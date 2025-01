Y Llegué a los 80 ¿Y Ahora?

Ideas que pueden ayudar

Después de varios accidentes en avión, carro, moto, un par de conflictos armados y otros, que, gracias a mis ángeles guardianes, que me libraron de muchos más y quienes posiblemente se encuentren en terapias físicas y mentales, por haber intercedido para mi bien estar, logramos que yo llegase a esta edad, en la cual, con varios achaques menores, puedo desempeñarme bastante bien en cualquier tarea que desee emprender.

Estoy presente en la oficina unos tres o cuatro días a la semana, la cual pertenece al proyecto, que con mi socio iniciamos hace unos veinte o más años y que lo hemos logrado hacer crecer sustancialmente, hasta ser uno de los mejores del país, quienes apoyamos a la agricultura. Recuerdo haber escuchado algo que dice, que la tarea de un hombre en este mundo es la de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, bueno, yo tuve dos hijos, he plantado unos treinta árboles y estoy por plantar varios más, no logré escribir un libro, más sin embargo he escrito cuatro novelas, que son una secuencia, y esta guía o formato, que podría ayudar a alguien, para vivir mejor y mantenerse sano y al mismo tiempo, ocupado después de los ochenta o alrededor de ellos. A esta edad, si medio logramos durante nuestros años de trabajo, ahorrar unos centavos, y haberlos invertido en algo para el futuro, aunque que fuese una mínima parte de ellos,( ya que la mayor parte se fue en fiestas y gustos ) en algo que gracias al apoyo de tu pareja lograste, como comprar tu casa, tus carros y no tener deudas, mantener tus amistades y convivir con ellas presencialmente, cuando posible, o por lo menos comunicarte con ellas, ya que ahora con la tecnología, se puede hacer por diferentes medios, más sin embargo tenerlas enfrente y reírte con ellas, no tiene precio. Si en los colegios o universidades nos hubiesen enseñado lo que significa el ahorro, a una temprana edad, la vida al llegar a los ochenta o antes, sería más fácil y placentera, pero al no haber aprendido eso y no haber pasado esa idea a nuestros hijos, ahora les toca a ellos enseñarles a sus hijos y hacerles conciencia, de las ventajas, de lo que significa el ahorro, para un mejor futuro.

Tu Cama

Si por alguna razón te quedaste con una cama matrimonial, si es que estas solo, cambiala por una de menor tamaño, ya que será más fácil de hacer y a la hora de lavar las sábanas y sobrefundas, podrías poner más ropa en la lavadora, también en la secadora, todo esto te ayudara a no gastar tanta energía eléctrica y agua al mismo tiempo, si de suerte tienes un patio trasero, colgar la ropa para que el aire y el sol la sequen, así obligándote a hacer un poco de ejercicio, lo cual tienes que hacer para mantener la flexibilidad de tus músculos, especialmente brazos y piernas, aparte del ejercicio que haces para usar la cortadora de grama, ya que no quieres que los vecinos te echen la culpa de las ratas en sus casas, tanto la apariencia de tu casa como la de tu persona tienen que mantenerse en excelentes condiciones, así te trataran como te ven, si te vistes bien, te rasuras y te aplicas alguna loción y te peinas, la gente te respetara, al contrario, serás ignorado y mal visto.

Como yo preparo la cama, el sesenta y cinco por ciento de las sábanas y la cubre cama las meto abajo del colchón de un lado de la cama así cuando me acuesto, como si fuese una hoja de papel, ajusto la sabana con la cubre cama como si fuese un sobre, mirar foto, así al despertar solo salgo y jalo la sabana con la cubre cama y la cama ya esta echa, a los cuatro días deshago la cama y el sesenta y cinco por ciento que estaba bajo el colchón, lo corro y al cuarenta por ciento le agrego un veinte por ciento de lo que estaba bajo el colchón y hago la cama, solo que esta vez estaré acostándome del otro lado de la cama, esto es si nos quedamos con las sabanas y cubre cama de la cama anterior que era mas grande. Hago una mezcla de alcohol y agua al cincuenta por ciento y unas gotas de algún aceite aromático y con eso cada dos días, al salir de la cama con esa mezcla, aplico varios sprayasos sobre la cama y la almohada y cubro, eso me da mas vida en las sábanas y sobre funda antes de lavarlas y así mantengo los bichos de colchón y sabana controlados, así también ahorrando agua, esta mezcla la uso para lavarme las manos ya que si no las tienes sucias, pero saludaste a algunos amigos antes de llegar a casa al entrar te aplicas esta mezcla y así solo las secas con la toalla, purificándola al mismo tiempo, lo mismo con los calcetines, antes los cambiaba a diario, pero usando esta mezcla me los cambio cada dos días, al igual que los calzoncillos, aunque no los ensucies siempre aplica esta mezcla y para seguridad, usa unas mini toallitas auto adhesivas que usan las patojas, estas las cambias cada día manteniendo tus calzoncillos limpios y sin tener que cambiarlos cada día, al igual que las pijamas así también ahorrando agua. Esta mezcla se puede usar en los zapatos, gorras y otros que se te ocurra. Si usas un pijama y unos calcetines delgados o gruesos dependiendo de tu gusto o la temperatura, podes usar esa mezcla de alcohol y agua con algún aromatizante y podrás alargar el periodo de lavar las sábanas, ya que el agua que usas para las pijamas y las sobre fundas es mucho menor, tendrás que comprarte un par de pijamas y sobre fundas más.

