nunca – siempre no fuimos – fuimos / fuimos – no fuimos… fuimos – no fuimos / no fuimos – fuimos existencias desbalanceadas – balanceadas / balanceadas – desbalanceadas; balanceadas – desbalanceadas / desbalanceadas – balanceadas quienes poseemos perspectivas y sueños desde el punto más bajo: el centro de todo («abajo», «arriba», «izquierda», Derecha», etc. son siempre relativos a la perspectiva). Y ya que surgió mi fase de «lunático», los invito a leer mi teoría de balance conceptual, en https://www.qdyrx.org/yaxcheinvisumumbrarum/ayx/ayx.php con la finalidad de no parecer tan «cuerdo»?

Spiricti Umbrarum, In Aequilibrium Primoris Etiam Secundis Universitatis, Nunquam – Semper / Semper – Nunquam… Semper – Nunquam / Nunquam – Semper Eramus, Nunquam – Semper / Semper – Nunquam… Semper – Nunquam / Nunquam – Semper Summus, Etiam Nunquam – Semper / Semper – Nunquam… Semper – Nunquam / Nunquam – Semper Erimus.

Los antiguos rituales de la sabiduría mórbida. El antiguo y el mórbido, el inmortal y el maldito.

«negativo – positivo / positivo – negativo… positivo – negativo / negativo – positivo» y «positivo – negativo / negativo – positivo… negativo . positivo / positivo – negativo» conducen uno hacia el otro… y ambos hacia sí mismos. El balance conceptual se dirige hacia ninguno – todos / todos – ninguno… todos – ninguno / ninguno – todos al unísono

La luz muestra senderos. La oscuridad alecciona. El antiguo, mórbido, inmortal y maldito.

Las tres existencias en perspectiva de esta posibilidad, ya fueron balanceadas por las plegarias de no uno, sino muchos errantes extraños espíritus, por una maldición sombría en la vastedad eterna e infinita de la nada – todo / todo – nada; todo – nada / nada – todo.

Libre emisión del pensamiento.

