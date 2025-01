Tanmi Tnam

Como guatemaltecos, tenemos que acostumbrarnos a identificar y apreciar la riqueza con que cuenta el país: su gente, su biodiversidad, los pueblos que lo integran, la diversidad de opiniones que circulan en la cotidianidad, contradicciones en la comprensión de hechos, las religiones, muchas formas de hacer educación, cosmovisiones y las formas en que se resuelven conflictos en distintos ámbitos. Con esta diversidad compleja y desafiante cuando tengamos líderes que aman a los pueblos y a Guatemala es posible construir la democracia que tanto se menciona en los discursos actuales. El liderazgo de todo tipo tiene la obligación de explicar que es necesario aprender a identificar, escuchar y comprender las opiniones de los demás. El liderazgo de hoy tiene que invitar a todos a conocernos y a construir proyectos políticos entre todos.

Los pueblos de Guatemala cuentan con muchas organizaciones en los niveles locales y regionales que deberían de apoyar la formación de la ciudadanía del país. Formar a la ciudadanía a construir democracia. Es la ciudadanía y el pueblo con posibilidades de hacer cambios para alcanzar el desarrollo. Todos tienen razón y nadie es dueño de la verdad. Es bueno imaginarnos que con pensamientos diversos poco a poco acordaremos principios y acciones para vivir bien y heredar lo mejor para las generaciones del futuro.

Ver hacia adentro para apreciar los climas que hay en nuestro país, que permiten cultivar y cosechar alimentos para todos los gustos y durante todo el año. En realidad, con políticas oficiales y del sector privado para apoyar el fortalecimiento de la agricultura familiar, la agricultura orgánica y mercados en puntos estratégicos del país. Realmente no hay motivos para que autoridades y expertos sigan manejando estadísticas de desnutridos, familias que comen dos tiempos al día o el hecho que la gran autoridad no ha superado llegar a alguna comunidad con acciones asistencialistas que no resuelven la escasez de todo tipo.

Ver hacia adentro de nuestra Guatemala para identificar y apreciar a los niños, jóvenes, adultos y las personas de la tercera edad. Es cuestión de hacer esfuerzos por crear oportunidades de educación en todos los niveles educativos y fuentes de empleo a las generaciones jóvenes. Estas fuentes de empleo deben estar al alcance de jóvenes mujeres y varones. Hemos aprendido a trabajar durante las horas del día y las horas de la tarde y de la noche para asistir a la formación universitaria. La educación superior debe estar presente en todo el país con carreras que tienen posibilidades de transformar las condiciones negativas en el ámbito de la economía, la política y el medio ambiente.

Ver hacia adentro con miradas que captan la diversidad y con conceptos que alimentan la inclusión. La democracia tiene dificultades para ser construida con pensamiento y práctica coloniales. Hay que disminuir el egoísmo y por lo mismo tenemos que aprender a ser solidarios en todas las condiciones que la vida nos presenta. Nada más que la solidaridad y otros valores se aprenden y se viven en el ambiente familiar.

Ver hacia adentro para identificar algún artículo o alguna ley que señala los caminos para la convivencia en armonía, apreciar a las personas, vivir en justicia y conservar el medio ambiente. Caminar, ver, preguntar en los rincones más apartados del país cuál es el estado de los servicios públicos de justicia, salud, educación y seguridad. Allí hay posibilidades de comprender el significado de la ausencia de Estado. Esta ausencia ha sido por siglos y hay que superarla con los hijos de los pueblos.

