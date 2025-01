La Gracia de Dios: Un Matrimonio con su Pueblo

Zoon Politikón

Durante el tiempo ordinario, se nos ofrece una lectura profunda del Evangelio de Juan: la fiesta de las bodas de Caná. Al comenzar el año litúrgico ordinario, es pertinente contemplar toda la realidad a través de esta lectura. Esta narrativa posee una gran relevancia para la comprensión del Cristianismo y, en particular, de la relación entre Dios y Su pueblo.

La Iglesia prepara esta lectura en referencia al profeta Isaías, subrayando el deseo divino de desposar a Su pueblo. Este es un aspecto digno de atención. Podemos denominar a esta cuestión el “problema Prometeano” en la religión, haciendo alusión al mito de Prometeo, quien asciende al Monte Olimpo y roba fuego a los dioses. Los dioses, enfurecidos, lo capturan, lo encadenan a una roca y lo castigan por toda la eternidad. Este dilema ha obsesionado a la humanidad religiosa a lo largo de los tiempos; los dioses o Dios no desean que existamos plenamente. Para ellos, somos considerados rivales.

Pensar que debo realizar diversas acciones para obtener el amor de Dios es un concepto erróneo. Se postula que Dios realmente no me ama, pero si cumplo con lo suficiente, quizás Dios esté a mi lado. Esta actitud es, en esencia, contraria a la enseñanza bíblica. Todo en la Biblia comienza con la gracia; de lo contrario, no estaríamos adentrándonos en la esencia de la Palabra de Dios. Todo comienza con el don gratuito.

En el pasaje de Isaías encontramos: “Por amor a Sion no me callaré y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha”. Aquí, Dios habla de Su pueblo santo. No descansará hasta que obtengan la victoria, hasta que alcancen la plenitud de la vida. Esto no se asemeja a los dioses griegos y romanos, donde el devoto debe impresionar a un poder temible. Por el contrario, Dios no descansará hasta que estemos plenamente vivos.

La gran afirmación de Ireneo, “La gloria de Dios es un ser humano totalmente vivo”, es una idea bíblica fundamental. Observen cómo se intensifican las cosas: “Ya no te llamarán ‘Abandonada’, ni a tu tierra, ‘Desolada’; a ti te llamarán ‘Mi complacencia’ y a tu tierra, ‘Desposada’”. Aquí, Dios se deleita en Su pueblo, queriendo que estén vivos. Luego, con la referencia de “desposada”, el mensaje se expresa de manera aún más clara: “porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor”.

Si bien todas las religiones afirman que Dios es grandioso, poderoso y exigente, ninguna proclama que Dios desea desposarse con Su pueblo. Esta imagen del matrimonio, con toda su intimidad y el deleite que implica, así como la sensación de generar vida, es profunda. Tu “hacedor”, el creador del universo, desea unirse contigo; no solo desea impartir órdenes y evaluar tu obediencia. No quiere que seas simplemente Su seguidor o discípulo; quiere compartir Su vida contigo de la manera más intensa.

Jesús, en esta recepción de bodas, ayuda a una pareja que se ha quedado sin vino, lo que les genera una gran vergüenza. Él les asiste a recuperar la alegría en la celebración. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, este es el primer signo de Jesús de los siete que menciona, culminando con la resurrección de Lázaro.

Consideren que Jesús, en Su propio ser, es el matrimonio del cielo y la tierra. En términos dogmáticos, Él es la unión personal de dos naturalezas: divina y humana. Esto es, en esencia, la religión bíblica. ¿Qué une a la divinidad y a la humanidad? Jesús, en Su propia persona, es el matrimonio de divinidad y humanidad. Por ello, es simbólicamente adecuado que el primero de Sus signos tenga lugar en una boda.

Regresemos a la boda. Este fue un momento vergonzoso para la joven pareja, ya que las recepciones de bodas en aquellos tiempos duraban días y el vino era clave para la celebración. En la Biblia, el vino simboliza la vida espiritual, la vida de la gracia. Es esa sustancia embriagadora que eleva nuestra conciencia y trae deleite a nuestra alma. El vino simboliza la efusión de la gracia, un signo de la gracia mesiánica.

El hecho de que el vino se haya terminado es un símbolo de que Israel ha perdido su contacto con el Creador, y ha perdido el acceso a la fuente de la gracia. Por ello, es hermoso que María desempeñe aquí un papel importante, ya que, en el Evangelio de Juan, María evoca a Israel. Consideren a María como el resumen de los patriarcas, los profetas y todos los grandes personajes de Israel. Cuando ella le dice a Jesús “no tienen más vino”, véanla como la humanidad, y más específicamente como Israel, que ha perdido su contacto con la gracia y por ello clama el auxilio divino.

Luego, de manera hermosa, es lo último que dice María en la Biblia: “Hagan lo que él les diga”. Eso es lo que los patriarcas y profetas han estado proclamando en cada evento: “Por favor, Israel, hagan lo que el Señor les diga”. Ella es Israel, diciendo nuevamente: “Nos estamos quedando sin gracia”. Les instruye a los servidores: “Por el amor de Dios, hagan lo que él les diga”.

Posteriormente, Jesús les dice: “Llenen de agua esas tinajas”. Seis tinajas de piedra, con un total de 600 litros. Se estaban quedando sin vino. ¿Quieren vino? Les ofreceré vino. La superabundancia de lo que Jesús prepara aquí es notable. Luego, por supuesto, cambia milagrosamente el agua en vino. Este es el momento en que fluye la gracia, cuando el vino corre en las montañas, trayendo la vida divina que regresa a la humanidad.

El mayordomo dice: “Normalmente se sirve el mejor vino primero, pero ustedes lo han reservado para el final”. El vino nuevo es lo que se ha reservado para los últimos días de la Revelación. A lo largo de la historia israelita, ha existido un anhelo por el fluir del vino, pero ahora ha llegado el vino nuevo, el mejor vino, con la culminación y el cumplimiento de la revelación en Jesús.

¿Cómo interpretamos esto en nuestras propias vidas, si no a través de la Misa? ¿Qué ocurre en la Misa? Esta se presenta como una especie de fiesta de bodas, ya que en ella se unen la divinidad y la humanidad. La sangre del sacrificio de Cristo fluye y es bebida por quienes participan en esta celebración. El altar es el lugar donde se realiza el sacrificio, mientras que la mesa es donde se sirve la comida; ambos son elementos verdaderos de la experiencia litúrgica.

¿Cuánto vino hay allí? Los 600 litros son un símbolo de la sobreabundancia del vino de la sangre de Cristo, que se ofrecerá a lo largo de los tiempos hasta la culminación de la historia. Tu Creador quiere desposarse contigo. Esta es una afirmación extraordinaria. Eso es lo que Él desea. No es el dios distante de Prometeo; por el contrario, quiere casarse con nosotros. Esto aconteció en Jesús, donde la divinidad y la humanidad se unieron, y fluyendo desde Jesús está el ofrecimiento de casamiento para todos nosotros, que se realiza a través del consumo del nuevo vino, de la sangre de Jesús.

