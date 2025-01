Inteligibilidad y Creación: La Conexión entre Ciencia y Religión

Zoon Politikón

La festividad de la Epifanía genera un profundo significado. Las personas la asocian con la historia de los Reyes Magos que, atravesando valles, montañas y desiertos, llegaron al Cristo bebé.Este es el enfoque a desarrollar hoy: el dilema entre religión y ciencia. Este conflicto, en gran medida, es una invención moderna y se manifiesta de manera significativa en la percepción contemporánea. Por ello, resulta alarmante el creciente número de individuos que se separan de las iglesias cristianas.

Los datos han cambiado de manera drástica. En el siglo XX, aproximadamente el 3% de la población de occidente afirmaba no tener religión, lo que significa que el 97% se identificaba con alguna afiliación religiosa. En la actualidad, esa cifra ha ascendido a más del 25%. En lo que respecta a los jóvenes, los números son aún más preocupantes: alcanzan hasta el 40% de los menores de 30 años que declaran no tener religión.

Al analizar estas encuestas, se pueden identificar múltiples razones por las cuales las personas se están separando. Una de las razones más destacadas, según diversos estudios, es que los jóvenes perciben un conflicto entre religión y ciencia, o sostienen que las afirmaciones de la religión y de la Biblia son irreconciliables con los postulados científicos. La implicación es que “las ciencias son valiosas. Admiramos y reverenciamos las ciencias. Por lo tanto, si la religión no está en sintonía con la ciencia, esta última debe ser considerada como un conjunto de supersticiones antiguas”.

Los nuevos ateos han repetido este argumento en varias ocasiones, calificando la religión como mitos de la Edad de Bronce y nociones pre-científicas. Han convencido a un número considerable de jóvenes de que religión y ciencia son antagónicas, lo que ha llevado a muchos a separarse de la iglesia. La historia de los Reyes Magos ofrece una perspectiva valiosa sobre este tema.

La palabra «Reyes Magos», en griego «magoi», tiene un significado poco claro; se relaciona con la magia o el concepto de mago. Aunque probablemente eran astrólogos en cierto sentido, sabemos que al este de Tierra Santa existía, en ese momento, una cultura bastante avanzada de lo que podríamos denominar astrónomos. Personas que podían observar el cielo nocturno y explorarlo para comprender sus patrones. Debe existir un componente astrológico, pero también mucho de lo que conocemos como astronomía, llevando a cabo una forma de ciencia formal.

No es posible realizar tal observación sin asumir que existe una inteligibilidad y racionalidad básicas en lo que se está examinando. Si los cielos fueran un caos desordenado, ningún científico podría llevar a cabo su trabajo. Los científicos asumen que hay un patrón de inteligibilidad y se esfuerzan, con su curiosidad inquisitiva, por entender ese patrón. Eso es precisamente lo que estaban haciendo los Reyes Magos. De cierto modo, eran científicos.

Toda la ciencia se fundamenta en este supuesto de inteligibilidad. Si el universo está caracterizado por inteligibilidad, patrones y la capacidad de ser comprendido, ¿de dónde proviene esa inteligibilidad? ¿Por qué debería ser así? Se puede explicar aludiendo a una gran inteligencia que ha concebido la existencia de tal inteligibilidad. Como lo expresó Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, la inteligibilidad objetiva conduce a la inteligencia subjetiva. Existe un sujeto, una gran mente que ha pensado el mundo a la existencia.

Eugene Wigner, un contemporáneo de Albert Einstein y Niels Bohr, redactó un artículo titulado “La irrazonable eficacia de la matemática en las ciencias naturales”. Como físico, al profundizar en la realidad física, descubrió que cuanto más se adentraba en ella, más complejidad matemática encontraba. La pregunta que surgió en su mente fue por qué, al utilizar matemáticas complejas, podía comprender el mundo físico y llevar a cabo grandes proyectos de ingeniería exitosos.

Wigner, aunque era un judío secular, utilizó la expresión «milagro» para describir esta correspondencia entre la matemática y el mundo físico. Aquí radica la cuestión: ¿por qué existe tanta matemática y materia a menos que el inventor de la materia sea un matemático? ¿Es simplemente una casualidad que el mundo físico esté marcado por una notable complejidad que puede describirse matemáticamente? O es más razonable pensar que esta abundancia de matemática y materia se debe a que el creador del mundo es un matemático.

Ahora, pasemos de Eugene Wigner a la Biblia: “Al principio existía la Palabra, y todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra”. En otras palabras, Dios pensó el mundo a la existencia. La irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales se debe a que el creador del mundo físico posee una mente matemática. “Los cielos proclaman la gloria de Dios”, como se menciona en los Salmos. Los Reyes Magos observaron en el cielo una armonía ordenada, lo que indica la existencia de un armonizador que lo trajo a la existencia.

San Pablo afirma que “los atributos invisibles de Dios se hacen visibles a los ojos de la inteligencia”. Los Reyes Magos, estos sabios, fueron teólogos naturales. Su ciencia no los condujo a alejarse de la fe, como muchos piensan, sino a buscar a la Palabra hecha carne. Lo que encontraron en sus corazones fue una pasión por descubrir al matemático que hizo surgir al mundo físico, buscando al armonizador que dio origen a la armonía de los cielos. Y eso es lo que encontraron en Jesús.

No es casualidad que las ciencias naturales, como la física, la química y la biología, emergieran en el contexto y momento históricos que lo hicieron, a partir de las grandes universidades cristianas de Europa. Dos condiciones fueron necesarias para que las ciencias prosperaran: primero, creer que el mundo es radicalmente inteligible; segundo, reconocer que el mundo no es divino. Si uno creyera que el mundo es divino, no realizaría experimentos con él, sino que lo adoraría. Sin embargo, si se acepta que el mundo no es Dios, pero que está impregnado de inteligibilidad, entonces la ciencia puede comenzar con confianza.

Ambos supuestos son corolarios de la doctrina de la creación, enseñada en las universidades cristianas. Dios, el Creador, hizo surgir al mundo. Por lo tanto, si eres un joven que lee esto y te sientes tentado por el dilema religión-ciencia, te invito a reflexionar sobre estas palabras. Si estas considerando la posibilidad de desafiliarse. Piensen en los Reyes Magos: llegaron a Cristo no a pesar de la ciencia, sino a través de ella.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer o escuchar más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...