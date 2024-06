Rescatistas independientes en Villa Nueva

Relatividades Perspectivas

Decidí resaltar el caso de Mario Monroy. Villa nueva, Guatemala. Me escribió y llamó mi atención el concepto de personas (no refugios) rescatando animales, cuidándolos y realizando adopciones. Me resultó una esperanza y demostración de no solamente bondad, sino una demostración de que no es necesario ser una institución para hacer el bien. Personalmente, considero que como labor personal – familiar, es algo que todo ser bondadoso – lógico – asertivo debería practicar no solo por el bien de los animales, sino como una práctica que impulsa a la bondad en la vida cotidiana como una intención implícita y verdadera.

Comparto la conversación:

«No es un refugio pero tengo 6 perritos y 2 gatitos más este, que lo recibiré.

Todos son rescatados de las fauces de la selva de cemento.

Son casos los cuales no son rápidos ya que tienen un proceso de ambientación o aclimatación, recuperación, castración, recuperación y adopción.

De los 15 que hemos rescatado, tenemos 4 en recuperación, ya castrados y casi listos para adopción.

Los cuidamos, mi hija y yo.

Ella se encarga de bañarlos y limpiar sus casitas.

Desde temprano, se limpia el espacio de ellos donde duermen, ya que en el día están libres. Solo se encarga de recoger los desechos durante el día, ya que en la tarde estudia.

Tiene 14 años y es bien aplicada en sus estudios.

Las mascotas se llaman:

Leo: gato

Lu: gatita

Negro bits

Negrita

Doky

Oso

Tengo 2 culebras en casa.

Financiamiento:

«Por medio de donaciones y que yo trabajo también. Cuesta pero hay personas que nos ayudan.

Les encontramos familia y luego volvemos a rescatar más.

Un veterinario nos ayuda bien con las consultas y castración. Es a bajo costo.

Te comento: únicamente nos apoyan 3 personas. Nos apoyan con concentrado, antipulgas y cobijas para los peluditos.

Nuestra cuenta de banco azteca es: 71740115383183

Por si alguien quiere ayudar con lo que consideren.

Y este es un tema que siempre me ha intrigado, debido a que muchas personas que rescatan o alimentan a animales les alegan porque la presencia de los animales les implica desconfianza acerca de enfermedades, ataques hacia personas o entre animales, saqueos por parte de los animales que buscan alimento entre otras problemáticas.

Como solución, sugiero coordinación entre vecinos, para apoyar en casos en los que sea posible. La mayoría de personas labora durante todo el día y no les es posible monitorear o acudir para ayudar. Sugiero cooperación para el contrato de un cuidador general confiable (incluso puede ser alguien que trabaje en el área o varios que transiten el área y se turnen para monitorear y accionar). La labor no seria drástica, asi que la inversión tampoco lo seria. Los cuidadores ganan poco pero sin tener que sacrificar otras fuentes de ingresos.

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...