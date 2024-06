Justo cuando parecía que no podía existir mayor estupidez

Relatividades Perspectivas

Esos serviciales seres hacia la ridiculez y el lamento por la decadencia del intelecto de muchos sorprenden al mundo:

Plataforma X: Yo, felizmente trolleando por intervalos temporales en los que puedo hacerlo. Trolleando a la inclusión de genero en ejercito (que llegara hasta lo que redacte en la redacción: «la diplomacia no siempre resuelve todo») y ante mis ojos surgió lo que en este día y en muchos otros ha sido la magna e irrefutable demostración de que aun convivimos con sociedades de «gente» idiota.

Video promocionando aplicación de proyecciones en pantalla de dispositivos, presentando (por favor, imaginen infinita cantidad de redoblantes sonando al unísono en la vastedad eterna e infinita de la nada – todo / todo – nada… todo – nada / nada – todo (Y, si: me vi forzado a tomar concepto de mi teoría de balance conceptual, ante el digamos: irreal nivel de… y dejémoslo hasta ahí, con la finalidad de evitar censuras y en este caso, incluso eliminación de mis cuentas y veto vitalicio)) el ofrecimiento de lo que &%$%& sea o como pueda llamársele a ver y escuchar al arriero Arévalo, proyectado en espacios capturados por cámara ofreciendo amable, gentil y reconfortantemente, mensajes acerca del estado y rumbo del corral – potrero al escribir un texto específico.

Pregunto, amables lectores, en nombre del procuramiento del rescate del intelecto: ¿cuántos tarados consideran ustedes que utilizaran esa aplicación para escuchar no se como denominar a los informes y adulaciones para poco pensantes, que Arévalo ofrece?

¿Habrá algún pobre idiota que realmente se emocione por la posibilidad de percibir virtualmente (ver y escuchar en espacio capturado por camara de dispositivos) a su arriero Arévalo?

¿Realmente habrá alguien tan imbécil para emocionarse por verlo y escucharlo «enfrente» en manera virtual cuando lo que dice y muestra puede ser escuchado y visto en medios sin simulaciones?

Pregunto, amable lector: ¿considera usted que exista realmente, alguien tan estúpido para realmente tomar su dispositivo, alzarlo y enfocarlo hacia algún lugar propicio para que su arriero aparezca virtualmente en ese lugar pronunciando conceptos y temáticas que, solo Dios y él y tristemente, tal vez, idiotas, sabrán?

¡Considera usted, que «alguien» con nivel avanzado de retraso mental aplauda y otorgue aprobación y mérito, a semejante payasada que solamente podría ser esperada desde streamers carentes de ideas, acudiendo a creación de contenidos idiotas para apantallar a otros idiotas carentes de ideas e intelecto?

En fin: ante la primera ocasión en la que mi fase troll parece no ser suficiente, les comparto el comentario de un usuario llamado Quetzaluman hacia el creador del post:

«Es para salir a la calle y cazar cochemontes, los cuales tenes que engordar con tus impuestos. El juego se llama: «Cochemon». Pero ¿qué vas a saber vos de videojuegos?».

&%/&!, ya en serio: ¿qué sucede con la «gente»? ¿Cómo es posible que los arrieros pretendan acarrearnos mediante ni siquiera adulaciones directas, sino mediante payasadas propias de streamers CONDENADOS EN REDES DEBIDO A SUS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS O TÁCTICAS – ESTILOS IMBÉCILES Y CON ESCASO VALOR INTELECTUAL?

A riesgo de que me denuncien por incitación a la violencia (o que los personajes que dirigen Facebook me presenten el típico mensaje de advertencia: «tu post viola las políticas por ser ofensivo e incitar al odio» en la cuenta que me restauraron): si alguien ve a «alguien» sosteniendo su dispositivo para enfocarlo hacia lugar específico y acto seguido se escucha a Arévalo rebuznando por favor, en nombre de la amabilidad y cortesía que exista en usted propicie el gran moro$&#%/… y otro más, de mi parte.

Agradeciendo de antemano, me despido.

Postdata: si pueden filmar cuando les propicien el tal golpe para activarles el cerebro, por favor no olviden compartir.

(Es redacción troll – satírica: aclaró que la incitación no es verídica (si realizan la acción propuesta, no la realicen expiando conmigo) pero si implementan por decisión propia, lo que solicite a manera de broma, no olviden mi petición en la sección de postdata).

Para finalizar: envio saludos a venezolanos, bolivianos, cubanos y a personas y «personas» en otros corrales – potreros en los que los arrieros utilizan la misma táctica idiota («las aventuras de Evito», caricatura en la que el cerdo imbécil de Maduro es super héroe luchando contra el imperialismo y contra todo lo que no les conviene que en el futuro, nietos piensen – analicen).

Si alguien más se lamenta por la decadencia del intelecto descarguemos esta aplicación para reunirnos virtualmente para consumir bebidas alcohólicas y cantar canciones desoladoras.

Libre emisión del pensamiento.

