Ley y Democracia Republicana

Vocación de Libertad

“La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Abraham Lincoln (1808-1865). Político estadounidense. La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás. Winston Churchill (1874-1965). Político y premio nobel de literatura británico.”

Estas dos frases pueden ser las que, en nuestra historia humana de vida bajo las ideas de la democracia, han sido probablemente las más recordadas y ciertamente usadas para tratar de comunicarnos en torno a una idea que pueda ser compartida y hasta común al mundo de la política y los políticos.

Traigo a nuestra mesa de conversación por medio de El Siglo este tema, porque creería vale la pena consideremos la profunda dimensión de valor que debe tener en un régimen de leyes en un modelo democrático, republicano y constitucional, la activa, necesaria y virtuosa acción de vida que podríamos aportar todos los que amamos este modelo para salvaguardar nuestra Vida en Libertad en Guatemala.

Es ejemplar la forma en que el ciudadano Roberto Antonio Cano López, con la ley en la mano y la complementariedad del fallo de la Corte de Constitucionalidad a su favor en el caso del amparo en contra de la caminata de la diversidad sexual. Cito por medio de una transcripción a una entrevista televisiva realizada al ciudadano Cano:

“La corte de constitucionalidad otorgó un amparo provisional al abogado Roberto Antonio Cano López contra la caminata de la diversidad sexual el cual buscaba que la misma no se realizará. En su resolución, el pleno de magistrados permite que el desfile se realice bajo las buenas costumbres exhortando a los promotores de la caminata y los ciudadanos en general que el respeto a la paz social, la protección a la persona, la familia; la niñez y el orden público se ejerza de forma pacífica.

Ante la resolución de la corte de constitucionalidad, Canal Antigua consultó al abogado Roberto Antonio Cano López quien brindó su postura: Ante el amparo otorgado, quiero aclararles primero que el amparo que yo presenté que tiene un propósito y es un propósito de supervivencia, no responde a que yo esté sujeto a un jefe o que esté sujeto a una organización o que tenga que rendir cuentas a alguien. Es a título personal y lo hago precisamente porque mi compromiso es primero con mi integridad, mi propia existencia, luego primero con Dios luego con integridad y tercero por los niños de Guatemala y cuarto por el pueblo, porque no es posible que a los niños se les utilice para propósitos que no tienen ellos conciencia; … (Una vez se da la resolución favorable) que me alegro, me llena satisfacción, yo siempre he tenido confianza y he peleado mucho por la independencia judicial, porque los que lleguen ahí no importa quiénes son, de qué partido sean y qué coalición sea pero que en lo que tengan siempre en la conciencia al servicio de la protección de la sociedad”

Está claro que es poco usual en nuestra cultura de vida en Democracia Republicana, que los ciudadanos acudamos cuando se vulneran nuestros derechos al sistema legal regularmente y esto impide entonces que frenemos los abusos del poder constituido y cuya limitante en ese ejercicio esta precisamente en las leyes vigentes. Las leyes, no solo la Constitución Política de la República, sino todo el marco jurídico existente, define los límites entre los cuales, los poderes del Estado pueden actuar y es nuestro deber tal cual el Licenciado Cano lo ha hecho ver en la práctica, ponerlo a funcionar.

En medio de una ignorancia profunda que no debe darnos vergüenza aceptar y confesar, aceptemos que por razones de su valor histórico en el cumplimiento de ser la única opción hasta ahora creada por el ser humano para salvaguardar los dones inalienables y superiores a cualquier noción de Estado, la Vida y la Libertad, nacimos y crecimos en una parte del mundo en donde se privilegia la Democracia Republicana y Constitucional como sistema de convivencia entre las personas, las personas y los bienes físicos y las personas y sus ideas.

Hemos aceptado desde sus nociones básicas y su progresiva sofisticación en el tiempo, el valor derivado del pensamiento, del intelecto y de la capacidad creadora de hombres y mujeres que en la antigua Grecia plasmaron sus ideas de gobierno así: “La democracia se puede definir a partir de la clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón, primero, y Aristóteles, después, en tres tipos básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno «de los mejores» para Platón, «de los menos», para Aristóteles), democracia (gobierno «de la multitud» para Platón y «de los más», para Aristóteles).

“La Independencia de Estados Unidos en 1776 estableció un nuevo ideal para las instituciones políticas de base democráticas y se convirtió en la primera democracia moderna, expandido por la Revolución francesa de 1789 y la Guerra de Independencia Hispanoamericana (1809-1824), difundiendo las ideas liberales, los derechos humanos concretados en la Declaración de Derechos de Virginia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el constitucionalismo y el derecho a la independencia, principios que constituyeron la base ideológica sobre la que se desarrolló toda la evolución política de los siglos XIX y XX. La suma de estas revoluciones se conoce como las Revoluciones burguesas.” Fuente: Wikipedia

Un régimen democrático y constitucional, necesita de ciudadanos activos usando las herramientas jurídicas existentes para darle entonces vida al tan cacaraqueado Estado de Derecho. Ánimo, sigamos viviendo estas experiencias.

Libre emisión del pensamiento.

