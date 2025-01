Las Remesas benefician, estimulan y ayudan a nuestra economía

Una Guatemala Diferente Es Posible

Guatemala recibió en el año 2024 US$ 21 mil 510 millones de dólares en concepto de remesas familiares, lo que equivale a un incremento del 8.6% en relación con el año 2023, de acuerdo a la información proporcionada por el Banco de Guatemala, este monto en remesas equivale a unos Q.167 mil 627 millones dinero que de alguna manera estimula y ayuda a la economía por la vía del consumo y que llega a un promedio de 6.2 millones de hogares que las reciben, remesas que mayoritariamente envían los migrantes radicados en los EEUU; Guatemala es el segundo país de Latinoamérica con mas remesas, solo superado por México, cuyo volumen de migrantes es sumamente grande, el problema en nuestro caso es que el registro de migrantes conocido es de aproximadamente unos 3.2 millones pero la realidad es que seguramente existe un sub registro mucho mas alto de migrantes que aparte de estar de manera ilegal, no cuentan ni con pasaporte ni DPI.

Es importante determinar cómo se gasta o en que se invierte el dinero recibido producto de las remesas que envían nuestros migrantes, en ese sentido, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó en 2022 el estudio “Encuesta Sobre Migración Internacional de Personas Guatemaltecas y Remesas 2022” y con base en ese estudio se pudo hacer una proyección de la distribución de las remesas en 2024.

Consumo: US$9 mil 249.3 millones que equivalen a Q71 mil 220 millones. Inversión y ahorro: US$6 mil 237 millones que equivalen a Q48 mil 031 millones Consumo intermedio: US$3 mil 011 millones que equivale a Q23 mil 187 millones Inversión social: US$2 mil 581 millones que equivale a Q19 mil 875 millones.

La investigación de la OIM señala que el 43.8 % de las remesas, los beneficiarios las dedican para el consumo, que está relacionado sobre todo a la adquisición de bienes y servicios en el hogar; el 29.3 % para la inversión y el ahorro; 14.6 % para el consumo intermedio y 12.3 % para inversión social.

Con la llegada de un nuevo gobierno del Presidente Trump, los expertos en temas migratorios consideran que el flujo de las remesas no disminuirá, aunque se produzcan deportaciones masivas, yo, considero que las deportaciones no afectaran las remesas, debido al sub registro de migrantes guatemaltecos que viven en los EEUU, el cual es muy alto y cada día crece más, y por otro lado la necesidad que tienen los empresarios norteamericanos de mano de obra barata para poder realizar los trabajos mas duros tanto en el área agrícola, industrial, comercial como en la construcción. Al final el Presidente Trump necesita que su economía crezca y que mejor para ellos que contar con mano de obra barata.

AL RESCATE DE GUATEMALA.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

