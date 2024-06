Del Escritorio del General

En épocas de acecho el liderazgo militar, debe ser cauto, prudente, contundente y consecuente aparte el asedio se palpa, las fuerzas oscurantistas de la izquierda radical, están en su regocijo y fluyen todas sus enajenaciones utópicas.

La institucionalidad se forja por una educación profesional y basada en ley, así como en principios y valores nacionales. Y seguido fortaleciendo alma, corazón y cuerpo sin duda imbuidos en una conducta de servicio y de entrega a nuestro pueblo.

Hablamos de la institución armada, muchos piensan que somos los oficiales únicamente pero eso es erróneo el fundamento principal del ejército son los soldados base sin igual de la nacionalidad y no podemos olvidar a los especialistas quienes constituyen la columna vertebral de las fuerzas militares.

Este conjunto de estructuras se fusionan en una sola y granítica Organización que es el EJERCITO DE GUATEMALA, pilar fundamental de la existencia del Estado y su libertad, según reza nuestra Constitución política en su título cinco y capítulo cinco.

La razón y función son claras en la carta magna sin soslayar las salvaguarda del honor nacional pináculo de la misión y complejidad de la misión, contra este pilar, es dirigida la afrenda a la institucionalidad de nuestro país la cual impulsada por inocuos hijos de esta patria y que son inconsecuentes y vendepatrias.

La institución se puso los arrestos para defender la libertad y la democracia, es hoy el tambor de jubileo de los comunistas y progresistas nada más absurdo y humillante.

Aparte, la parodia democrática está en su ocaso, la respuesta ha sido impoluta y la propuesta, como siempre, es empobrecedora.

El socialismo es la podredumbre social, es aviso oral los regalos y recibir las miserias.

Estamos similares o iguales al Coronel Aureliano Buendía, que no tenía quien le escriba y que se voló 100 años de soledad.

Pueblo Chapín, hay que reaccionar ante esta asechanza política en contra de la institución más pro y digna de nuestro país, el EJERCITO DE GUATEMALA.

La ofrenda pretende estatizar la libertad, la economía y la propiedad. Nuestro deber es oponernos a tales fines pseudo democráticos, es la matanza de la libertad y nuestros derechos ciudadanos.

La resistencia es institucional, democrática pero sobre todo es la de valores familiares sociales y de libertad. No claudiquemos no seamos ovejas no necesitamos un hermano mayor que nos dirija somos por definición libres y democráticamente sociales.

Libre emisión del pensamiento.

