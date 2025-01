Al desayuno se sabe cómo será el almuerzo

Quod Pertinet

Antes de reanudar la generosa y comprometedora posibilidad que se me ha brindado de escribir para EL SIGLO, deseo al lector y a todas las personas vinculadas con EL SIGLO, que este año 2025 que está comenzando, así como todos los venideros, les cobijen a ustedes y a todos sus seres queridos, con las bendiciones de salud, de amor, de tranquilidad, y de prosperidad que anhelan.

Al cumplirse el primer año desde que a Guatemala se le compelió a investir como presidente de la República el Señor Bernardo Arévalo, la probadamente ineficaz y turbia gestión de este sujeto al frente del poder ejecutivo es fiel reflejo, tanto de toda la ahora descubierta y denunciada forma oscura, tramposa, corrupta, y presuntamente criminal como se creó y se ha manejado el partido político por medio del cual se postuló a la primera magistratura, así como por quien fungió como su más fiel escudero al momento de su posesión. No podría ser diferente: Cuando el desayuno apesta y no es palatable, con toda seguridad el almuerzo repugnará e indigestará si es consumido.

Todo lo que han ido descubriendo y denunciando las autoridades judiciales y administrativas de Guatemala acerca de las irregularidades en torno a la constitución y operación del partido político del que al parecer seguía siendo director el Señor Arévalo aún después de posesionado como presidente de la República, es nada comparado con lo que estoy seguro el 98% de mis hermanos guatemaltecos no conoce acerca del usurpador de la presidencia de Colombia Petro Urrego, el aparentemente nuevo mejor e incondicional amigo de su camarada Arévalo. Se trata de unos datos, no de relatos, que considero deben conocer los ciudadanos de bien de Guatemala para que no permitan a la incompetente, corrupta, sucia, tramposa, criminal, violenta e intencionalmente destructiva izquierda, afianzar su pérfido poder también en su bella nación.

Por favor no se me malinterprete: Respeto y admiro los gestos y las manifestaciones de solidaridad entre ciudadanos de bien, se trate de particulares o de servidores públicos, lo que si no me merece ningún tipo de miramiento ni deferencia es cuando se trata de conductas cómplices entre un redomado y aún impune CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD como Petro Urrego, y un sujeto que sabe que las autoridades de su nación han descubierto las irregularidades en que incurrió, las trampas que hizo, y las leyes que violó para expoliar la presidencia de su nación… Aquí el asunto es muy diferente.

La legalidad y la legitimidad de la presidencia del izquierdista Arévalo han estado en entredicho desde el momento mismo que se le proclamó “ganador” de las elecciones, y ante la posibilidad de perder a uno de los suyos en el poder, el aún impune GENOCIDA Petro Urrego de Colombia esgrimió su argumento preferido: Se estaba fraguando un golpe de estado en contra de su tramposo camarada. Este tipo de elucubraciones son características de la delirante y trastornada izquierda, pero cuando provienen de un sujeto de la calaña de Petro Urrego para defender a quien hasta entonces fungía como otro mentecato similar al Castillo peruano, hay que prestarle atención al asunto porque un almuerzo peligrosamente grande se ha cocinado en Guatemala, y más cuando en la cocina está el aún impune CRIMINAL DE GUERRA Petro Urrego; Créanme, no es gratuito, ni fortuito, ni democrático, ni siquiera medianamente respetable, la presencia de Petro Urrego en su nación para asegurar la posesión de su camarada Arévalo, no me cabe la menor duda que algo muy nocivo tienen andando, y para la muestra la gestión de este primer año.

Primero les voy a enterar muy brevemente de quien es este peligroso sujeto Petro Urrego, autoproclamado escudero y quizás comprometido mentor de su camarada Arévalo. Petro Urrego pertenece a una derrotada pandilla narcoparamilitar de la izquierda colombiana denominada m-19. Desde octubre de 1985 hasta febrero de 1987 Petro Urrego purgó una condena por terrorismo que le inhabilita de por vida para, entre otras cosas, postularse a cargos de elección popular. ¿Por qué es presidente? Porque los ciudadanos de bien de Colombia confiamos durante cuatro (4) décadas en las personas equivocadas.

