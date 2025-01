Estabilidad del Nuevo Mundo y los últimos esclavos

Relatividades Perspectivas

España está siendo un foco significativo para el impulso en cuanto a cambios sistémicos. Galicia implementa tribunales populares en los que personas con conocimientos, asertividad y lógica se organizan para atender casos en los que es requerido impartir justicia. Incluso, coordinan para identificar y aprehender a personajes delincuenciales comunes y a delincuentes o personajes carentes de ética, políticos o profesionales.

España en general: tras los acontecimientos en Valencia, muchas personas han adoptado una mentalidad activa e iniciativa propia, abandonan el amaestramiento para sumisos y acatamientos. Organizaciones populares y organizaciones sistémicas con bases intelectuales, espirituales y lógicas propias del nuevo mundo, han surgido y son replicadas. Jóvenes accionando para ayudar a la gente, para concientizar y más. Personas creando proyectos de conciencia, salud, seguridad, emprendimientos, ambientalismo entre otras temáticas relevantes.

Tucreativa.es representa el vínculo entre personas bondadosas que buscan apoyarse mutuamente o crear cultura de empatía.

Constituyentes.es significaría el nacimiento del nuevo mundo sistémico (pretenden lograr conciencia mediante el intento de lograr victoria en «elecciones» de arrieros políticos (entre opciones impuestas en sistema controlado – manipulado por las élites económicas). Al no lograr la victoria, implementan un sistema paralelo al sistema decadente, creado por las élites según intereses propios, controlado – manipulado).

Tribunales populares y procesamiento de personajes decadentes o que causen malestar, representan el inicio de la seguridad como base fundamental para lograr concientización, ambientalismo, salud, y toda actividad benévola.

Américas:

Batallón de amor, impulsa a emprendedores en situación de calle o situaciones de crisis junto a otras agrupaciones.

Perú:

Los grupos animalistas que fueron el inicio del impulso por el bienestar animal, fueron replicados en otros lugares. Su ejemplo y modalidades de organización, estrategias y coordinaciones se propaga con estabilidad en ubicaciones en todo el continente.

Mundo:

Concientizadores toman espacio en redes, a pesar de la censura – mariconerias de estas. La verdad y la mentalidad activa y no sumisa (pensar en lugar de solamente repetir y acatar) son proyectadas y expandidas en cuanto a la activación. Las clásicas frases como: » es que un libro o medio de comunicación dijo esto y por lo tanto, lo considero verídico», «No puedo accionar porque nadie me ha instruido para poder hacerlo», «La única manera para lograr conclusiones lógicas o logros mediante acción, es suplicar que un arriero político o sistémico de otra índole, logre por nosotros», son reemplazadas por: «Investigar esto para llegar a conclusiones lógicas – asertivas mediante percepción y análisis de todos los factores», ¿Como puedo lograr esto? Intentaré y si fallo, esa nueva información me será útil para lograrlo, «Me considero persona. Puedo activar ese bulto que tenemos un metro arriba de, con lo que piensan los amaestrados para ser arreados – sumisos hacia los arrieros. No proyectaré comportamiento del nivel de cosa en lugar de persona. No me rebajare a suplicar hacia los arrieros y a depender de ellos para lograr ideas, asertividades y acciones o logros que yo puedo concebir con un poco de voluntad, análisis, constancia y determinación lógica».

Concientizaciones, son canon en cuanto a intenciones de actividades diarias.

Emprendimientos o rifas, bingos y otras actividades para obtención de recursos ya son tendencia – cultura popular.

Escuadrones para protección, prevención, detenciones y confrontaciones si es necesario, son efectuados en algunos lugares.

Ambientalismo, prácticas de salud, protección animal, ayudas para personas: la rebelión hacia lo decadente y el nacimiento de un mundo mejor basado en lógica – bondad – asertividad.

Libre emisión del pensamiento.

