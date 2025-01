El efecto del sistema educativo que insta a repetir en lugar de pensar

Relatividades Perspectivas

«La solución es fácil y sencilla: se debe realizar esto.» (no dicen cómo lograr realización, y ni siquiera notan que no han pensado en cómo efectuarlo).

El sistema «educativo» en el sistema decadente de política masiva, autoritaria e impositiva insta a repetir buscando calificación alta por parte del instructor. A quienes cuestionan o analizan otros factores de perspectiva o situacional – mente influyentes, los catalogan como «deficientes en cuanto a aprendizaje» por no repetir inmediatamente lo que se les dijo.

Creí que hace años, había sido resuelto el amaestramiento de «para solucionar, debemos unirnos» (y no idean estrategias de acción para lograr la solución y ni siquiera notan que no han pensado en ello. Parece ser, como lo mencioné hace años, que algunas «personas» realmente consideran que la sola acción de unificación resolverátodo asunto o situación. En Guatemala, salían a caminar, gritar y cantar o proyectar bullicios («manifestaciones, eran denominadas, dichas acciones»)) hasta que finalmente notaron que numerosas asistencias y atestamiento de plazas o calles, no lograba efectos en asuntos intelectuales (leer redacción: «Batallas intelectuales entre batalladores intelectuales y batalladores físicos» y «El equivalente a «Arre» («Pueblo unido jamás será vencido»)). Convocatorias para «lucha» por el bienestar resultaban en arrieros, uno tras otro diciendo a las manadas: «para solucionar esto, debemos estar unidos», «Unámonos para resolver esto», «los insto a que nos unamos para lograr». Pero finalmente comprendieron muchos, que el solo acto de unirse no es estrategia y no soluciona algo si no se cuenta con ideas o recursos intelectuales para lograr algo, ya estando unidos.

Nuevamente redacto sobre esta temática, debido a que en Europa parecen padecer la misma afección de retornar a impulsos emocionales antiguos, propios de antepasados a quienes si les funcionaba la unificación sin pensar y sin estrategias en la jungla, para evitar que los depredadores los dañaran fácilmente. Tristemente, algunos en esta era, aún consideran emocionalmente, que reunirse y accionar en manera de estampida es la solución para toda problemática.

Mencionaba, también: que la frase: «Pueblo unido, jamás será vencido» era ya una ridiculez, aparte de estimulación emocional carente de intelecto pues la habían repetido en tantas ocasiones en las que fueron vencidos directa o indirectamente, que únicamente quedaban en ridículo al repetirla (La decadencia y malestar siempre avanzaron en una u otra manera. Adulaciones y apariencia de ceder para calmar estampidas para evitar daños a la economía y otros intereses de los arrieros para luego arrearlas y dominarlas en otras modalidades). En Guatemala, hace tiempo dejaron de creer que repetir esa o frases similares les otorgaríavictorias. Ahora comprenden que los estímulos emocionales como ese y como la unificación carente de estrategiaso planes no logra algo más que unirse, repetir frases, manifestar y asolearse, cansarse.

En Europa padecen aún de todas estas afecciones mentales. Y también apelan a la unificación absoluta la cual es utópica debido a que siempre existen situaciones, perspectivas, factores influyentes y circunstancias distintas en cada caso o realidad individual o grupal. (Leer redacción: «Unificación absoluta contra unificación relativa»). Ante todo asunto, suplican unificación para lograr soluciones a pesar de que siempre se encuentran con diferencias situacionales o con voluntades y referencias de acciones, distintas. Incluso afirman que todos desean una misma solución pero jamás contemplan cómo lograrla, que procedería luego (como sería lo solucionado, tras haber efectuado la solución primaria o básica) (temas que generan aún más diferencias y separaciones).

La sectorización técnica ofrece coordinación y respeto al no pretender imponer conceptos, unos a otros. Al respetar decisiones, estrategias y voluntades de cada individuo o grupo, afectando estas solamente a quienes las proyectan y no a otros, se lograron soluciones en muchas áreas y grupos o individuos en lugar de continuar amaestrados con política masiva, autoritaria e impositiva en la que los grupos buscan imponer políticas generales a todos (las manadas han sido adiestradas para creer que la unificación y acciones en estampida, son el únicomodelo socio – político – económico estable a pesar de que los corrales – potreros («países» – fronteras creadas por los arrieros para arrear más fácilmente a las manadas) son en sí, sectores en el mundo. (Incluso existen «personas» que condenan la globalización pero consideran sacrilegioso, no continuar congregados en manera de país a pesar de las diferencias en cada área, situación y contexto)).

En las escasas ocasiones en las que intentan idear estrategias para lograr soluciones al no lograr idear modalidades de acción para lograr implementarlas, rápidamente optan por volver a analizar situaciones y conceptos que ya han sido analizados en muchas ocasiones (El sistema «educativo» que insta a repetir en lugar de pensar logra su cometido.).

Personalmente considero que es un temor inducido por el sistema: temen errar y ser ridiculizados tal y como lo hace el sistema al presentar ideas nuevas o distintas de lo establecido. Y las soluciones esenciales – sistémicasson por definición, distintas e incluso sin precedentes. Y en Europa aún creen que lograron derrotar al sistemacreado por arrieros económicos y controlado – manipulado por ellos accionando a través de él («la solución es crearun partido politico en el que solo personas buenas se integren» (Una vez mas: jamas piensan siquiera, en cómolograron que solo personas buenas ingresen y cómo lograron evitar manipulaciones por parte de quienes controlan al sistema en el que pretenden participar «para cambiarlo – arrebatarles el poder y dominio»)). Otros, creen que «presionando» (suplicando sumisamente pues verifican sumisión hacia los arrieros, en lugar de liberarse realmentemediante desobediencia e implementación de sistemas distintos y paralelos negandoles financiamiento mediante impuestos y otras tributaciones y sumisiones a los arrieros y su sistema decadente), lograrán que los arrieros que por tiempos han demostrado únicamente fidelidad hacia sus intereses propios o de aliados o de quienes realmentecontrolan a los sistemas actuales (élites económicas) tomen conciencia y se tornen bondadosos y eticos para lograr bienestar para las manadas amaestradas para serles sumisas – arreadas.

Podrían derrotar a los sistemas y arrieros decadentes quitándoles financiamientos y sumisiones que ellos utilizan para intereses propios y para mantener a las manadas amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia ellos. Y esa negación y liberación, significa la implementación de sistemas distintos y paralelos: las empresas optarán por los nuevos sistemas al notar que el comercio está dirigido hacia ellos y no hacia los sistemas decadentes. (Leer redacción: «Sistema de políticas inversas y sectorización tecnocrática«).

La idea más común por ahora, es la eliminación de los arrieros políticos pero continuar en sistema de políticamasiva, autoritaria e impositiva en corrales – potreros. Esta idea solamente elimina a peones de las éliteseconómicas, quienes son las que realmente controlan al sistema. Y lo más importante: jamás piensan en que procedería tras eliminar a los personajes (Las personas entran en conflicto debido a distintas voluntades e intereses (Efecto de política masiva, autoritaria e impositiva) y los arrieros aprovechan una vez más, esa conflictividad para dominar a las manadas amaestradas para no pensar sino repetir y accionar en manada – a manera de estampida).

¿Será pronto, el inicio de la evolución desde bestias en manada – estampida hacia los seres pensantes en condiciones libres de la trampa de imposiciones (colectivismo no bondadoso ni empático sino carente de lógica situacional)?

Libre emisión del pensamiento.

