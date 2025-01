Centenario (Segunda Parte)

Teorema

En 1947 Friedrick Hayek, quien obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1974, convocó a 36 intelectuales entre los más destacados para reunirse en la villa de Mont Pelerin, Suiza, para discutir las ideas de la libertad y las secuelas de la guerra. Se formó Sociedad Mont Pelerin. Entre sus miembros estuvo Ludwig Erhard creador del «milagro alemán»; Jacques Rueff, defensor del patrón oro; el gran maestro Ludwig von Mises; Walter Lippman y Karl Popper. Años después, Muso fue admitido como miembro y llegó a presidirla.

La Sociedad Mount Pelerin, siguió reuniendo a los más importantes pensadores en sus reuniones anuales, celebradas en diferentes ciudades del mundo. Muchos eran postulantes al Premio Nobel de Economía y algunos lo obtuvieron. En los años 70, Muso invitaba a esas personalidades, lo más destacado del mundo académico, para venir a Guatemala a conocer la UFM. Daban conferencias, estaban un par de días y regresaban. Generalmente había una gran cena de recepción o de despedida para ellos, con académicos locales. Algunos estudiantes de postgrado también éramos invitados.

Participé activamente en esas visitas y fui invitado a todas las reuniones. No creo haberme perdido una sola. Para mí, era un placer enorme y un orgullo conocer y conversar o tan solo escuchar a esas personas cuya claridad de pensamiento nunca me dejó de deslumbrar.

También tuve muchas reuniones con Muso dentro de un grupo que llamamos El Ateneo Liberal, nombre sugerido por él. Además de Muso participaban Juan C. Simons, Paco Pérez de Antón, Sandra y Ramiro Alfaro, Luis E. Pérez, Mario David García, Fernando Linares B, Rosa María Gomar, Marta Altolaguirre, Alberto Benegas Lynch, Julio Cole, Olga María Ayau y yo. Las discusiones, muchas veces en casa de Marta Altolaguirre y con menor frecuencia en casa de otros participantes eran intensas. Las más fuertes e ilustradas solían ser entre Muso, Paco, Mario David y Alberto Benegas.

Alberto era profesor en el pregrado de la UFM. Entonces ya era un académico de peso completo. En 2023, Javier Milei en Argentina se refirió a él varias veces como el gran gurú del liberalismo de ese país y maestro suyo. Milei tiene, entre otros méritos, el de ser un gran conocedor de los pensadores de la libertad y un académico profundo.

Muso, Alberto, Armando de la Torre y Salvador Aguado Andreutfueron, posiblemente, los académicos más fuertes que confluyeron en los inicios de la UFM. Su presencia estimuló a otros eruditos a participar en el claustro de profesores y conseguir que el nivel de su profesorado fuera superior al de otras universidades. Hubo frecuentes conferencias y discusiones en el Club de Debates que tuve en suerte organizar con la asistencia de Armando.

En 1980 Muso me llamó para comunicarme que quería hacer un plan de gobierno y me contrató para que lo ayudara. Teníamos cerca de año y medio para concluirlo y trabajamos todas las tardes en ese empeño. Muso soltaba las ideas y yo buscaba las cifras que les daban sustento. Lo más importante fue convencer a Gustavo Anzueto y los 12 miembros más importantes del CAN sobre la viabilidad de las ideas de la libertad contenidas en el documento. Ellos tendrían que convencer a sus electores y todo se antojaba novedoso. Compartían esas ideas, pero debían convertirlas en motivadoras de voto, y eso era otra cosa. Los sábados por la mañana había reunión con la cúpula del partido. Ellos bromeaban diciendo que iban a recibir clases. En realidad, así era.

La elección del 7 de marzo de 1982 declaró ganador a Aníbal Guevara. Hubo alegatos de fraude electoral, manifestaciones y protestas que culminaron con el golpe de estado de 1982 que dejó a Efraín Ríos Montt a cargo de la conducción del país. Los políticos se fueron a su casa, satisfechos. Porque el Golpe de Estado había evitado un gobierno llegado mediante fraude electoral.

Pero Muso no era político. Sus convicciones como patriota y como ideólogo no le permitían postergar el sueño de una Guatemala mejor. Una mañana, a fines de 1982 me pidió que llegara a su oficina. Había otras personas que habían participado en las muchas revisiones del plan. Muso había conseguido que Ríos Montt nos recibiera en el Palacio Nacional para explicar sus políticas.

Habría poco tiempo, así que debíamos concentrarnos solo en una parte y se decidió que fuera la política fiscal. Ríos Montt se mostró interesado y nos concedió toda la mañana. Después nos invitó a almorzar (comida casera).

Unas semanas después el gobierno derogó una multitud de impuestos de bajo rendimiento tributario pero que entorpecían la economía. Otros, como un impuesto sobre la cacería de lagartos y una tasa por amarrar caballos frente al Palacio Nacional, solo revelaban negligencia perniciosa por parte del Ministerio. Entonces, existía una Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana, ―NAUCA―, que era un libro con más de mil páginas. El importador de cualquier artículo debía buscar en el NAUCA, el código idóneo, ir a otro libro de semejante grosor a buscar un impuesto sobre valor y otro sobre peso del bien que quería importar. Además, había una serie de anotaciones que podían afectar la importación. El Plan proponía sustituir todo aquello por un solo impuesto sobre valor, pero el gobierno dejó dos tasas, una para materia prima y otra para producto terminado.

Quizá lo más importante del entendimiento de Ríos Montt, fue que aceptara la propuesta del IVA, hacerlo exigía determinación política. El 27 de marzo de 1983 el IVA entró en vigor, en sustitución del Impuesto de Timbre con una tasa de 10%. Esa fue una decisión muy valiente del jefe de Estado.

Años después, Muso decidió postularse como candidato a la presidencia de la república. En 1990 formó un partido político que no llegó muy lejos. Los socialistas siempre fueron enemigos políticos suyos porque nunca lograron entender las políticas de su propuesta. La derecha, formada principalmente por empresarios, entendía las políticas que Muso proponía, pero temían que les causara daño en el corto plazo, en relación con las exoneraciones y otros privilegios que tenían. El financiamiento que consiguió levantar fue insuficiente y declinó su pretensión presidencial.

Meses después aceptó la nominación vicepresidencial que le ofreció la UNE. Este partido había tenido dificultades internas con su candidato y debía sustituirlo. La UNE, pese a haber tenido una brillante participación, perdió en balotaje contra el MAS.

En 2003 Muso creó la asociación cívica Pro-Reforma con la que habría de buscar durante los 7 años siguientes que se aprobara una modificación a la constitución de la república para qué el congreso adoptara una forma bicameral. El proyecto debía ser votado por la población para lo cual se necesitaba de 5 mil firmas. Pro-Reforma se excedió, presentando cerca de 73 mil firmas que apoyaban que, de acuerdo con la Constitución, debía ser votado por los ciudadanos.

Un grupo de diputados entre los cuales destacaba el señor Oliverio García Rodas se había opuesto tenazmente a ese proyecto y violando la Constitución, de manera criminal, engavetó el documento y nunca fue votado. De lo contrario, muy probablemente, el congreso que ahora tenemos sería diferente y mejor.

Conozco poco sobre los detalles del Proyecto Pro-Reforma. Espero que Alfonso Abril quiera aportar esa importante parte, el último proyecto de Muso quien, aún en su lecho de muerte, preguntó cómo evolucionaba.

