Sectorización Oficial en el Corral-Potrero de la Eterna…

Relatividades Perspectivas

Los arrieros políticos en Guatemala, prometen aumentar el salario mínimo en 10 %. Parece ser que remozar escuelas no es más que estrategia para apantallamiento – adulación de tarados, y no el inicio o preparación de soluciones reales (mejorar conciencia y aprendizaje y crear mentalidades activas), pues ni siquiera ellos comprenden economía (y las manadas, menos).

¿Qué sucede cuando los salarios son aumentados y los logros por parte de los empleados continúan en los mismos niveles? Las empresas y contratadores experimentan imposibilidad para pagar salario a muchos empleados, pues deben reinvertir recursos para poder continuar la producción u ofrecimiento de servicios. Se ven forzados a decidir si reducen cantidad de producción, ventas – ingresos, aumentar precios de productos y servicios, o si REDUCEN COSTOS DE PRODUCCIÓN, ENTRE LOS CUALES, APARTE DE LA BÚSQUEDA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MÁS ECONÓMICAS O AUMENTO DE PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ENCAJAN LOS EMPLEADOS: LOS CONTRATADORES SE VEN FORZADOS A DESPEDIR A EMPLEADOS, PUES ESTOS NO AUMENTAN LOGROS PARA EQUIPARAR – COMPENSAR EL AUMENTO DE SALARIO QUE REPRESENTA EGRESO – GASTO PARA EL CONTRATADOR Y LA EMPRESA. LOS CONTRATADORES SE VEN FORZADOS A BUSCAR ALTERNATIVAS PARA OBTENER LOGROS EN LA CUANTIFICACIÓN NECESARIA PARA CONTINUAR SUS ACTIVIDADES LIBRES DE LOS EGRESOS QUE DETENGAN TODO.

Para dar un toque «conspiranoico» a este artículo: ¿es posible que la robótica está por llegar a Guatemala?

¿Cuál será la reacción por parte de emprendedores y empleados?

Serán sumisos hacia el sistema de arreos (política masiva, autoritaria e impositiva), ocasionando tecnificación – automatización y desempleo, pobreza, caos y delincuencia? U optarán por liberarse del sistema decadente y muriente mediante la implementación de sistemas distintos y paralelos, para ambos salvaguardarse? O ¿intentarán ingenuamente, tomar el control del sistema decadente teniendo el conocimiento de que las elites económicas lo crearon y dominan y no permitirán cambios reales (solo adulaciones y cambios falsos para complacencia de las manadas para que continúen amaestradas para ser arreadas – sumisas al sentir que «tienen cierto grado de control»)? Intentan tomar el sistema que las élitescrearon y dominan – controlan accionando a través de él sabiendo que es controlado y manipulado por las elites que podrán «ceder» para adular, pero al unísono continúan imposiciones en maneras distintas?

Múltiples comentarios por parte de personas en contra, afirmando inflación y desempleo. Algunos comentarios por parte de «personas», celebrando e incluso, diciendo que el aumento de 10 % no es suficiente porque «el salariomínimo debe estar por encima del costo de la canasta básica» (canasta básica se le denomina al grupo de alimentos básicos para supervivencia). Y es lamentable el nivel de ignorancia por parte de estos últimos: es lamentable que aun existan «personas» que crean que los recursos surgen de la nada por arte de magia y que los adinerados por maldad, los limitan o los acaparan. Creen que la inflación o la escasez son simplemente, tácticaspara dañar al pobre por divertimiento o para sometimiento. «Ellos presentan logros significativos por lo tanto, tienen muchos recursos, y no quieren que nosotros tengamos algo.» (creen que quien logra algo, obtuvo y obtiene recursos, mágicamente y no por medio de visión, estrategia y esfuerzo (en casos de mercantilismo, en los que los «empresarios» – «emprendedores» «logran» mediante pactos con los arrieros políticos, si es asertiva su creencia, pero en la mayoría de casos simplemente no poseen capacidad mental – intelectual para comprender la formación de visión, estrategias y esfuerzo lógico en lugar de esfuerzo físico, que personas aplican)). Y no faltan los hijos de señora con reputación sin lugar a dudas, que afirman que la economía en alguna manera fantasiosa, debe «ajustarse» según las necesidades (necesidades de cosas que no planifican natalidad, no toman conciencia en cuanto a emprendimientos, salud, seguridad, ambiente y mas, pero que exigen soluciones que más bien son complacencias temporales y perecederas).

La clase media será técnicamente eliminada. La clase baja será drásticamente exterminada. La erradicación sistemática en nivel mayor, parece ser inminente. ¿Qué solución REAL efectuarán los afectados? Sucumbir ante retractaciones aparentes, no es solución y la decadencia constante y creciente a través del tiempo, lo demuestra. Los arrieros, mientras las manadas continúen amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia ellos y sus sistemas, únicamente cambian modalidades de acción, pero no sus objetivos.

