¿Quién pensaría que la ineptitud drástica, sería la respuesta?

Relatividades Perspectivas

¿Quién habría pensado que la ineptitud en su máxima expresión, dispararía el hartazgo por parte de personas y «personas»?

1. Aparte de pretender expiar culpas por las «elecciones» de los arrieros en niveles de corrales – potreros departamentales, surge la noticia de que los arrieros en nivel de corral – potrero nacional, pretenden otorgar potestad a los arrieros en niveles de corrales – potreros municipales para efectuar acciones e «inversiones» sin requerir aprobacion desde los arrieros en el congreso.

Resultado: Personalmente considero que los arrieros en niveles de corrales – potreros municipales se tornaran en caciques o señores feudales y realizarán todo tipo de llamemos: «acciones poco éticas» para evitar censura. Las manadas chillaran y suplicaran hacia los arrieros en nivel de corral – potrero «general» (país). Estos ultimos mencionados, continuarán espiando a traves de los arrieros en niveles de corrales – potreros municipales hasta que las manadas decidan sectorizar socio – política – económicamente tomando iniciativa para pensar y accionar por sí mismas para tratar y resolver las situaciones y temáticas que las afecten (evolucionar en personas pensantes).

Leer redacciones: «la coordinación define a la fortaleza» y «sistema de políticas inversas y sectorización tecnocrática»).

2. A lo anterior, se suman las actitudes por parte de la SAT y los sistema de arreos: exigir tributación a las empresas (siendo esta, probablemente sólo la primera de muchas) cuando los arrieros en el sistema roban gran parte de las tributaciones (dinero que personas generan con esfuerzo y sacrificio) o las invierten según los intereses propios o de otros arrieros.

En este tema, surge un tema derivado, sumamente cómico: quienes anteriormente afirmaban que la evacion de impuestos era una práctica deshonesta (era robarle a Guatemala – defraudar a la patria, etc.), ahora afirman que la recaudación es un ejercicio para beneficio e intereses de los arrieros (recaudar para ladrones, para que los ladrones tengan algo que robar) mientras que quienes anteriormente afirmaban que la recaudación es prácticamente para que los arrieros roben, afirman que «todos deben pagar impuestos».

Siempre me pregunto si será así, realmente tienen algún problema mental o es cuestión puramente sobre intereses políticos o económicos («no hay que respetar gobiernos y medidas deplorables» – «el estado de derecho debe ser respetado. Es sacrilegio o pecado capital no obedecer al gobierno». Luego: intercambiaron premisas: «para solucionar, hay que salir a caminar y gritar y así se solucionara todo» – «acarreados ridículos: creen que caminando y gritando, solucionaran». Luego: el surgimiento de «»codeca – 48 cantones «inversos» que parecen creer aun en contra de sus afirmaciones e incluso burlas en tiempo pasado que solucionaran algo, caminando y gritando).

3. Reformas a ley electoral: muchos afirman que estas proporcionarán impunidad y permanencia por tiempo indefinido a los arrieros intermedios actuales. Pero, tristemente, podría asegurar que si se les pregunta cuál sería la solución continuarán repitiendo por amaestramiento, que la única solución es votar con conciencia en las próximas elecciones. Y también están los seres tan poco pensantes que el amaestramiento los limita a expresar que «nos $/%&/» como lo hacen ante toda imposición por parte de los arrieros. (Leer redacciones: «sistema educativo como herramienta para adoctrinamiento«, «política masiva» y «elecciones de arrieros (entre opciones impuestas)).

Siempre me pregunto que tan poco pensante debe ser «alguien» para llegar a ser tan sumiso – arreado (no pensar sino acatar y repetir. No accionar sino suplicar y obedecer).

Nota: espero acusaciones hacia mi, acerca de ser netcenter, pagado por los arrieros opuestos, ser ardido porque no gano el arriero o la arriera «que yo quería que me arreaba», etc. (leer redacción: «pagados o macacos».). O: acusaciones de ser «derechista» – «izquierdista» – «comunista» – «neo – liberal» (leer redacción: «arreos emocionales» y su continuación).

Libre emisión del pensamiento.

