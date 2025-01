La ANAM tiene otros intereses para este 2025

Una Guatemala Diferente Es Posible

En el Presupuesto General de la Nación del 2025 se contemplan doce mil millones de quetzales para los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural -COCODES-, quienes trabajan con las municipalidades los proyectos que son de su interés, a ese monto hay que sumarle el situado constitucional a las municipalidades para que los alcaldes del país puedan ejecutar obras, ojalá y así sea, aunque creo que la mayoría de obras no tendrán ningún impacto comunitario en sus respectivos municipios, aparte que fiscalizar estos fondos, de acuerdo a los expertos, será muy complicado, de allí la importancia de que la Contraloría General de Cuentas de la Nación haga un trabajo más eficiente de fiscalización.

Para este 2025, la Anam tiene otros intereses que son prioritarios para los alcaldes, están buscando la posibilidad de comprar un edificio para tener su sede, lo que me parece desde cualquier punto de vista razonable, necesitan tener una sede propia para sus reuniones, otro punto en el que se enfocarán los alcaldes es en promover la aprobación de la iniciativa de ley que busca crear una nueva normativa de compras y contrataciones específica para las municipalidades, la cual se encuentra en segunda lectura en el Congreso de la República, esta normativa, según los alcaldes, reduciría los plazos de licitaciones y aumentaría el monto de compras que puede aprobar un jefe edil sin necesidad que el Concejo lo apruebe, al final el Concejo sirve como un ente equilibrador en las municipalidades, por lo que su participación en materia financiera es fundamental, si no mejor desaparecerlo, aparte de que los fondos municipales en algunos casos, no son manejados con trasparencia por los alcaldes, por lo que mantener una fiscalización interna por parte del Concejo y externa por parte de la Contraloría General de Cuentas de la Nación es una necesidad.

Otro tema de interés para las municipalidades en este 2025 es modificar los reglamentos que obligan a los gobiernos locales a construir plantas de tratamiento de aguas y de desechos sólidos, son dos reglamentos que la Anam ya los impugnó ante la Corte de Constitucionalidad, pero solo consiguió frenar de manera provisional el de aguas residuales, la fecha de entrada en vigor del reglamento de manejo de desechos sólidos es el próximo febrero, lo que preocupa a las comunas porque no tienen capacidad de cumplirlo. La realidad es que son muy pocas las municipalidades que posiblemente no cuenten con los recursos para implementar las plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, el problema radica en que muchas de las inversiones municipales no son adecuadas y dejan muchas dudas como inversión, ya que no hay transparencia en su manejo. En este 2025 los alcaldes deberían estar centrados en ejecutar, si piensan reelegirse. Por otro lado, el expresidente de Anam, Selvin García, observó que el Presidente de la ANAM, Sebastián Siero cierra el primer año con algunos logros, como haber mantenido la gobernabilidad local. «Creo que la Anam jugó ese papel de hacer esa interlocución entre los actores del Estado que, por supuesto, hay que mejorar bastante, pero por lo menos empezó con pie derecho” argumentó.

Espero que hoy que los alcaldes cuentan con un presupuesto gigantesco para ejecutar obra, lo hagan con transparencia y en función de la comunidad.

