Los seis meses de la Maldita Primavera (Semilla)

Desde Mi Trinchera

“Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. -Angela Merkel-, Canciller alemana 2005-2021

El usurpador del cargo de jefe de Estado, Bernardo Arévalo, resulto ser un presidente con sueños de “director del Inguat, o de canciller”, resulto ser un fanático viajero, amante de la cultura europea, y cualquier otro destino en el exterior, siempre y cuando, sus boletos y viáticos, sean pagados con el dinero de los impuestos de todos los guatemaltecos.

Los compromisos adquiridos por Arévalo, al aceptar ser el tonto útil, atravesado por una banda presidencial, impuesta por la “comunidad internacional”, los demócratas de USA, Comunidad Europea, ONU y OEA; resultan demasiado caros de pagar… de pagar por el pueblo de Guatemala. Este “señor” usurpador gobierna bajo la agenda de intereses extranjeros, no importándole que para cumplirlos, con apenas 6 meses, haya encarrilado al pueblo de Guatemala, a convertirse en un país estrangulado completamente por la miseria y la pobreza, un Estado “dirigido” por una partida de funcionarios estúpidos y mediocres, donde la ley que impera es la impuesta por el crimen organizado, las pandillas, los asesinos y extorsionadores, donde la sangre inocente, está siendo derramada sin control alguno, donde nuestro territorio y recursos naturales están siendo explotados, saqueados por otros países, con un descaro absoluto, donde nuestra soberanía ha sido totalmente denigrada y pisoteada, bajo consentimiento del Poder Ejecutivo, cediendo la dirección y ejecución de las políticas internas y administración del Estado, vergonzosamente a la ONU y OEA.

La izquierda terrorista internacional y guatemalteca, adopto inteligentemente para concretizar sus oscuros fines, el eslogan de la falsa “lucha contra la corrupción”, el globalismo, y la agenda 2030, bandereando de esta forma el socialismo del siglo XXI. La lucha contra la corrupción es importante para el desarrollo económico de un país, pero jamás debe ser la prioridad número uno de un gobierno; la prioridad de un gobierno y quien lo dirige, debe ser la implementación de una política de desarrollo social y económico concreta y definida, desde mucho antes de ejercer el poder, donde la improvisación y la falta de recursos humanos capaces simplemente no exista.

La lucha contra la corrupción se volvió en el comodín de gobernantes mediocres, e incapaces. Este gobierno fraudulento, se ha forjado desde sus orígenes, en este ya patético, y raquítico discurso. Hoy que al final lograron usurpar el poder, por medios precisamente corruptos y fraudulentos, siguen culpando a los gobiernos que les precedieron, (que no dejan de tener responsabilidad de este caos) de la evidente inexperiencia y desconocimiento de la administración pública, su arrogante papel de imbéciles, les hace creer, que son “funcionarios todo poderosos”, que pueden hacer lo que se les antoja, por encima de nuestras leyes constitucionales y ordinarias. Ejemplos claros, como la mal caricatura de Ministro de Finanzas Públicas, queriendo comprar voluntades de diputados, que llega a mendigar una ampliación presupuestaria al Congreso de la República, renombrándola con un nombre más suave…“reajuste”, para querer seguir baboseando a los pendejos fanáticos semilleros, un Menkos que pide dinero, sin saber si los gastara en “peras o en viajes al planeta marte”, un Sáenz como Ministro de la Defensa, que es un 100 para imponerse los laureles de General de División, pero un 0 para informarle al ilegitimo presidente Arévalo, que NO existen 30 mil efectivos en el Ejército, mucho menos disponibles para que se pudieran desplegar, para atender las emergencias derivadas de las condiciones climáticas que imperan en el territorio nacional, como afirmo el mentiroso de Arévalo, existen aproximadamente apenas 7 mil efectivos operativos desplegados en todo el territorio nacional; y del Ministro de Gobernación Jiménez… su prioridad al parecer, es no quedarse sin bebidas embriagantes los “11 días de la semana”… ¡salud Señor Ministro¡, el pueblo aún tiene muchos litros de sangre inocente para derramar estos cuatro años de gobierno ilegitimo e inconstitucional… si es que de milagro solo sean cuatro años.

Querer continuar detallando en una sola columna de opinión, las desgracias, estupideces, ilegalidades, y traiciones a la patria, por parte de esta estructura criminal llamada “semilla” sería convertirlo en un interesante ensayo literario, digno de estudio. Así que, cierro con esto: ¿A USTED GUATEMALTECO, LE OFRECIERON ESTO EN LAS ELECCIONES PASADAS, – Que la ONU, sería la encargada de ejecutar y desarrollar la construcción de la red vial de todo el país, ¿además de dirigir prácticamente el Ministerio de Comunicaciones y Vivienda? Que la política de Estado en materia de relaciones exteriores, y sus compromisos con la comunidad internacional, serían prioridad por encima de la crisis económica, de los desastres naturales, y la ola de violencia que sacuden a Guatemala… ¡Y a propósito de esto!… vergonzosamente, si no es por la presión popular que se ejerció contra este vago usurpador de presidente, serían los momentos en que él flamante presidente estuviera viajando hacia Europa, con destino a Suiza, para apoyar a Ucrania, dar una charla sobre “la corrupción” en Lituania y de paso besarle el anillo al Papá Francisco en el Vaticano, al parecer la carne que se harta en Casa Presidencial a Q190.00 la libra, y la piscina que mando a climatizar a su antojo por un valor de Q68,000.00 no le es suficiente a este churrasquito uruguayo de exportación.

Al gobierno ilegitimo de la clica de Semilla, no hay que exigirle que se ponga a trabajar, ¿cuándo usted ha visto a un socialista ganarse el pan con el sudor de su frente?, a este gobierno ilegitimo no hay que pedirle que haga las cosas bien, cuando su origen está mal y es ilegal. No se le puede pedir la renuncia a un usurpador, al farsante se saca y se depone, ejerciendo con valor, los derechos y recursos constitucionales y legales, pero sobre todo… con “Más de Una Docena de Huevos”.

“Que buscar la verdad, haced el bien, y vivir una vida correcta no os de vergüenza”

Libre emisión del pensamiento.

