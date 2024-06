Gobernar: con liderazgo y disciplina

Del escritorio del General

A oídos del señor Bernardo Arevalo

Gobernar sin duda es uno de los grandes desafíos para las sociedades modernas de aquí que debemos de escudriñar los elementos fundamentales para ejercer el poder desde un gobierno nacional, la singularidad del poder es que se elige democráticamente pero se ejerce con liderazgo y disciplina.

El poder es el usufructo de la autoridad legal concedida a una persona para que dirija los destinos de una nación, esto sin menoscabo de la participación ciudadana pero también con una clara definición de gestión pública eficiente y eficaz.

Para lograr una gestión pública eficiente y eficaz, es necesario el ejercicio del liderazgo y de la disciplina, aquí cabe mencionar que la gestión pública no es democrática la gestión pública es basada en leyes y reglamentos los cuales establecen las responsabilidades y las facultades de cada uno de los seleccionados para el ejercicio de la gestión pública. Esto debiese de ser un Marco referencial en donde se establezca que gestar el orden público no es de complacencia no es democrático no es advenedizo, no es lo que se les ocurre, no es si se les antoja todo lo contrario, se ejerce con liderazgo con valentía con determinación con arrestos, no se busca quedar bien con los servidores públicos, se busca que cumplan con sus obligaciones tal como los manda la ley por otro lado esta acción debe de ser conducida con el ejemplo con la integración de equipos y con la valentía de toma de decisiones; me viene a la mente un Antigua Adagio las Águilas escalan las Cumbres de los cielos con una gran visión y siempre con el pecho al frente aceptando los desafíos que es volar alto con visión y determinación mientras que también existen otros líderes que se arrastran por el fango como viles serpientes para alcanzar alturas y eso marca la diferencia entre un líder positivo con visión con estrategia con determinación y dispuesto a aceptar su responsabilidad en todas las acciones que tome, mientras que en el otro escenario la serpiente avanza escabullida viendo a quien le echa el muerto y viendo quien más asume la responsabilidad que debiese de ser intrínseca del que maneja el organismo ejecutivo.

No podemos permitir que la gestión pública tal como ha sucedido siga desparramándose en la indiferencia en la falta de responsabilidad en lo inocuo de muchos de sus funcionarios quienes no tienen ni la capacidad ni los arrestos para tomar las decisiones pertinentes para solucionar la problemática de nuestra nación y esto empieza con el mandato presidencial, el presidente como electo para dirigir la gestión pública de nuestro país por cuatro años debe ser el primer imbuido de esta responsabilidad y no seguir viendo a quien le echa el muerto, a seis meses de su gestión señor Arevalo lo único que se ha hecho es buscar chivos expiatorios entre los pasados entre los de la justicia entre los jueces entre los dominantes dicen ustedes subyacentes al poder, todo esto lo sabemos los guatemaltecos, todo esto lo sabe todo el mundo todo esto es Vox Poli usted lo sabía antes de proponerse como candidato. Hoy ya no es el momento para que usted esté buscando a quien echarle el muerto es su responsabilidad aceptar con liderazgo a quienes han nombrado para que ejerzan los puestos importantes del país, ministros y secretarios son ellos los que le tienen que dar las respuestas que usted necesita para la conducción del país no busquen en otros lados no busquen en el extranjero no busque en donde no va a encontrar ni la respuesta ni el interés, como el que tenemos todos los guatemaltecos. Es sin duda su gran responsabilidad esto ya no es de voltear a ver a quien le echo el muerto de los asuntos, esto es de tomar decisiones esto es de aplicar la ley esto es de ejecutar el presupuesto y darle los satisfactores que la población necesita es repetitivo, decirle señor Arevalo ya no está en campaña, señor Arevalo usted es el presidente de Guatemala, pareciera que la banda le quedó un poco grande.

El liderazgo es conocimiento, visión y supervisión, esto constituye el eje fundamental de la conducción del poder para hacer eficiente y eficaz la administración pública, el concurso de todo su gabinete sus directores y secretarios es importante y la responsabilidad de cada uno de ellos recae sobre su persona es usted perdone la insistencia el único con autoridad para conducirlos o para removerlos y de eso dependerá el éxito de su gestión administrativa del Estado.

