El inicio del nuevo mundo mejorado

Relatividades Perspectivas

Como ya habrán notado, amables lectores: desde hace tiempo, abandoné mi clásica negatividad y condenación. La percepción de personas pensantes que accionan por lograr un mundo mejor, que finalmente son numerosas al punto en que me han resultado más importantes e inspiradoras para alcanzar el bienestar, que mis propias perspectivas basadas en filosofía producto de impotencia está cambiando al mundo y, a lo que se encuentra en él.

Fundación «Más árboles, más vida»: https://masarbolesmasvida.org

Conjunto de personas impulsadas por la visión de protección natural, proveniente de sus abuelos y antepasados. En 2,014, oficializaron la fundación, la cual ofrece actividades que resultan esperanzadoras, inspiradoras y merecedoras de ser impulsadas – expandidas:

1. La coordinación con empresas y entidades con la finalidad de realizar reforestaciones, proyectos de tratamiento de residuos, y toda acción que signifique una mejora para la naturaleza.

2. Adopción de árboles: siembra de árboles bautizados con nombres de personas. La finalidad es generar vínculos más allá de la conciencia proveniente de estímulos a solucionar. La creación de una relación directa con la naturaleza, define mayores intenciones para preservarla y protegerla.

3. Bosques personales y empresariales: Designación de espacios – áreas para creación de vínculos colectivos: no solamente con un árbol, sino con varios árboles que componen un bosque que a su vez significa la restauración de lo que merece y debe prevalecer.

4. Asesorías ambientales: Huellas de carbono, tecnología, procedimientos, reglamentos ambientales, y más.

5. Reforestación corporativa: Coordinación entre activistas y empresas, para reforestación y restauración de áreas cruciales para el bienestar del mundo.

6. Involucramiento mediante siembra presencial: programas de transporte, equipo y herramientas para que voluntarios asistan a restauraciones. Incluyen actividades educativas y certificados para reforzar la incentivación para la protección y restauración natural.

7. Educación acerca de restauración: prácticas educativas en las que niños o adultos ejecutan teoría.

Personalmente considero excelente la iniciativa de coordinación con entidades empresariales, puesto que la relación entre industria y ambiente es crucial. Considero que las acciones provenientes de esas empresas, al ser ellas parte de la industria, proyectan solución real en el conflicto entre comercio y la utilización de recursos y protección del mundo puesto que son los más interesados en comercio quienes accionan para proteger la naturaleza. La presión social proveniente de activistas, es siempre importante, pero la intención naciente desde la industria significa la perspectiva de un cambio real. Hace no mucho tiempo, redacté: «Lucha real contra cambio climático real», y decía que la solución para la sobreutilización de recursos y destrucción ambiental, era la renuencia hacia el consumo. Considero que la iniciativa por parte de «Más árboles, más vida» es imperante para lograr esa concientización conjunta entre personas y empresas: unos reducen consumismo para no dañar al planeta, mientras otros reducen producciones para evitar malestares ambientales al percibir demanda menguante ante oferta ya no necesariamente magna.

Los bosques me resultan una estrategia de concientización muy efectiva: los vínculos intelectuales y emocionales a nivel personal – esencial son siempre más poderosos que la concientización a manera de llamadas de atención.

Las actividades educativas poseen importancia obvia, pero es bueno resaltar que efectúan prácticas junto a teoría. Agregando la visión de «Más árboles, más vida» resulta seguramente en no solamente educación sino aportación de visión de asertividad – bondad.

Libre emisión del pensamiento.

