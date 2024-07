Pensamientos casuales y dispersos en una tarde dominical

Logos

1. En la vida del individuo o de la sociedad, no todo cambio es necesariamente cambio para mejorar. También puede ser cambio para empeorar. Importa, entonces, no el cambio por el cambio mismo, sino que el cambio sea para mejorar o para empeorar.

2. Quien sinceramente se afana por el bien del prójimo debería preocuparse tanto por la idoneidad de los medios como por la bondad de los fines, porque es más fácil tener fines buenos que encontrar medios idóneos.

3. Hay dos clases de seres humanos: aquellos que resuelven problemas inevitables, y aquellos que crean problemas innecesarios. Los primeros contribuyen al progreso del mundo. Los segundos, obstruyen ese progreso.

4. Hay personas ocupadísimas, que hasta se jactan de serlo; lo cual no implica que se ocupan de cosas valiosísimas.

5. No tiene sentido decir mi verdad. La verdad no tiene propietario. Tampoco tiene sentido decir mi falsedad. La falsedad no tiene propietario. Verdad y falsedad conciernen a aquello que objetivamente es o no es, y no a una abusiva subjetividad.

6. Nadie puede tener doble moral porque quien la tuviera, no tendría moral alguna. Hay actuar inconsecuente; pero no hay doble moral, ni triple o cuádruple moral.

7. Los argumentos más persuasivos pueden ser, no aquellos que poseen una impresionante validez lógica, sino aquellos que poseen un irresistible poder psicológico. Entonces, en el intento de persuadir, la psicología puede ser más valiosa que la lógica; y una seductora perversidad puede triunfar sobre una honesta racionalidad.

8. Algunos afirman que mayores tributos son causa de progreso económico. Si es así, ¿por qué no multiplicar infinitamente el número de tributos, y aumentar infinitamente el valor de cada tributo? Progresaríamos infinitamente.

9. Dícese que cada cabeza es un mundo; pero lo importante no es que lo sea. Lo importante es que ese mundo sea mundo de estupidez o mundo de inteligencia.

10. Algunos afirman que el mejor gobierno es el que menos gobierna. ¿Se pretende decir, por ejemplo, que el mejor gobierno es el que menos garantiza el derecho a la propiedad privada? El mejor gobierno no es el que menos gobierna, o el que más gobierna. Es el que realmente gobierna; y gobernar realmente es garantizar derechos. La cuestión esencial no es, el llamado tamaño del gobierno, sino la eficacia del gobierno en garantizar derechos, y la economía de los recursos públicos necesarios para brindar esa garantía. Dada tal eficacia y tal economía, no tiene sentido decir que el gobierno es o debe ser pequeño, o semi pequeño; o mediano o semi mediano; o grande o semi grande.

11. La injusticia puede ser más evidente que la justicia. El juez, entonces, quizá debería preocuparse más por evitar una concreta injusticia que por procurar una abstracta justicia.

12. “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, afirmó John Emerich Edward Dalberg-Acton, o Lord Acton. No comparto esa afirmación, que se repite incesantemente como si fuera un sacro dogma de la filosofía política. El poder no corrompe, sino que puede ser corrompido por quien lo ejerce. En la antigua república romana, Cincinnati no corrompió el absoluto poder que le fue conferido, y lo devolvió y la salvada república le agradeció su sabio ejercicio de ese poder. Sila se adjudicó poder absoluto y lo corrompió, aunque lo devolvió sobre los cadáveres de sus enemigos políticos. Y el presidente George Washington no corrompió el poder que le otorgó una renovada y poderosa república federal; y hasta renunció a ser candidato presidencial por tercera vez, aunque tuviera la certeza de que sería electo.

13. La filosofía debe ser intrépida en la conjetura. La ciencia debe ser cautelosa en el experimento. Empero, la filosofía puede aprovecharse del experimento, y la ciencia puede aprovecharse de la conjetura.

14. Mentir no consiste en decir una falsedad. Cristóbal Colón decía que había llegado a tierra asiática; lo cual era falso. Empero, no mentía; y podía ser reprobado por cometer un error; pero no condenado por mentir. Mentir consiste en decir consciente e intencionalmente una falsedad. Conscientemente: la persona sabe que dice una falsedad. Intencionalmente: el propósito de la persona es decir una falsedad.

15. Negar que hay verdad es contradictorio; pues quien niega la verdad pretende que su negación es verdad. ¿O pretende que es falsa?

16. En derecho penal, el principio de presunción de inocencia es realmente principio de no condena si no hay prueba de culpa. Efectivamente, el acusado de cometer un delito puede ser absuelto porque no se demuestra que lo cometió; pero pudo haberlo cometido, es decir, puede no ser inocente. El derecho penal erróneamente supone que es lo mismo inocencia que no demostración de culpa.

17. En filosofía, el materialismo es absurdo: creer que todas las cosas son finalmente materia no puede ser una creencia de la materia misma, sino creencia de un ente que no puede ser materia.

18. El filósofo George Santayana afirmó que quienes ignoran la historia están condenados a repetirla. Es una afirmación que no puedo admitir. La historia es historia porque es irrepetible. Por consiguiente, si fuera repetible, no sería historia. Sabiamente Voltaire dijo que la historia no se repite, sino que se repite el ser humano. Y Santayana comete un error: presupone que todo suceso histórico es malo, y por eso, según él, ignorar la historia es condenarse a repetirla (si tal repetición fuera posible).

19. Una norma que manda actuar según conveniencia, no puede ser norma moral. Es atributo esencial de la norma moral mandar incondicionalmente y, por consiguiente, independientemente de la conveniencia o no conveniencia.

20. El error acecha; y por ello, el intento de acertar podría prudentemente comenzar con preocuparse por evitar el error.

21. Pretender fomentar el hábito de la lectura es tan absurdo como pretender fomentar el hábito de tocar flauta. La lectura no es un fin. Es un medio; y es importante el fin para el cual hay que leer, y no la lectura misma.

22. Los grandes hombres no son producto de su época, sino que crean la época. Los fundadores constitucionales de los Estados Unidos de América crearon una época en la historia política. Beethoven creó una época en la historia del arte. Kant creó una época en la historia de la filosofía.

23. Dícese que los ganadores de la guerra escriben la historia. No necesariamente es así. Tucídides, historiador de la guerra del Peloponeso, era un ciudadano del Estado que perdió esa guerra: Atenas. El Estado ganador fue Esparta, y ningún espartano escribió la historia de esa guerra. Y no fue algún comandante militar del visigodo Flavio Alarico quien escribió la historia del exitoso asedio de la decadente Roma imperial.

24. El ser humano que moral, intelectual y artísticamente es superior, odia la igualdad. Su ideal es la máxima diferenciación. El ser humano que moral, intelectual y artísticamente es inferior, ama la igualdad. Su ideal es la máxima homogeneidad, en la que puede ocultar su infortunada mediocridad.

25. La democracia es el peor medio para elegir a quienes pueden gobernar con más aptitud; pero es el mejor medio para que periódicamente los ineptos sean sustituidos por nuevos ineptos.

Post scriptum. Pensamiento final en un momento crepuscular de aquella rara tarde dominical: Nos quejamos del rápido transcurrir del tiempo porque quisiéramos perderlo más lentamente.