Cómo se comenta, que el gran problema de los presidentes hoy día es que antes los ministros trabajaban para él y al día de hoy los ministros son sus socios en los negocios ahí inicia la corrupción y el desmadre institucional del gobierno, le toca a usted señora Arevalo tal como lo ofreció en la campaña y que mucha gente creyó en usted aunque hay mucha gente que no lo hizo, demostrar que tiene la capacidad, que tiene el conocimiento y que por sobretodo tiene los arrestos para imponer el orden y la justicia en el país, la función ejecutiva que usted ejerce el día de hoy fue dada en las urnas y es su responsabilidad y su visión la que debemos de palpar y con la que se debe usted de responsabilizar difícil sin lugar a duda complicada de sobra pero eso usted lo sabía cuando se propuso para dirigir la máxima representación política de nuestro país.

La tarea no es fácil muchos la conocemos y muchos sabemos lo complicado que es, a usted se le eligió para que lo haga por cuatro años, piense que ya lleva seis meses y aún no se ve ningún resultado que pueda la población guatemalteca estimar que va en el camino de solucionar la problemática de nuestro país. Lo que la sociedad ha visto en estos seis meses es un discurso una narrativa socialista progresista que no ha parado, y pareciese que a usted y su equipo se les olvida que ya no están en campaña que ahora ustedes son los responsables de todo lo que pasa y de lo que no pasa en nuestro país, por favor y en nombre del pueblo de Guatemala y en mis condición de General retirado y conocedor del Estado le solicito que deje atrás ese discurso de campaña que deje atrás ese discurso populista y que realmente amparado en la ley y las facultades que le confiere la Constitución se dedique a gobernar se dedique con liderazgo y disciplina a ejercer el mandato para el cual fue electo.

La disciplina, es la base de la ejecución en la gestión pública como mencioné anteriormente la gestión pública no es democrática la gestión pública es de ley es de responsabilidades y es de quehaceres que tiene cada uno de los funcionarios no estamos en el punto de ver qué se les ocurre, ver si lo hace bien o a ver si este aprende y saca el Chance, esa fase se quedó atrás, esos pensamientos ya no son de un líder nacional, esas actitudes ya no son del electo para dirigir por cuatro años insisto los destinos de nuestro país.

Ya no es el momento de seguir buscando amigos, seguir buscando compadres para que hagan el trabajo que el país le demanda me parece que la disciplina es el camino para que la administración pública recobre su credibilidad recobre su capacidad y su eficacia que es lo que el pueblo de Guatemala demanda.

Con liderazgo y disciplina usted podrá conciliar la inmensa cantidad de necesidades que tiene la población y en ese camino fijarse los objetivos pertinentes y necesarios de acuerdo al presupuesto y de acuerdo a la ley para cumplir con su mandato no se trata de inventar no se trata de ocurrencias se trata de acciones concretas definidas.

Es importante si usted me lo permite recordarle que los funcionarios pueden hacer todo aquello que la ley les permite y que el presupuesto de la nación es diseñado año con año, cosa que podría ser discutible en términos de la vigencia del presupuesto, para ser ejecutado con eficiencia y transparencia. Pedir a medio año incrementos presupuestarios es absurdo, su preocupación ahorita debiese de ser la presentación del nuevo presupuesto para el próximo año en tanto que ese presupuesto será el que le permita avanzar en los temas sustanciales que supuestamente en su plan de gobierno están considerados y que con ellos se pretende solucionar o atenuar los flagelos que le atañen al pueblo de Guatemala, sólo con esa visión de ejecutar tal como lo manda el presupuesto y que es su tarea fundamental como ejecutivo usted podrá alcanzar algún mérito recuérdese que las palabras se las lleva el viento recuérdese que las palabras son eso, las acciones son las que le darán mérito a su gestión de cuatro años y no más.

Quiero en este sentido acompañar como me parece que es el deseo de muchos guatemaltecos a que realmente no tengamos cuatro años más de fanfarrias cohetillos y mentiras y ofrecimientos por el contrario que tengamos cuatro años de realmente encarrilar a nuestro defraudado país hacia una senda de mejoría hacia una senda de certeza y por sobre todo a una senda de paz y prosperidad

Termino este artículo con una reflexión, nuestro país está agotado después de casi 40 años de una etapa democrática en la cual lo que hemos visto los ciudadanos es el enriquecimiento ilícito, el crecimiento de las bandas organizadas de narcotraficantes, el deterioro de las infraestructura vial, el deterioro de los servicios de salud y de educación que son los pilares fundamentales de la responsabilidad del presidente de la República.

Adelante con espíritu de vencedores.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...