Como miembro de la pandilla narcoparamilitar de la izquierda colombiana m-19, a Petro Urrego, el mejor amiguis y mentor de Arévalo, lo tengo denunciado penalmente en naciones de 4 continentes y en 6 idiomas, entre ellas Guatemala, por su responsabilidad en la intencional, consciente, y sistemática ejecución de más de 2,200 INFRACCIONES GRAVES CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, entre ellas el aún impune secuestro en 1980 y durante poco más de 2 meses, del acreditado Señor Embajador de la República de Guatemala en Colombia. Las aún impunes pero ya denunciadas atrocidades cometidas por este sujeto contra cientos de personas, cuando no contra miles y millones de víctimas de todas las edades, condiciones, y de muchas nacionalidades, incluyen las siguientes: Asesinato, homicidio intencional, tortura y tratos inhumanos, detención ilegal, la toma de rehenes, la toma y el asesinato de rehenes, el reclutamiento de menores de edad, la esclavización de menores de edad, la instrumentalización de menores de edad para cometer crímenes, asesinato de prisioneros de guerra, malos tratos a prisioneros de guerra, el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, malos tratos a la población civil, tratos crueles, la tortura y los suplicios contra la población civil, atentados contra la vida y la integridad corporal de la población civil, causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud de las personas, persecución por motivos políticos, raciales, o religiosos, condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, robo de bienes públicos o privados, y la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos… Y este aún impune asesino es el mentor de su presidente Arévalo.

Así como Petro Urrego, Arévalo tampoco debe estar ocupando la presidencia de su nación, de ahí la solidaridad de cuerpo entre camaradas… La gran diferencia es que ustedes en Guatemala están a tiempo de impedir que les destruyan su nación, en tanto que nosotros en Colombia ya estamos siendo víctimas de TERRORISMO DE ESTADO por parte de este sujeto. Mi invitación, o mejor, mi súplica a los ciudadanos de bien de Guatemala es a que no permitan que la izquierda criminal que representa Petro Urrego se arraigue en su nación gracias a los cómplices que tienen y/o compran en los otros poderes públicos. En Colombia estamos pagando el precio de dar impunidad a la izquierda criminal, no cometan ustedes el mismo error. El oficialismo tan solo tiene 23 de los 160 diputados, así que empiecen por exigir a los legisladores opositores que hagan su trabajo de contrapeso contra esta izquierda apoyada y asesorada por un criminal de la peor calaña, y no acepten que se le vendan por cuotas burocráticas ni por contraprestación alguna. ¡O gobierna cumpliendo son sus deberes constitucionales, o se debe ir!

No es gratuito que Arévalo trate de justificar su incompetencia durante este primer año de desgobierno argumentando que supuestamente está en etapa de “aprendizaje” … ¿Entonces llegó a aprender a costillas de toda una nación? Ojo que la izquierda no roba ni destruye por incompetencia, ni por falta de pericia, ni por equivocaciones de buena fé, de esto sí que sabemos en Colombia: Estos infames destruyen, corrompen, roban y empobrecen intencionalmente, como parte de su infame y delirante propósito genocida.

Tampoco es gratuito ni fortuito que este sujeto Arévalo esté empecinado en destituir a la Señora Fiscal General de la Nación y Jefe del Ministerio Público (MP), ni que le interese más el respaldo de sectores absolutamente improductivos pero fácilmente influenciables como los “movimientos sociales”, los indígenas, y los jóvenes, mientras desprecia y ataca al empresariado, a la clase media, a los inversionistas, y al sector productivo, ni que no tenga como prioridad la infraestructura nacional y ya haya tenido a 2 personas ocupando esa cartera, ni que haya “logrado” la aprobación de un presupuesto general para la nación sin precedente que por incrementar el cupo de endeudamiento de la nación, inevitablemente resultará en una afectación negativa a la inversión doméstica y extranjera, en una reducción en el recaudo tributario, y en la consecuente pérdida de empleos y encarecimiento del costo de vida para todos en Guatemala.

A espabilarse hermanos guatemaltecos, porque si con Arévalo el desayuno apestó y no fue palatable, y el almuerzo repugna e indigesta, no les auguro nada bueno para la cena, mucho menos si sigue teniendo como ”chef de cuisine” al aún impune CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD Petro Urrego.

Libre emisión del pensamiento.

