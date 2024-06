Reflexiones Críticas sobre Políticas de Asistencia en Guatemala

Relatividades Perspectivas

Guatemala:

Los arrieros políticos pretenden «ayudar» a las familias en situación de pobreza y a los hogares en extrema pobreza con dinero del estado (tomado desde otros individuos mediante el robo sistemático – distribución comunista denominado: «impuestos – tributación»).

Ya todos sabemos que la complacencia no es solución (darle dinero y recursos a quien no los posee casi siempre causa una mentalidad de esperar más dádivas sin tomar conciencia sin cuestionarse si sus actitudes son asertivas) en lugar de generar una mentalidad de conciencia, emprendimiento y otros factores necesarios para no recaer en situaciones adversas.

Ya todos sabemos lo que arrieros políticos pretenden:

Caso 1: Formar un ejército de manadas fácilmente arreables mediante su estupidez – ignorancia y necesidades eliminando al unísono, a los seres pensantes (al utilizar parte de lo que ellos generan, para rescatar a las plagas de «personas». Las personas no pueden reinvertir para continuar produciendo y de esa manera, las guerras asimétricas que tanto he mencionado se tornaran simétricas. El choque en cada batalla sería brutal).

Caso 2: Si las personas se defendieron para evitar ser igualadas ante las plagas de «personas», estas últimas serían erradicadas si las personas evitan rescates por parte de las entidades de arreos tales como gobiernos, ONGs, la &$/%&/ ONU, entre otras escorias (leer «que sostiene a la política masiva, autoritaria e impositiva»). Los seres bondadosos – lógicos – asertivos serían atacados sistémicamente desde los sistemas ya muertos y sepultados por su propia carencia de asertividad. El resultado sería la solidificación de nuevos sistemas ya latentes en ámbitos extra – oficiales desde perspectivas del pasado.

¿Estarán los seres pensantes, dispuestos a rescatar y fortalecer plagas de «personas» con recursos que generan con visión y esfuerzo para que luego, esas «cosas» los ataquen y destruyan todo según el plan de los arrieros políticos que buscan seleccionar y erradicar a todo lo que no les es útil y sumiso?

“Y he aquí, una cuarta bestia, con mandíbulas y garras de metal la cual destruía todo a su paso». El leopardo de 4 cabezas (poderes de sistemas de arreos), el león alado con corazón de hombre (falsos bondadosos que recurren a las complacencias y no a soluciones reales), accionan tras la actividad del oso con pez en fauces que se alzaba más de un costado que del otro (desigualdades).

«Y los reyes y los moradores de la tierra le otorgan su poder a la bestia» (sobre la cual se sienta Babilonia, la grande: la madre de las rameras y de las inmundicias de la tierra ebria de la sangre de los santos).

«Y las cabezas de la bestia son 7 reyes y son 7 montes. 5 han caído. Uno es y el otro está por venir. Y es necesario que dure poco tiempo». Los 11 cuernos son 11 reyes que aún no han recibido reino. Y he aquí que 1 cuerno derribó a 3 cuernos. Y se le dio voz. Es el octavo cuerno y es de entre los 7″ (7 imperios basados en sistemas de arreos cada uno con su representante).

«Y apareció otra bestia, parecida a un cordero pero hablaba como dragón. Y ejerce el poder de la bestia de 7 cabezas, en presencia de ella». (El representante de Babilonia).

Los arrieros políticos intentarán de una y otra manera, imponer esto y tratados de la OMS y más. Las guerras asimétricas alcanzan etapas que fueron detenidas – evitadas por los concientizadores desde el primer universo (la mente) y el segundo universo (el espíritu) equilibrados en el tercer universo en existencias básicas (el alma).

¿Cuántos, permitirán la derrota y sumisión o erradicación?

Libre emisión del pensamiento.

