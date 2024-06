Cómo se logra el progreso

Sueños…

No perdono a la muerte enamorada,

no perdono a la vida desatenta,

no perdono a la tierra ni a la nada.

Miguel Hernández

Centroamérica: entre el progreso de pocos países y el atraso de los demás

En América del sur hay pocos países que se levantan ufanos, confiados en el porvenir. ¿Por qué Uruguay y Chile siendo vecinos de Argentina y Brasil tienen un desarrollo tan diferente? ¿Cómo siendo Guatemala y Costa Rica países vecinos con las mismas raíces tienen tan diferente desarrollo?

Guatemala y Costa Rica intentaron profundas reformas sociales y políticas al terminar la segunda guerra mundial. Costa Rica impulso las reformas en 1940-48, y las culminó con la contrarrevolución llamada Liberación Nacional, que fortaleció las reformas y las profundizó entre 1948-70, por lo que este país a experimentado un progreso político, económico, social y ambiental, siendo una de las democracias de América con raíces más profundas. Me atrevo a decir que es la democracia más fuerte de América. Guatemala con una larga historia de esclavitud y feudalismo español durante la colonia, y luego, al suceder el desplome del imperio español de 1808, hasta “independencia”, intentó romper este modelo con la llamada revolución de octubre, 1944-54, que culminó con el derrocamiento de Arbenz, los ganadores de liberación nacional, al contrario de Costa Rica, dieron marcha atrás con las reformas, y fortalecieron el sistema capitalista semifeudal. Al comparar, solamente algunos indicadores vemos los diferentes resultados en indicadores sociales de Costa Rica y sus reformas, frente al resto de centroamericanos.

En PIB per capita, vemos que Panamá y Costa Rica superan al resto de la región. Para Dominicana ha sido un éxito su ingreso al sistema de integración centroamericana.

Centroamérica

PIB per cápita

En US$

Coyntry Name 1960 2000 2022 Panamá 477.00 4,099.00 17,358.00 Costa Rica 377.00 3,773.00 13,365.00 México 360.00 7,582.00 11,497.00 Dominicana 204.00 2,846.00 10,111.00 Belice 307.00 4,720.00 6,984.00 Guatemala 253.00 1,664.00 5,473.00 El Salvador 1,978.00 5,127.00 Honduras 161.00 1,080.00 3,040.00 Nicaragua 997.00 2,255.00 Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Mundial

Eliminar el analfabetismo es casi una realidad en cuatro países de la región, dos están cerca, mientras que Nicaragua y Guatemala bien harían en olvidar viejos conflictos ideológicos y concentrarse en alcanzar mejores resultados sociales, para no mantenerse en los últimos lugares del mundo.

Fuente: cpj con base en cepalstat, 2024.

La expectativa de vida es tal vez el mejor indicador del desarrollo. Cuando un país alcanza los 70 años de expectativa se puede decir que ha mejorado sustancialmente, cuando se acerca a los 80 significa que en ese país la atención a la maternidad, a los niños recién nacidos y a las madres es de calidad, y que además se cuenta con un sistema de alimentación y cuidados de salud que permiten que el niño tenga un buen sustento para el futuro de su vida.

Cómo se logra el progreso 5

Costa Rica se aleja

Muy grosso modo, la historia de formación de los Estados de Centroamérica la podemos resumir así: 1808 Napoleón, en aquel momento una estadística por la visión liberal y el fin del feudalismo invade España, derroca a los reyes del imperio español que se hunde, dando lugar a un vacío de poder en las colonias. 1821, el vació de poder en la capitanía del Reino de Guatemala, y la confusión de los dirigentes de esta localidad genera un documento de solicitud de opinión de quéhacer, que se convierte en acta de independencia muy oscuro del 15 de septiembre de 1823, la desmadejada y sin rumbo del ExReino, genera la anexión al imperio mexicano de Iturbide. El desastre mexicano interno terminó pronto con la anexión, los centroamericanos fueron mexicanos pocos meses. 1823 aparece de la nada la república federal de Centroamérica, que durará lo que dura un suspiro. 1838, Costa Rica da el primer paso para la creación de varios Estados independientes en la región, se crea la primer República de Costa Rica, poco a poco se le unieron El Salvador, Honduras, Nicaragua; finalmente Guatemala en 1985, siempre le agarra tarde pero allí va.

