A la deriva… sin rumbo y casi sin conductor

Vocación de Libertad

Autoridad que no abusa… se desprestigia, afirmaba en como aforismo casi proverbial, uno de los talentos militares por cierto creadores de una de las fuerzas especiales más destacadas del planeta y dentro del nivel de los “boinas verdes” y de los “seals” tan utilizadas por Hollywood en muchas películas. Hablo de los Kaibiles, para muchos, uno de los orgullos militares de nuestra nación.

Por supuesto, muchas de las formas de abuso a las que este personaje se refería, tenían que ver con la parte brutal, salvaje y hasta deshumana con que en muchos casos una autoridad militar – con sus respetable excepciones, por supuesto – en ejercicio de sus deberes violentaba su comportamiento y agredía sobre todo a los civiles con que se rodeaban, peor aún, como podría verse hasta natural, si se trataba del enemigo.

En todo caso, está claro que también existen otros tipos de abusos, unos un tanto más elegante y hasta explicable en muchos casos, pero siempre con sutiliza y hasta delicadeza que hacen que sus perpetradores ni siquiera pudieran darse cuenta, pero que igualmente causan daños destructivos de aspectos más sustantivos en otras personas, grupos de personas, pueblos, comunidades y naciones.

En el devenir de nuestra aun joven democracia, está claro que una gran mayoría de ciudadanos ha venido sufriendo de ambos tipos de abusos, pero en esta oportunidad quisiera poner sobre nuestra mesa semanal de intercambios, el nivel impacto que este segundo tipo da abuso ha tenido en una sociedad hambrienta, muchos ya famélicos; ignorante porque le hemos negado en cantidad y calidad la posibilidad de educarse, aprender y formarse; enferma física y ahora hasta mentalmente, porque también se le ha negado la posibilidad de tener buenos servicios de salud y cuando necesita, acceso a medicamentos y todo esto, junto con la falta de servicios de transporte público; la inexistencia de certeza del castigo al infractor de la ley y un largo etc., nos ha convertido en energúmenos y violentos; individualistas y egoístas al extremo etc., etc.

Lamentablemente, hoy estamos pagando los elotes que nos comimos, todos los que iniciamos este proceso democrático, republicano y constitucional en 1985. Sin querer darnos cuenta de que todo tiene un precio y algo tan bueno como construir un verdadero estado democrático, republicano y constitucional, requería como lo está requiriendo hoy, pagar el precio de su eterno celo y cuidado permanente, puesto que de lo contrario sucedería como lo estamos viviendo hoy, un proceso que está en manos de mafias, crimen organizado y abusadores del poder político, de la ley y de los acuerdos básicos éticos y morales de convivencia que se necesitan para que podamos avanzar.

En el tiempo, no tengo la menor duda que muchos de los que vimos esos tiempos del hacer nación, cada quien, desde su trinchera, cometió errores por acción u omisión. Unos actuamos apoyando la gestión del primer gobierno democrático de la época, presidido por el buen amigo y Licenciado en Derecho de profesión y trayectoria política Vinicio Cerezo Arévalo, quien rodeado de cuadros de gobierno en una buena parte de alto compromiso y nivel de preparación e ideas externadas para 20 años de gestión – lo cual asusto al conservador establishment económico de la época – jamás se pensó que la miopía de algunos socavaría el buen inicio de la gestión de gobierno demostrada durante los dos primeros años.

Algunos, a lo interno del Gobierno y miembros de la dirigencia de la Democracia Guatemalteca empezarían a hacer de las suyas, inoculando así la corrupción y la impunidad al Sistema; corrupción e impunidad que con el tiempo se convirtió en el cáncer que abre la puerta a la gestión actual, gestión que ya genera seria preocupación puesto que, en lugar de terminar con estos males, agrega en realidad aumentada la hasta ahora evidente incompetencia de funcionarios.

Otros, principalmente los dirigentes de la iniciativa privada de entonces, de cara al temor que el éxito sobre el cual se avanzaba después del primer año de gestión y el desarrollo del programa de Reorganización Nacional tomando como pretexto su oposición a la Reforma Tributaria planteada y ampliamente conversada y consensuada, minaron con sus acciones de hecho y hasta con un paro nacional de tres días, el exitoso avance que como nación democrática, republicana y constitucional se venía cultivando.

En efecto, en 1986 el Programa de Reordenamiento Económico y Social a corto plazo, y el Programa de Reorganización Nacional, impulsados en 1986 y 1987, fueron muy exitosos y al respecto, analistas de FLACSO de la época escribieron así:

“La visión general del gobierno sobre la actual política de desarrollo tiene bastante en cuenta que si consigue aplicarla, facilitará la construcción de una base social ya sea para mantener viva la legitimidad de ser un régimen representativo y así asegurarse un terreno en próximas elecciones, o bien para aminorar las desigualdades que puedan producir confrontaciones. Esto último quedó claramente establecido en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) de 1982, cuando se demandó que deberían atenderse prioritariamente, tanto económica como socialmente, todas aquellas áreas donde hubiese «alta probabilidad de surgimiento de situaciones contribuyentes a la subversión».

“Este planteamiento fue reiterado en agosto de 1987 por el ministro de la Defensa y la plana mayor del ejército, cuando al exhortar a la empresa privada a asumir responsabilidades ante la problemática socioeconómica, explicaron la estrategia impulsada en su «campaña de pacificación» de 1982 que hizo posible el «reencuentro con la democracia» en 1985-86.”

Traer a la memoria nuestro joven proceso democrático para vernos de cara a la evidente situación de profunda desconfianza que genera la hasta ahora tibia, timorata y frágil gestión de nuestras autoridades actuales, debe provocar en quienes amamos de verdad este bello país, actitudes de la más alta exigencia para que no sigamos irresponsablemente, permitiendo que las mafias que buscan acomodarse en nuestras instituciones, sigan manteniéndonos esclavos, independientemente si son apoyadas hasta por organismos internacionales. ¡Algo podemos y debemos hacer!

Libre emisión del pensamiento.

