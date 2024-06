Un breve análisis de la situación de la Justicia en Guatemala

Análisis Corto

Tuvimos un periodo de politización de la justicia en Guatemala. Este empezó con los juicios a partir de la muerte del obispo Gerardi. Esos juicios fueron politizados ad extremis y se cometieron injusticias por lo mismo. Intentaron involucrar a Álvaro Arzú de cualquier manera sin éxito, pero por lo mismo fueron a prisión inocentes.

Después de ese macabro incidente vino el periodo de la CICIG que fue la epítome de la politización de la justicia en el país. Por años esto fue aprovechado por los poderes ocultos del ex movimiento guerrillero para tomar venganza de la derrota por las armas por parte del ejército.

Hoy se corre el peligro de volver a ver esta situación.

Toda república se basa en los pesos y contrapesos de los tres poderes del estado que evitan que cualquiera de los otros dos tenga exceso de poder sobre la ciudadanía. Tenemos que ver que esto no suceda como ha pasado con todos los regímenes socialistas del mundo. Léase Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, y la Unión Sovietica en su tiempo. Si queremos ir más atrás en el tiempo podemos ver la justicia de los fascistas en Italia y Alemania. Aquí el estado tenía bajo su bota al sistema judicial y vaya que se violaron los derechos de millones de personas.

Hoy se llega, tardíamente, a la elección de magistrados de la corte suprema y de las cortes de apelaciones por la descidia de el gobierno de Giammatei que debió hacer esta elección y no lo hizo. Si no se tiene cuidado se puede llegar a una posición donde el ejecutivo tome control de estas cortes muy importantes si las comisiones de postulación son cooptadas por los que hoy gobiernan.

El presidente toma la desicion de invitar observadores internacionales a un evento puramente interno del país. Esto es totalmente ilegal e inconstitucional desde cualquier punto de vista. Inclusive va en contra de las leyes internacionales.

Es inaudito que se invite a observadores internacionales a ser testigos de un proceso donde no pueden ni deben participar. Es más no pueden ni entrar a observar. Entonces me parece ridícula la invitación y mas ridículo el hecho que vengan. Hay que estar pendientes y con ojo avisor de este proceso primordial para el bienestar de la democracia del país.

Si se subordinan las cortes al ejecutivo lo que se garantiza es la impunidad y con esto la corrupción que ellos dicen querer eliminar. Que no nos agarren de tontos si en realidad están en contra de la corrupción que saquen las manos de este proceso o nos estan avisando de su intención de corromperse más allá de lo que hemos visto hasta ahora.

Libre emisión del pensamiento.

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...