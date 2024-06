El inicio de la dominación y erradicación – limpieza drástica

Relatividades Perspectivas

El Salvador:

Ante la interrogante sobre el estado social, político y económico de ese corral – potrero, los opositores hacia los arrieros actuales responden vagamente (sin entrar en detalles), mientras que los afines hacia los arrieros actuales responden con nociones de esperanza… esperanza sin mayor fundamento que la creencia.

«Preferimos confiar en que nuestros líderes no se corromperán ni accionarán de malas maneras».

Y lamentablemente, las intenciones de dominación absoluta parecen no ser suficientes para que las manadas teman una ya inminente dominación drástica y posiblemente inescrupulosa. Sucumbieron ante las adulaciones (que de hecho, denunciamos – advertimos desde el inicio) tales como la «limpieza» social, criptomonedas, entre otras. Muchos advertimos que podrían ser y que probablemente serían, estrategias para adulación con la finalidad de someter a las manadas mediante no drasticidades, sino esperanza. «Si los aplastas, tarde o temprano se rebelan. Dales esperanza y los tendrás controlados» (frase no exacta de la película «los juegos del hambre » (creo. No estoy seguro)»).

México:

Los mexicanos percibieron las intenciones ocultas por parte de los arrieros. Triste e imbécilmente, como producto del amaestramiento a través del sistema educativo, para ser sumisos – arreados (leer: «sistema educativo como herramienta para adoctrinamiento» y otras) y creer que solamente los arrieros pueden pensar y solucionar sitúan como «única solución», «elegir» a arrieros «opuestos» (leer redacciones: «arreos emocionales», «arreos emocionales (continuación»), la muerte del efecto péndulo»).

En ambos casos (fe ciega y esperanza en sumisión) el resultado es el mismo: le otorgan no solamente todo el poder en sistema de arreos, a sus próximos arrieros intermedios, sino que otorgan sumisión en niveles más allá de política. Otorgan sumisión en niveles «personales» y si la sumisión en política es peligrosa la sumisión en niveles esenciales lo es más.

Lamentablemente, los mexicanos ya deberían saber esto (cuanto hemos trolleado acerca de que las mismas actitudes de entrega y apoyo total hacia una arriera que según ellos, sería su salvadora YA FUERON IMPLEMENTADAS HACIA EL ARRIERO QUE AHORA DETESTAN Y BUSCAN ELIMINAR Y CONDENAR. En otra terminología: los arreos llenos de esperanza y entrega total, que ahora propician para apoyar a una arriera son exactamente equivalentes a los arreos, esperanza y entrega que le dieron al arriero del cual desean liberarse. Pero… parece que no logran comprender la ironía.

Como he dicho en mis escritos desde 2,012: Los arrieros dominantes (élites económicas) dominarán drásticamente a las manadas, a través de arrieros intermedios. Luego, desecharán a estos últimos ante su carencia de ser necesarios debido a la era de tecnología y comunicación. Y como lo dije en innumerables ocasiones: las personas pensantes (que no representen utilidad y sumisión hacia los arrieros dominantes) serán erradicadas junto a la vasta cantidad de «personas» poco pensantes que ocasionan decadencia, contaminación, sufrimiento y más. Tan solo las personas pensantes que signifiquen utilidad y / o sumisión hacia los arrieros dominantes y sus intereses, serán salvas de estos.

Muchos, intentamos advertir e intentamos evitar la eliminación de seres bondadosos – lógicos. Muchos optaron y optan por ser sumisos – arreados seguramente debido a las incapacidades económicas o de otras índoles. Y tristemente, muchos optan por ser sumisos hacia la esperanza en los arrieros porque aun sitúan a la emocionalidad sobre el intelecto: consideran negativa a la erradicación – limpieza de «personas» – seres decadentes que causan malestar y colapso del bienestar y no desean dejar de causarlos . Consideran que es cruel eliminarlos cuando realmente la crueldad es permitir que continúen causando caos y sufrimiento para las personas – seres bondadosos – lógicos. (leer redacciones: «corrupción de la humanidad» y «corrupción de la humanidad (continuación)»).

Continúo siempre, intentando apoyar la supervivencia de lo bondadoso – lógico, por sí la esperanza en los seres bondadosos – lógicos aun existe.

Guatemala:

Arévalo y compañía son tan agentes incógnitos para la transición hacia los sistemas distintos o tan ridículamente estúpidos, incapaces, inútiles (y ahi dejamos la referencia para que esta redacción no sea exageradamente extensa) que tan solo 2 minorías menguantes fueron el resultado desde un inicio. Noticias de personas oponiéndose ante las intenciones de dominación y de intervención en proyectos de ellos personas que no aceptan imposiciones mediante las iniciativas de leyes o decretos o acciones, las personas parece que ya no caerán en la trampa de extremos – efecto péndulo ni en la trampa de sistemas decadentes de política masiva, autoritaria e impositiva.

¿Será Guatemala la ubicación para el inicio de la verdadera libertad y del auge del intelecto y consecuente bienestar?

Libre emisión del pensamiento.