Carácter

También hay que trabajar en lo que a tu carácter respecta, si desde que estudiabas eras una persona solitaria de uno o dos amigos, que harás si ya no están, muchas veces se dice que árbol que crece torcido, nunca su rama endereza, te cuento que si hay remedio ya que esa rama torcida se corta y se injerta una nueva, la cual podría llegar hasta dar frutos. Hay lugares donde las personas mayores son invitadas a participar en eventos, visitas a museos y otras actividades, especialmente ciertas iglesias, es un buen lugar para hacer contacto con personas que piensan o se desarrollan en actividades similares a lo que a uno le gusta. Hay que hacer el esfuerzo de cambiar tu modo de ser, para disfrutar lo que te queda por vivir, este tiempo lo puedes hacer solo, lo cual no es malo, pero es más alegre escuchando los olvidos o las ideas de tus compañeros, ya sean con los que te quedan, o con los nuevos por hacer, ya que nunca hay que dejar de idear y soñar.

Emprender Un Negocio

No importa tu edad, si tienes amigos y una idea de alguno de ellos y si en algo puedes apoyar y ser parte de él, hazlo, te mantendrá ocupado, ya sea en una cantina o tienda, podrías ser tu el que faltaba para que el negocio florezca. Yo soy parte de una sociedad en formación, idea de un joven quien invito a un amigo y a mi para ser parte de ella, esta esta dedicada a la producción de alimentos, si funciona como lo proyectado, posiblemente podríamos diversificar a otra actividad, ya que un proyecto bien organizado, da tiempo para dedicarte a otro, especialmente si son dos, tres o más los integrantes de la sociedad. Nunca hay que dejar de pensar y realizar tus ideas y si no, puedes ser parte activa de los sueños y realización de los de un amigo que piense como tú.

Leer y Escribir

Repetidamente se ha dicho que una persona vive una vida, pero una persona que lee, puede vivir las vidas de quienes has leído en sus libros o novelas, si ya te cuesta leer, hay libros que ya están en modo de audio, los cuales podes escuchar cuando te visita alguno de tus hijos, ya que ellos estarán trabados con su celular sin ponerte la menor atención, por lo que es el momento de seguir escuchando lo que estabas siguiendo con tu audio libro, esto es como darle un revés al ignorante enfrente tuyo, otro modo es el de en un libro de apuntes escribas algunas notas para más tarde escribir algunas anécdotas y compartirlas con tus amigos, especialmente los nuevos, ya que con los viejos, posiblemente las vivieron juntos, pero de todos modos serán nuevas ya que usualmente, no se recuerden de esos mágicos y emocionantes momentos, los cuales viéndolos en retrospectiva, no sabes la razón por la cual estas vivo. Es por eso, por lo que estas anécdotas o vivencias (como las menciona un mi amigo) o ideas, no se podrán poner en papel, ya que estas podrán ser implementadas por cada uno que quiera ser partícipe de estas, con solo entrar a la dirección redaccion@elsiglo.com.gt que es un periódico virtual con el que te podes distraer e informarte leyendo los artículos de varios editorialistas de categoría y que gracias a su cortesía, nos están brindando un espacio y una opción a los que estamos alrededor de los ochenta, para distraernos y ayudarnos a un mejor vivir, pudiendo mandar una, o varias de tus ideas para nuestro diario vivir, o algunas de tus vivencias o anécdotas vividas, o alguna idea que no pudiste desarrollar, tal vez alguno de los lectores la pueda llevar a su fin.

Yo creo que esto se va quedar hasta aquí ya que los Guatemaltecos somos muy individualistas y no nos gusta compartir nada aunque fuese para nuestro propio beneficio. Por eso estamos como estamos y no nos quejemos.

