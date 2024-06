El calvario de la migración

Sueños…

La migración centroamericana, algunas de sus causas

Uno de los temas que crean pavor y atención en los países desarrollados es la migración. Se preguntan de donde surgen estas masas humanas que bordean nuestras costas y fronteras amenazando trabajar por salarios de miseria o dedicarse a las tareas menores y más peligrosas de la delincuencia.

Tradicionalmente el sistema capitalista necesita una masa de personas sin capital ni trabajo que le sirvan como presión para mantener salarios bajos y sumisión al sistema de la propiedad privada. Desde que momento esa masa se desborda y hay que aniquilarla o simplemente se lanza a la aventura de buscar nuevos horizontes en otras tierras. La mirada de las personas que sobran y no sueñan con tener trabajo en sus pueblos originales se concentran en los que acumularon la riqueza durante los 500 años de la conquista y esclavitud: USA y Europa.

La migración masiva desde Sudamérica, Centroamérica, África, el Caribe y otras regiones del mundo acapara los titulares. La migración genera riesgos, oportunidades, favorece oscurecer el crimen. Los migrantes encuentran hermosas salidas para tener trabajo e ingresos para mantener a sus familias en sus países de origen, o encuentran canales oscuros de esclavitud, trata de personas, muerte, o incorporación forzada al narco tráfico. Y, no menor riesgo la represión de los órganos oficiales de los países desarrollados.

Siendo países que no pudieron avanzar hacia el capitalismo desarrollado, es decir con 80% de la fuerza laboral que se dedica a la agricultura, la extracción de minerales o el trabajo informal en las calles. Al aumentar el uso intensivo de la tierra con máquinas y con exceso de población, se genera una marea humana sin futuro, se ve presionada a emigrar. Incluso, el auge del capital financiero y comercial en estos países genera la ilusión de desarrollo con ciudades de gran comercio, carros de lujo y restaurantes acogedores. La masa del campo ya no puede emigrar a la ciudad no tiene futuro. Tiene que migrar.

La mujer trabajadora ya no encuentra empleo, con baja y mala educación, con varios hijos no tiene opción y tiene que migrar. Además, las crisis financieras y comerciales periódicas generan alzas y bajas en la producción industrial y el comercio, lo que provoca inestabilidad para los trabajos asalariados generando la imposibilidad de subsistir.

A los problemas económicos se agregan los temores políticos. En México la incertidumbre sobre los gobernantes electos que no pueden crear mercados competitivos y si se les ocurriera combatir el narco o la corrupción, podrían no terminar su mandato por el pavor de los escuadrones de sicarios. En Guatemala el divorcio completo de los poderes del Estado, con luchas internas del poder armado que tiene un poder proclive al coup d´´Etat. El Salvador con la incertidumbre de un presidente efectivo en el combate de la violencia callejera, pero con el enigma de los poderes financieros de las esferas ocultas de la mafia. Nicaragua con su sandino-somocismo proclive a la dictadura. En fin, un mundo de incertidumbre política que empuja a buscar escaparse como sea.

En Centroamérica se calcula que el 1% de la población abandona anualmente la región desde el año 2019. Y el abandono es cada vez más grande en familia y con gran cantidad de menores de edad.

Reiteramos, un país para avanzar tiene que fomentar la competencia de pequeñas y medianas empresas, combatir los monopolios y actuar con resiliencia para construir espacios de convivencia. La competencia no es tema favorito de los grupos que detentan el poder en la región. La vieja izquierda odia la competencia y donde logró tomar el poder en forma efímera ahogó los mercados sin tener alternativa. La más vieja derecha fortalece la concentración de la tierra en pocas manos, aunado al poder bancario y el comercio en poder de los mismos grupos. En total, son países de baja competitividad acostumbrados a ver pasar el progreso de otras regiones. Presionados por los organismos internacionales, varios países han promulgado leyes de promoción de la competencia, que se cumpla es otro tema. Lo increíble “solo Bolivia y Guatemala carecen de regulaciones antimonopolio integrales”.

El tema preocupa en el norte y en el sur de las Américas. Aunque el sistema lo exige no debiéramos continuar con la consecuencia normal que dice que sí una nación libre, no permite tener esclavos o siervos, el resultado no debiera ser tener una multitud de pobres laboriosos o subsidiados por el Estado. No debiera ser necesario que la gran mayoría siga siendo tan ignorante como pobre.

Manuel Orozco, de The dialogue, leadership for the Americas, reflexiona sobre que el número de centroamericanos que viven en el exterior ha aumentado cerca del 20% de su país de origen. Es decir, uno de cada cinco paisanos vive emigrado. Es impactante que la intención de migrar oscila entre el 10% y el 30% de los hogares, casi un tercio de nuestra gente se quiere ir. La migración es irregular y se diría por caminos de peligro ilegales, llenos de ponzoña y riesgo. Según esta valiosa información más de medio millón de menores no acompañados, solitarios, llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, la mayoría de los menores son de Guatemala.

El calvario de la migración 4

El horror se materializa para estas personas. Tienen que enfrentar el frío, la delincuencia, las estafas, y la violencia. Y los Estados centroamericanos no pecan de indiferencia. Parte de sus ingresos provienen de las remesas familiares que mantienen parte de la jugosa burocracia de estos países.

Según la importante presentación de Manuel Orozco, las remesas ya son base esencial en la medida del producto nacional, lo que genera importantes ingresos para el sector privado y los gobiernos. Los recipiendarios se convierten en ninis, ni trabajan ni estudian. Ver el siguiente gráfico.

Fuente: Manuel Orozco. Central America migration. June, 2024.

Conclusión

Para cuatro países promover la migración es un buen negocio, ya que los ingresos de remesas son esenciales para medir su productividad, generar ingresos al gobierno y promover ganancias para el empresariado.

Para República Dominicana está creciendo su importancia. Solo Costa Rica y Panamá no juegan esta carta todavía.

Para varios países la población desempleada ya superó las posibilidades de emplearla periódicamente o de manera informal. Solo queda expulsarla del país. O, sí los grupos de pensamiento conservador extremo triunfan se podría diluir la democracia y volver al feudalismo pleno con su control de los siervos.

Las fuerzas democráticas están desorientadas. Los liberales en la región solamente han tenido presencia en pocos países, ejemplares por su construcción democrática pero acorralados en la contraofensiva del pensamiento feudal renaciente. Los anteriores izquierdistas se diluyen en una miríada de objetivos pro-derechos humanos que no se materializan.

Estamos ante grandes transformaciones de la política mundial y regional. Ojalá que por fin salgamos hacia el futuro.