Según cuenta el historiador Lawrence Harrison, a pesar del nombre, Costa Rica, era con mucho la región más pobre de la región, y tal vez de América en 1821. Con pocos recursos minerales y una población indígena exterminada, que era en aquel momento de 27 mil personas, la llegada y conquista española fue retardada y la guerra de conquista especialmente larga, se enfrentaron a unos aborígenes rebeldes y luchadores que fueron prácticamente exterminados y los que quedaron fueron aislados en las montañas del sur y norte del territorio. La población europea se vio obligada a trabajar y compartir territorios entre sí.

En medio de las diferencias sociales entre grupos de mestizos, europeos recién llegados, y minorías de indígenas, mulatos y negros, la economía de la región más pobre solamente permitía una producción de supervivencia que se compartía mutuamente, dando lugar a una cultura de tranquilidad, solidaridad y respeto, ajena a las condiciones de sometimiento practicadas en el resto de América.

El analista Eugenio Rodríguez Vega indica que esa miseria estableció las bases de nuestro sistema democrático permanente. El trabajo manual no era despreciado como en el resto de países del istmo, el costarricense era un labriego sencillo.

Harrison menciona que John Stephens, diplomático gringo, viajó por Costa Rica en 1840 que le dio la impresión de disfrutar de un grado de prosperidad inigualable para cualquier otro de la disuelta confederación. A distancia prudente, sin suficientes riquezas, ni indígenas que explotar, había logrado escapar de los tumultos y guerras que asolaron y devastaron a los otros Estados, sin darles tiempo de madurar.

En su profundo recuento de la historia de Nicaragua, el granadino José Dolores Gámez resume como Juan Rafael Mora condujo al ejército costarricense a decisivas victorias sobre William Wálker en 1856, “a pesar de la repugnancia natural que el servicio militar inspira a los costarricenses”.

Existía ya una oligarquía cafetalera, pero analiza Harrison mientras que la producción de café tendía a la concentración en manos de pocas familias en Centroamérica, en Costa Rica predominaba un importante sector de pequeños productores, tal vez más de la mitad del café, el grano de oro, se cultivaba en pequeñas granjas.

Su historia de colaboración mutua y respeto a generado una identidad nacional como pocas en la región, su gran sentido del respeto a la individualidad generan un pluralismo político, que no lleva al enfrentamiento sino a la disuasión, al respeto implacable de que los demás tienen derecho a pensar diferente. En otros países de la región, la consigna es “piensas como yo o muere”.

Otra característica de gran valor es que los ticos sí tuvieron próceres verdaderos, estadistas orientados a crear un gran país. Una preocupación inicial fue invertir en la educación. Los creadores de esta república estaban convencidos que hay que financiar básicamente la educación primaria, para que todos sepan leer, escribir y pensar. Luego se avanzó hacia tratar de que la educación secundaria también avanzara. Al principio no se veía la educación universitaria como esencial para el país. En efecto, pese a cualquier esfuerzo la educación superior es un privilegio que paradójicamente puede generar divisiones sociales.

No todo es progresista

Luego de las reformas sociales del 40, 48, Costa Rica inició un exitoso proyecto de apertura comercial en medio de la gran crisis de los años 75 a 82, que sacudió al mundo. La apertura comercial a elevado la productividad, la competitividad y el manejo financiero del país. Pero le ha traído el abandono de la equidad, la solidaridad y el entendimiento mutuo, a Costa Rica la amenazan hoy los fantasmas que recorrieron Centroamérica en los años 70 del siglo pasado.

Pero le deja al resto de países enseñanzas importantes de cómo avanzar en el marco de la democracia y la solidaridad.

Libre emisión del pensamiento.

