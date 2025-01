¿Formamos Líderes?

Conversemos Acerca De:

Ser líder significa acompañar, guiar, orientar, ordenar, dirigir al grupo y favorecer el crecimiento de cada uno de sus integrantes y de la organización misma que los agrupa. El líder tiene más responsabilidades en la organización que el resto de los miembros. Pero ¿cualquiera puede ser líder?

La persona que es elegida para dirigir o liderar al grupo, generalmente tiene un conjunto de cualidades y capacidades que lo hacen apto para ser un buen líder. Igualmente, esa persona debe tener deseos y voluntad de desempeñar un papel de mayor responsabilidad, lo cual, muchas veces, significa sacrificios, luego ocupar esta posición, no es fácil.

¿Cuáles han de ser esas cualidades y capacidades para el liderazgo? Legitimidad en el cargo: que hayan sido libremente elegidos por su organización; Representatividad: que sepan interpretar a los miembros del grupo; Vocación de servicio hacia la comunidad y la organización que representa: esto quiere decir, que el líder está al servicio del grupo y no el grupo a su servicio; Capacidad de ejercer su cargo, en forma democrática: lo que significa, no imponer sus puntos de vista, no pasar a llevar los acuerdos de la organización y no permanecer eternamente en el cargo; carismático, tener la capacidad de atraer y aglutinar a las personas y tener capacidad de oratoria.

Otros aspectos que ha de tener en cuenta un líder, será la capacidad del líder para atender y escuchar, es decir tener la capacidad de recibir lo que el otro quiere decir y un rol muy importante como es la toma de decisiones.

El líder, en este sentido deberá conducir este proceso, de toma de decisiones y preocuparse de que los miembros de la organización participen activamente en él, confrontando la opinión de unos con la de otros, promoviendo que todos escuchen y destacando las opiniones más significativas. Habrá que considerar también, las experiencias positivas que se han tenido y no repetir errores, es decir, tomar decisiones realistas y posibles de llevar a cabo.

¿Y siempre será necesario a la hora de tomar decisiones consultar con los miembros de la organización? No necesariamente, donde si bien todo puede depender de las circunstancias concretas, donde no haya o exista tiempo para consultar, lo esencial será en este caso la legitimidad del líder, para lo cual fue elegido. ¿Lo adecuado? La consulta por consenso o por mayoría: Llevar a la organización la problemática en cuestión, datos, posibles soluciones, mejores salidas.

Al llegar la lectura, hasta aquí, nos damos cuentas que ser líder no resulta nada sencillo, que requiere una vida de entrega y dedicación, quitando posibles espacios y dedicación a su propia vida. ¿Formarlos? Si, responsabilidad de las instituciones educativas, de aquí parte del refrán de que ¿si nacen o se hacen?, ¿clases para ellos? Existen ¿Qué son efectivas? Si, pueden apreciarse cuando a través de los medios de comunicación vemos jóvenes que se destacan en el mundo empresarial, de los negocios. ¿Qué si nacen?, ¿lideres naturales?

En la Historia se mencionan, ¿estudiaron para ello? Tal vez, donde posiblemente su objetivo o propósito desde pequeño no fueron esos, que las circunstancias, ligadas a las capacidades y cualidades de un líder, al reunirlas, le favorecieron, es otra cosa.