Por cierto, para «personas», debido a mi esencia de «Grinch», repito mi clásico jocoso y alegre chascarrillo para estas fechas: feliz víspera de saturnalia (Cristo nació en otra fecha, según relatos bíblicos) o feliz fiesta de hipocresías («Soy bueno, porque hoy es navidad», – «No seas malo, pues es navidad» – » eso fue ayer, imbécil») y como llegue (no, prospero ni alegre ni lleno de bienestar) el próximo año será de exterminación y opresión para quienes continúen sumisos hacia el sistema decadente y hacia quienes lo controlan. (En año nuevo: redacción troll – satírica, como siempre para aquellos que aún no logran notar que la decadencia avanza a pesar de su fe ciega por amaestramiento, hacia el sistema propio de élites poco éticas).

No resisto la espera de varios días. Adelanto: Feliz reduccion de poblacion, feliz reducción de calidad de productos para consumo, felices robos por parte de los arrieros politicos y economicos, feliz destrucción de corrales – potreros definidos mediante fronteras creadas con la finalidad de arrear más fácilmente a las manadas (paises), feliz sometimiento hacia imposiciones (Agenda 2,030 – LGBT – alimentación sintética, fumigaciones, exterminios mediante manipulación climática o de otras índoles. feliz sufrimiento y muerte, por sumisos – amaestrados – conformistas, e intelectuales inactivos que averiguan e informan pero no accionan y ni siquiera definen estrategiasde acción para lograr soluciones para abreviar)).

«Team Grinch»: lean mis redacciones antiguas acerca de dominación drástica e inescrupulosa, erradicación – limpieza según los intereses de arrieros, guerras asimétricas y propuestas para lograr victoria en ellas (si el marica tik tok no ha eliminado videos) antes de mi teoría filosófica – científica de balance conceptual. Comenten y compartan. Logremos el malestar intelectual y emocional que «personas» necesitan para activar el bulto que tienen un metro arriba de con lo que piensan ahora. Recomiendo: «Batallas intelectuales entre batalladores intelectuales y batalladores fisicos», «unificación absoluta contra unificación relativa», «niveles de personas (genotipo)», «Zoológicosde «personas» que no posean capacidad de evolucionar en personas (para que no arrastren a personas, mediante inclusión de su ignorancia y escaso intelecto), entre otras. «team navidad»: jodanse. Tomen conciencia acerca de las situaciones, y dejen de celebrar como si todo estuviera bien. Es broma.

Ya habiendo satisfecho mi faceta troll, deseo bendiciones para ustedes por parte del dios saturno. Espero que lean mis deseos por ahí por el 3 o 4 de enero cuando finalmente abandonen la borrachera y superen la resaca (que interesante manera de celebrar el nacimiento del salvador – cristo! Me pregunto si los tres reyes magos en realidad se llamaban «Malhechor, «Va a asaltar» y Raspar (las botellas con la lengua para no pecar desperdiciando agua bendita). Imaginen a Jose y a Maria encargándose cuidados de Jesús a una amiga o vecina para ellos ponerse hasta y trasladando el pesebre para acomodar recipientes para que al licor no se le fuera el espíritu santo. O eliminen todos esos conceptos e imaginen que todos implementaron comunismo o socialismo y no tenían ni pesebre, ni licor, ni ni #$%&%$/ sino migajas que los arrieros les daban para que continuaran sumisos y arreados. O imaginen que todos fueran maricas, lesbianas, transexuales, pansexuales y todo tipo de desviación que se les ocurra sexual y no hubiera cabaña porque a Jose se le pondrían duras y feas las manos si trabajara madera Maria anduviera ocupada en manifestación contra el patriarcado, realizando todo tipo de porquerías que le quitarían el titulo de virgen aun sin realizar actos sexuales «los reyes magos» andarían ocupados verificando que los regalos no sean mirra, oro e incienso sino cosas incluyentes en cuanto a genero, para que el recién nacido Jesus decida su sexualidad).

Nota: Ya se que dije que trolearon solamente un poco y ya se que incluso pase a realizar jocosos y alegres chascarrillos medio blasfemos (para condenar las actitudes en las celebraciones actuales del nacimiento sagrado del hijo de Dios).

En fin: iré a tomar ron (no he tomado, aclaro, por si alguien así lo cree debido a mi faceta troll, la cual surge cuando estoy molesto por factores tales como que redactó a través del tiempo y parece ser que nadie lee mis redacciones o no les da importancia en cuanto a los conceptos referidos).

Libre emisión del pensamiento.

