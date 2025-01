Una Secta en Guatemala

Petardo

Cuando era un niño me gustaba ir a la finca de mi abuelo, era tiempo de carreta de bueyes y carruajes jalados por caballos. En esa época aparecieron gitanos, que se trasladaban de pueblo en pueblo sin quedarse a vivir en un lugar fijo. Un día dispuse ir al pueblo a caballo, jalado por el vaquero y amarrado en la silla de montar, para no caerme. Al despedirme del abuelo le dijo al vaquero que tuviera cuidado porque por allí pasaban gitanos y me podían llevar.

En la actualidad en Guatemala surge la noticia que en Santa Rosa encuentran una secta que se ubicó en una finca y que había sido desalojada de otros países ¿Qué es una secta y en qué consiste? En el campo de la religión, describe un grupo cuyos miembros están organizados bajo un nombre y un conjunto de reglas comunes y comparten creencias y prácticas, también se conoce como confesión. Un estudioso de este campo (Rodríguez, 1990), las define como «grupo de personas aglutinadas por el hecho de seguir una determinada doctrina y / o líder y que, con frecuencia, se ha escindido previamente de algún grupo doctrinal mayor, respecto al cual, generalmente, se encuentran críticos». ¿Cómo saber si estamos ante una secta? Excesiva devoción al líder. 0 pensamiento crítico. Control mínimo al detalle (cómo vestir, qué comer etc.) Dualidad extrema. Todo es válido para el líder. Inducción de pensamientos negativos. No hay vida anterior (a partir de la secta vuelves a nacer).

El término secta en religión se refiere a un grupo que tiene creencias contrarias a las del grupo denominacional más amplio del que es un subconjunto. Las creencias desviadas pueden ser verdaderas o falsas, pero la clasificación como secta se atribuye a la existencia del sistema de creencias desviado, no a su veracidad. Las sectas falsas se caracterizan por tener otras visiones más otros libros de sus fundadores en forma idolatra. Ejemplo: el catolicismo romano es la Biblia más la tradición de los hombres. O los libros apócrifos de origen desconocidos de libros agregados a la Biblia. Generalmente, atraen a miembros de las clases bajas que se han desilusionado con la sociedad, lo que alienta a los miembros a rechazar los valores dominantes de la sociedad.

En términos de demandas, las sectas requieren un compromiso profundo de sus miembros y esperan que se retiren de la vida fuera de la secta. La secta es un agregado de personas que se relacionan entre sí y que comparten la conciencia de pertenecer a un mismo grupo. La orientación de las sectas es religiosa, aunque cada vez más se admite la posibilidad de otros intereses no estrictamente religiosos: filosóficos, de bienestar personal, ufológico. Hay aproximadamente 4.500 sectas diferentes de diferentes religiones en todo el mundo.

Por otro lado, una secta es un grupo social que sigue creencias religiosas, filosóficas y espirituales inusuales para alcanzar un interés o una meta común en la vida. En el mundo hay, aproximadamente; 4.200 religiones vivas e infinitas extintas. Esto equivaldría a pensar que hay 4.199 falsas; porque cada una reclama para sí que es la única y verdadera.

Pero ¿cómo clasificamos a estas religiones? Comúnmente en tres grandes bloques: teístas, no teístas y panteístas. El término se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes (ideológica, sociales, culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etc.), que a través de sus enseñanzas o ritos se diferenciaban de otros grupos sociales. Solo posteriormente adoptó el sentido secundario de «herejía», o creencia y grupo disidente que se separa de su fuente original, o que discrepa de las religiones mayoritarias, casi siempre con connotaciones peyorativas.

Luego, en los años ochenta se define el concepto de «nuevos movimientos religiosos» para diferenciarlos del concepto negativo popular de «sectas», y evitar así la persecución de las minorías. Actualmente aún hay preocupación entre las autoridades civiles frente a los grupos sectarios auténticamente peligrosos, por lo que se ha sugerido el concepto de «sectas destructivas». Lo que pasa con la secta con problemas en Guatemala, serán las autoridades, obligadas a actuar conforme nuestras leyes.

Libre emisión del pensamiento.

