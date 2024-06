El inicio del Nuevo Mundo 4

Relatividades Perspectivas

Chile:

Ante la inacción acerca de la ley para prohibir rodeos, la cual ha sido impulsada desde hace tiempo y ni siquiera mención de la ley Lalito (solicitud de ley para castigar el maltrato animal producto del suceso en el que un &%/& lanzó a un perro desde un doceavo piso), tras aparentar tomarla como prioridad, quienes antes situaban al sistema de arreos políticos (sistema de política masiva, autoritaria e impositiva) y a arrieros políticos como la única esperanza para lograr las soluciones parecen ahora, tomar ideas y acciones por cuenta propia.

El mejor momento del día, un momento inspirador para siempre: comunicado por parte de una animalista que siempre instaba a acudir a los arrieros políticos para solicitar soluciones. Sus expresiones me resultaron carentes de su pacifismo característico en ella. Indague en los comentarios (porque no refiere temáticas mediante títulos o alguna otra índole de indicio) y un comentario llamó mi atención: «Gracias por tu compromiso y decir la verdad!». %&(&/ (Aquella con solamente lo poco que hemos interactuado ya no solamente promueve la adopción de animales sino que está adoptando mi actitud de bochinchero), pensé (Sátira hacia mi escasa influencia: en realidad, no logró propiciar catálisis en alguien o algo).

Vi y escuche el video (una leve decepción por no percibir la terminología y la drasticidad (o descompostura del comportamiento) propias en mi persona que a muchos les resultan repudiables pero a mi, personalmente me agradan al percibirlas en mujeres usualmente pacíficas y con personalidad dulcificada (me resulta cómico y refrescante, percibir lo opuesto a mi proyectando algunos de mis aspectos socialmente deplorables.)).

Lo anterior conduce al hecho de que incluso esa animalista está cansándose del poco o nulo interés y acción por parte de los arrieros políticos (en muchos países, ya desde hace tiempo, las personas implementan sistemas educativos paralelos al sistema educativo en la política masiva, autoritaria e impositiva, México hasta me causa un poco de temor debido a tantos videos y reportes de personas invirtiendo directamente sus recursos para efectuar limpieza ambiental, reforestaciones, acciones pro – animales, reparación de caminos y más. Pero hasta ahora, parecen efectuar acciones con asertividad y lógica y el riesgo de sucumbir hacia las guerras asimétricas, es mínimo).

La animalista mencionó que los arrieros políticos parecen no mostrar interés, y por lo tanto, insto a las personas a no esperar que ellos accionen, pues el mundo caería en sufrimiento y colapso ante el desinterés por parte de los arrieros políticos. Realizó un llamado hacia la gente, para accionar ante la ya más que evidente urgencia de hacerlo. Propuso albergar temporalmente (4 días, aproximadamente) a animales para resguardar a los animales del frío y el ciclón sin antecedentes que se avecina tomando en cuenta que no es sencillo hacerlo con animales potencialmente riesgosos o problemáticos, no será el presidente quien los rescatará. Diputados, tampoco. Ellos, lamentablemente, nos están dando la espalda. El presidente también lo hace, realizó un llamado al presidente para reflexionar y cumplir con lo que debe ser realizado y que casi ningún arriero político realiza aún, al recibir significativas cantidades de recursos para poder lograrlo. Mencionó algo que ya fue demostrado pero que al ser reenfocado define a las intenciones y moral de los arrieros políticos: luego de no accionar para lograr soluciones en cuanto a animales, tales como la esterilización (incluso existen veterinarios que las realizaron gratuitamente pero los arrieros ni siquiera insumos y lugar, propician) proceden a buscar reacciones como la erradicación de los mismos. Y lo peor es que los arrieros políticos sí tienen recursos para otras temáticas pero no para temas importantes como el control de la natalidad animal (Tristemente, en Guatemala y otros países, esto ocurre también con personas no por resultar indiferentes en cuanto a efectos hacia ellos (los arrieros) sino todo lo contrario: resultan manadas poco pensantes arriables para finalidades políticas, económicas o de otras índoles mediante su escaso intelecto, sus necesidades y adulaciones), llevar alimentos en envases para alimentar a animales en encuentros súbitos, y lo mejor de todo: «si no surge una ley para protegerlos (a animales) nosotros deberemos protegerlos. Está en nosotros, percibir lo que ocurre (para solucionarlo).

Las plegarias ya fueron efectuadas no solamente por los seres que nada – todo / todo – nada todo – nada / nada – todo no son – son / son – no son son – no son / no son – son. El balance conceptual de las sombras iniciaría también desde los seres de luz.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...