La Libertad de Cumplir la Misión

Zoon Politikón

El domingo después de Navidad, se celebra la fiesta de la Sagrada Familia. La Biblia está asociada a los valores de la familia y, en verdad, es así.

Lo recomendable cuando alguien comienza a leer la Biblia por primera vez es iniciar con Samuel 1 y 2 en el Antiguo Testamento. Samuel 1 comienza con la historia de Ana, una mujer israelita casada que no puede tener hijos. Especialmente en aquella época, esto era muy doloroso y difícil, incluso humillante para una mujer. Ella y su marido subían a Silo cada año; Silo era donde se guardaba el Arca de la Alianza antes del Gran Templo de Jerusalén, así que era el lugar más sagrado en Israel, y allí oraban. Ana, cada año, rogaba al Señor que le diera un niño.

Este es un momento enternecedor, ya que mucha gente se encuentra en esta situación, orando una y otra vez. Un año, mientras Ana reza, está tan compenetrada que mueve sus labios. Elí, el sumo sacerdote del templo, la ve y le dice: «¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Aléjate del vino.» Él asume que está borracha temprano en la mañana. Con infinita paciencia, Ana responde: «No, mi señor, soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar; solo me estaba desahogando delante del Señor.» Ana, aunque podría haber ignorado a Elí, le contesta.

Le dice a Elí cómo ha estado suplicando al Señor: «Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida y la navaja no pasará por su cabeza.» Esto significaba que sería dedicado especialmente al Señor. Así que, al recibir a su hijo, lo regresará para su servicio. El Señor oyó su plegaria y Ana dio a luz a Samuel. El nombre de Samuel significa «rogado al Señor», que es precisamente lo que ella ha hecho todos estos años.

Ana cría al niño y, cuando deja de amamantarlo, regresa al templo con Elí para cumplir su promesa. Ella le dice: «Escúchame, señor, te juro por mi vida que soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida.» Ella dejó al niño allí.

La forma en que termina es profundamente bíblica; tiene un tono severo y contundente: ella dejó al niño allí. Pueden imaginarse el lazo emocional entre Ana y Samuel, este niño por el que ha orado. A través de la gracia, ella recibe a este niño, y uno podría preguntarse: «¿Cuán profunda es la conexión entre ella y este niño?» Sin embargo, ella no se deja llevar por el sentimentalismo. Antes bien, hace de este niño un regalo al Señor. Ella dejó al niño allí. Permitan que esta idea permanezca en sus corazones.

Con Ana y Samuel en mente, pasemos a la conocida historia del Evangelio, la historia de la búsqueda en el templo. María y José, junto al joven Jesús, han ido a los festivales de Jerusalén y ahora regresan a casa. Podría parecer curioso, pero en el contexto antiguo no lo habría sido. Las familias extendidas viajaban juntas en caravanas. María y José asumían que Jesús estaba con primos, pero se dan cuenta de que no está allí.

Cualquier padre que esté leyendo puede imaginar ese desgarrador momento en que se percatan de que han perdido a su hijo. Hay breves instantes en que piensan: «Oh, aquí está, todo está bien.» Pero cuando se hace evidente que han perdido a su niño, esto es extraordinario. Lo buscaron por tres días. Imaginen que su hijo se pierde durante tres días en una gran ciudad; no deben haber podido dormir esa noche. Finalmente, lo encuentran en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas.

Por supuesto, estaban admirados de lo que sabía este joven, pero escuchen a María: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia.» No hay una pizca de pecaminosidad en ello; es la Virgen María, pero desde un punto de vista emocional es totalmente entendible. Esa es una expresión de la angustia que siente. Luego, Jesús responde: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?» Y dice: «Ellos no entendieron la respuesta que les dio.» Esto es completamente comprensible.

Estos padres, con ese vínculo emocional increíblemente fuerte y el temor que sentían, recibieron esa respuesta de Jesús. No sabían que tenía que estar en la casa de su padre. Lo que se revela en estas dos historias es que estos son valores familiares bíblicos. Tendemos a pensar en la familia de un modo muy sentimental. No tengo nada en contra del sentimentalismo; nuestros sentimientos se manifiestan en ambas historias. Tenemos a Ana en su ruego con lágrimas, y a María, su angustia al buscar a su hijo; hay un fuerte sentimentalismo.

Pero, al final del día, eso no ocupa el primer lugar. Está en juego una despedida. Hay algo que trasciende la conexión emocional: permitir al otro la libertad para cumplir su misión, hacer la voluntad de Dios. En ambos casos, el de Samuel y el de Jesús, hacer la voluntad de Dios es más importante, incluso más que la conexión familiar. Para la Biblia, hacer la voluntad de Dios es más importante; supera incluso las conexiones emocionales más fuertes. Ana es una figura importante, una persona santa en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dejó ir a su hijo.

Cuando nos dejamos llevar por el sentimentalismo, asfixiamos a nuestros hijos; no les damos la libertad para ser quienes Dios quiere que sean. ¿Qué hubiera sucedido si Ana no hubiera dejado ir a Samuel? No hubiéramos tenido al Rey David, que Samuel ungió. La historia de la salvación no habría progresado. Todo eso fue el resultado del regalo de Ana, de los valores familiares que permitieron a su hijo realizar su misión.

Lo mismo es cierto con el Señor Jesús. Si los poderosos sentimientos que unían a María y José con Él los hubieran dominado, nunca hubiera sido libre para estar en la casa de su padre, para hacer lo que el padre quería que hiciera. Por eso, esa respuesta del Jesús de 12 años puede parecer insulsa emocionalmente. Hay quienes, al escuchar sobre este evangelio, dicen: «En ese momento, le hubiera dado una bofetada,» porque se desplazan al espacio emocional de la historia.

La Biblia nos invita a un ámbito diferente y más profundo. ¿Cuál es el verdadero valor familiar de la Biblia? Es un dejar ir, es liberar por el bien de la misión. Mi madre tenía mucho sentimentalismo hacia nosotros. Le hubiera gustado que viviéramos en casa para siempre, pero mi madre siempre decía: «No, él tiene que hacer su camino.» Ella fue como Ana, permitiéndome cumplir la misión, aun con el riesgo que esto implicaba. Ella sabía que tenía una conexión poderosa conmigo; todos lo sabíamos. Pero tenía este sentido profundo de que no se trata de aferrarse a nuestros hijos, sino de fortalecerlos para que encuentren su deber en los propósitos de Dios.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...